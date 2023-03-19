Владимир Путин покатался по Мариуполю и поговорил с местными жителями
Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему о том, как идут работы по строительству и восстановлению
19 марта 2023, 14:39, ИА Амител
Президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.
В город он прибыл на вертолёте, а затем проехал по дорогам на автомобиле. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему о том, как идут работы по строительству и восстановлению.
"В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", – сказано в сообщении Кремля.
В одном из микрорайонов Путин пообщался с местными жителями и заглянул в квартиру к человеку, пригласившему его.
Также он осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба и памятные места города.
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