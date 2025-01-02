Владимир Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов
Работать над этим вопросом президент обязал правительство
02 января 2025, 11:50, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил правительству разработать единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы.
Также кабмину нужно представить предложения по определению единых требований к уровню владения русским языком.
Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – до 1 мая 2025 года. Ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
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