Владимир Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной

По словам президента РФ, конфликт может закончиться через полтора-два месяца при отсутствии у Украины спонсорских денег

29 января 2025, 07:46, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин высказался о перспективах заключения соглашения с Украиной. Российский лидер отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца при отсутствии у Киева спонсорских денег и патронов. Также глава государства заявил, что готов назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях переговоры с Украиной будут нелегитимными.

"Потому что когда нынешний глава режима – так сегодня только его можно называть – подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный", – подчеркнул президент РФ.

При этом российский лидер заявил, что переговоры можно провести с кем угодно. Важно лишь подтверждение юристами легитимности людей, которых Украина уполномочит подписывать соглашения. Со слов Путина, Россия готова выделить людей для переговоров с Владимиром Зеленским, если он захочет в них участвовать.

"Вопрос в окончательном подписании документов – здесь не может быть ни промаха, ни шероховатости, все должно быть отточено", – сказал Владимир Путин.

Также глава государства высказался о возможном сценарии завершения конфликта. Он утверждает, что без спонсорских денег и патронов конфликт закончится через полтора-два месяца. Путин подчеркнул, что суверенитет Украины в этом вопросе нулевой.