Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к содержанию животных
Размер взыскания составит до 30 тыс. рублей
02 декабря 2024, 14:50, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.
Требования к содержанию питомцев установлены в законе об ответственном обращении. В частности, к ним относятся:
- обеспечение надлежащего ухода;
- оказание своевременной ветеринарной помощи;
- запрет на самовыгул;
- выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке.
Для граждан взыскание ограничится предупреждением либо штрафом от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции будет варьироваться от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.
"При этом, в соответствии с законом, владелец животного может быть освобожден от ответственности, если нарушение допущено не им, а лицом, которому он доверил присмотр за питомцем, а также если животное было украдено. Исключение по статье составляют случаи жестокого обращения с животными при отсутствии признаков уголовного деяния. Для таких нарушений установлены отдельные, более суровые меры наказания", – подчеркнули в агентстве.
В силу закон вступит через десять дней после его официального опубликования.
15:13:49 02-12-2024
Фото котика, им тоже самовыгул запретили?
15:43:58 02-12-2024
ВВП (15:13:49 02-12-2024) Фото котика, им тоже самовыгул запретили?... ВВП и котам - начальник :)
11:33:26 03-12-2024
Лучше бы о людях позаботились.