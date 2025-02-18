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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершены. Главное

Разговор был очень серьезным, отметил Ушаков

18 февраля 2025, 20:26, ИА Амител

Фото: Мария Захарова / t.me/MariaVladimirovnaZakharova
Фото: Мария Захарова / t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились, они прошли конструктивно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

"Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть", – сказал Ушаков.

Основные тезисы

  • Россия и США договорились учитывать интересы друг друга и развивать двусторонние отношения.
  • Встреча Путина и Трампа в ближайшее время маловероятна, требуется серьезная подготовка.
  • Москва и Вашингтон будут работать над созданием условий для встречи лидеров.
  • Стороны изложили свои позиции по конфликту на Украине.
  • Отдельные переговорные группы России и США начнут контакты по Украине в установленное время.
  • Решение о составе российской переговорной группы примет Владимир Путин.
  • Пока трудно сказать, сближаются ли позиции России и США, но обсуждение шло.
  • Москва и Вашингтон договорились создать группы высокого уровня для обсуждения прекращения конфликта.

Переговоры прокомментировала и американская сторона:

"Мы договорились подготовить почву для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса и исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые появятся в результате успешного завершения конфликта на Украине", – заявили в Госдепе.

Позиция США

  • Вашингтон выступает за подготовку почвы для будущего сотрудничества в геополитике, экономике и инвестициях после урегулирования конфликта на Украине.
  • Работа по завершению конфликта потребует сложной и длительной дипломатии.
  • Мирное соглашение возможно только при согласии всех сторон на взаимные уступки.
  • Трамп хочет завершить конфликт справедливо и исключить его возобновление через несколько лет.
  • ЕС в будущем должен быть вовлечен в переговоры, так как вводил санкции против России.
  • США считают себя единственной стороной, способной добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.

Американская пресса также сообщает о достигнутых договоренностях:

  • Россия и США договорились сформировать рабочие группы высокого уровня для ускоренного урегулирования конфликта на Украине.
  • Москва и Вашингтон намерены сотрудничать в сферах общих геополитических интересов, а также в области экономики и инвестиций, которые могут возникнуть после завершения конфликта.
  • Стороны создадут механизм консультаций для устранения "раздражителей" в отношениях между ними.
  • Россия и США предложили трехэтапный план мирного урегулирования, включающий прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание итогового соглашения.

Переговоры длились четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. 

Известно, что до начала встречи глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Его могли привлечь к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.

США Россия Политика

Комментарии 3

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Гость

21:23:37 18-02-2025

Люди гибнут. Какие долгие сборы?

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Гость

00:30:46 20-02-2025

Гость (21:23:37 18-02-2025) Люди гибнут. Какие долгие сборы?... А если сейчас закончить войну, то лет через 5-10 укрепленная украина нападет на Россию.

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Гость

07:56:45 19-02-2025

Считается, что надеяться надо на лучшее, но, на всякий случай, готовится надо к худшему

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