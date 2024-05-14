Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая
Президент побывает в Пекине и Харбине
14 мая 2024, 18:02, ИА Амител
Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, сообщили в Кремле.
Главы государств обсудят вопросы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подпишут Совместное заявление и ряд двусторонних документов, а также отметят 75-летие дипотношений. Кроме того, у Путина запланирована встреча с премьером Госсовета Ли Цяном.
Помимо Пекина, президент посетит Харбин, где поучаствует в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также он встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
Как отметили в Кремле, это будет первая зарубежная поездка главы государства после повторного вступления в должность президента РФ.
20:14:32 14-05-2024
А китайцы с Гаагой не дружат ? Не опасно?
07:16:22 15-05-2024
Гость (20:14:32 14-05-2024) А китайцы с Гаагой не дружат ? Не опасно?...
Гаага это всегда опасно.Опасны те судьи в слюнявчиках.