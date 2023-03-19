Владимир Путин покатался по Мариуполю и поговорил с местными жителями

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему о том, как идут работы по строительству и восстановлению

19 марта 2023, 14:39, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.

В город он прибыл на вертолёте, а затем проехал по дорогам на автомобиле. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему о том, как идут работы по строительству и восстановлению.

"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", – сказано в сообщении Кремля.

В одном из микрорайонов Путин пообщался с местными жителями и заглянул в квартиру к человеку, пригласившему его.

Также он осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба и памятные места города.