Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны обсудили договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине

14 марта 2025, 08:38, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин созвонился с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе разговора обсуждались договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", – сказано в сообщении.

Известно, что стороны обсудили вопросы российско-саудовского взаимодействия в рамках ОПЕК+. Путин и бен Сальман отметили, что такой формат важен для стабильности нефтяного рынка, а также подчеркнули приверженность взятым на себя в рамках ОПЕК+ обязательствам.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отметил важность украинского урегулирования. Он заявил, что готов поспособствовать нормализации отношений России и США. В ответ Владимир Путин высоко оценил посреднические усилия Эр-Рияда.