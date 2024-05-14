Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая

Президент побывает в Пекине и Харбине

14 мая 2024, 18:02, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, сообщили в Кремле.

Главы государств обсудят вопросы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подпишут Совместное заявление и ряд двусторонних документов, а также отметят 75-летие дипотношений. Кроме того, у Путина запланирована встреча с премьером Госсовета Ли Цяном.

Помимо Пекина, президент посетит Харбин, где поучаствует в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также он встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Как отметили в Кремле, это будет первая зарубежная поездка главы государства после повторного вступления в должность президента РФ.