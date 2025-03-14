Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Стороны обсудили договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине
14 марта 2025, 08:38, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин созвонился с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе разговора обсуждались договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", – сказано в сообщении.
Известно, что стороны обсудили вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+. Путин и бен Сальман отметили, что такой формат важен для стабильности нефтяного рынка, а также подчеркнули приверженность взятым на себя в рамках ОПЕК+ обязательствам.
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отметил важность украинского урегулирования. Он заявил, что готов поспособствовать нормализации отношений России и США. В ответ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда.
08:46:50 14-03-2025
Наверное объяснил нюансы. Кстати накачка Украины оружием во время перемирия это тоже нюанс
08:53:32 14-03-2025
Гость (08:46:50 14-03-2025) Наверное объяснил нюансы. Кстати накачка Украины оружием во ... Нюанс слово шибко интеллигентное, тонкое, едва уловимое, неуместное в грохоте пушек и танков.
09:08:59 14-03-2025
Гость (08:53:32 14-03-2025) Нюанс слово шибко интеллигентное, тонкое, едва уловимое, неу... Нюанс слово шибко интеллигентное ---- лет 10 назад игрока Локомотива Тарасова, бывшего Бузовой, дисквалифицировали за то, что он на матче в Турции продемонстрировал майку с надписью "Самый вежливый президент"
09:48:43 14-03-2025
Это тот самый принц, якобы по приказу которого одному журналисту отрубили сначала пальцы, а потом голову? А что они обсуждали? Как дела в Питере?
10:13:18 14-03-2025
Это тот самый принц, якобы по приказу которого одному журналисту отрубили сначала пальцы, а потом голову? --- предыдущая администрация США провела расследование. установили, что голова сама отпала