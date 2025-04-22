Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР. Главное
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в том числе в сферах торговли и инвестиций
22 апреля 2025, 08:25, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили развитие дальнейшего двустороннего сотрудничества и условились о продолжении контактов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
- обсуждены вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в инвестиционной и торгово-экономической областях;
- президент РФ высказался о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине и обеспечения интересов безопасности России.
"С учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России", – сказано в сообщении.
- Владимир Путин поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим Днем свободы.
"Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы", – говорится в публикации.
- Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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