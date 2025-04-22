Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР. Главное

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в том числе в сферах торговли и инвестиций

22 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили развитие дальнейшего двустороннего сотрудничества и условились о продолжении контактов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главное из разговора Владимира Путина и Сирила Рамафозы:

обсуждены вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в инвестиционной и торгово-экономической областях;

президент РФ высказался о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине и обеспечения интересов безопасности России.

"С учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России", – сказано в сообщении.

Владимир Путин поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим Днем свободы.

"Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы", – говорится в публикации.