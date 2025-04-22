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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР. Главное

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в том числе в сферах торговли и инвестиций

22 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Главы государств обсудили развитие дальнейшего двустороннего сотрудничества и условились о продолжении контактов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

Главное из разговора Владимира Путина и Сирила Рамафозы:
  • обсуждены вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в инвестиционной и торгово-экономической областях;
  • президент РФ высказался о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине и обеспечения интересов безопасности России.

"С учетом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России", – сказано в сообщении.

  • Владимир Путин поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим Днем свободы.

"Президент России поздравил Сирила Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР – Днем свободы", – говорится в публикации.

  • Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

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