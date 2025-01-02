Владимир Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Работать над этим вопросом президент обязал правительство

02 января 2025, 11:50, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству разработать единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы.

Также кабмину нужно представить предложения по определению единых требований к уровню владения русским языком.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения – до 1 мая 2025 года. Ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.