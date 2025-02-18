Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершены. Главное

Разговор был очень серьезным, отметил Ушаков

18 февраля 2025, 20:26, ИА Амител

Фото: Мария Захарова / t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились, они прошли конструктивно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

"Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", – сказал Ушаков.

Основные тезисы

Россия и США договорились учитывать интересы друг друга и развивать двусторонние отношения.

Встреча Путина и Трампа в ближайшее время маловероятна, требуется серьезная подготовка.

Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи лидеров.

Стороны изложили свои позиции по конфликту на Украине.

Отдельные переговорные группы России и США начнут контакты по Украине в установленное время.

Решение о составе российской переговорной группы примет Владимир Путин.

Пока трудно сказать, сближаются ли позиции России и США, но обсуждение шло.

Москва и Вашингтон договорились создать группы высокого уровня для обсуждения прекращения конфликта.

Переговоры прокомментировала и американская сторона:

"Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – заявили в Госдепе.

Позиция США

Вашингтон выступает за подготовку почвы для будущего сотрудничества в геополитике, экономике и инвестициях после урегулирования конфликта на Украине.

Работа по завершению конфликта потребует сложной и длительной дипломатии.

Мирное соглашение возможно только при согласии всех сторон на взаимные уступки.

Трамп хочет завершить конфликт справедливо и исключить его возобновление через несколько лет.

ЕС в будущем должен быть вовлечен в переговоры, так как вводил санкции против России.

США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.

Американская пресса также сообщает о достигнутых договоренностях:

Россия и США договорились сформировать рабочие группы высокого уровня для ускоренного урегулирования конфликта на Украине.

Москва и Вашингтон намерены сотрудничать в сферах общих геополитических интересов, а также в области экономики и инвестиций, которые могут возникнуть после завершения конфликта.

Стороны создадут механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях между ними.

Россия и США предложили трехэтапный план мирного урегулирования, включающий прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание итогового соглашения.

Переговоры длились четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Известно, что до начала встречи глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Его могли привлечь к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.