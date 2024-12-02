Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к содержанию животных

Размер взыскания составит до 30 тыс. рублей

02 декабря 2024, 14:50, ИА Амител

Кот / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Требования к содержанию питомцев установлены в законе об ответственном обращении. В частности, к ним относятся:

обеспечение надлежащего ухода;

оказание своевременной ветеринарной помощи;

запрет на самовыгул;

выгул потенциально опасных собак в наморднике и на поводке.

Для граждан взыскание ограничится предупреждением либо штрафом от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции будет варьироваться от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

"При этом, в соответствии с законом, владелец животного может быть освобожден от ответственности, если нарушение допущено не им, а лицом, которому он доверил присмотр за питомцем, а также если животное было украдено. Исключение по статье составляют случаи жестокого обращения с животными при отсутствии признаков уголовного деяния. Для таких нарушений установлены отдельные, более суровые меры наказания", – подчеркнули в агентстве.

В силу закон вступит через десять дней после его официального опубликования.