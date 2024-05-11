Владимир Путин ввел почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы РФ"

Оно стало 70-м в стране

11 мая 2024, 14:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин установил новое почетное звание в России – "Заслуженный работник избирательной системы РФ", сообщает ТАСС.

Его будут присваивать членам ЦИК и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также тем работникам, которые отличились при подготовке выборов и референдумов.

Звание присуждается за заслуги в развитии избирательной системы, повышении правовой культуры избирателей, защите избирательных прав и так далее.

Новое почетное звание стало 70-м в стране.