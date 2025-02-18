Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершены. Главное
Разговор был очень серьезным, отметил Ушаков
18 февраля 2025, 20:26, ИА Амител
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились, они прошли конструктивно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.
"Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", – сказал Ушаков.
Основные тезисы
- Россия и США договорились учитывать интересы друг друга и развивать двусторонние отношения.
- Встреча Путина и Трампа в ближайшее время маловероятна, требуется серьезная подготовка.
- Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи лидеров.
- Стороны изложили свои позиции по конфликту на Украине.
- Отдельные переговорные группы России и США начнут контакты по Украине в установленное время.
- Решение о составе российской переговорной группы примет Владимир Путин.
- Пока трудно сказать, сближаются ли позиции России и США, но обсуждение шло.
- Москва и Вашингтон договорились создать группы высокого уровня для обсуждения прекращения конфликта.
Переговоры прокомментировала и американская сторона:
"Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – заявили в Госдепе.
Позиция США
- Вашингтон выступает за подготовку почвы для будущего сотрудничества в геополитике, экономике и инвестициях после урегулирования конфликта на Украине.
- Работа по завершению конфликта потребует сложной и длительной дипломатии.
- Мирное соглашение возможно только при согласии всех сторон на взаимные уступки.
- Трамп хочет завершить конфликт справедливо и исключить его возобновление через несколько лет.
- ЕС в будущем должен быть вовлечен в переговоры, так как вводил санкции против России.
- США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.
Американская пресса также сообщает о достигнутых договоренностях:
- Россия и США договорились сформировать рабочие группы высокого уровня для ускоренного урегулирования конфликта на Украине.
- Москва и Вашингтон намерены сотрудничать в сферах общих геополитических интересов, а также в области экономики и инвестиций, которые могут возникнуть после завершения конфликта.
- Стороны создадут механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях между ними.
- Россия и США предложили трехэтапный план мирного урегулирования, включающий прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание итогового соглашения.
Переговоры длились четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Известно, что до начала встречи глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Его могли привлечь к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.
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