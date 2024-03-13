МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Ван Вэньбин напомнил, что КНР всегда выступала за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности

13 марта 2024, 23:37, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: pxhere.com

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией своего ядерного оружия, заявил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности. Как сообщает РИА Новости, дипломат призвал все стороны сейчас содействовать деэскалации.

Напомним, что в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Он подчеркнул, что все это известно и прописано в соответствующей Стратегии.

Ван Вэньбинь сказал, что не знаком с заявлениями Путина, однако подчеркнул, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, поскольку в ней "нельзя победить".

"Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", – сказал Ван Вэньбинь.Дипломат добавил, что Китай всегда выступал за то, чтобы все государства с ядерным оружием придерживались концепции общей безопасности.