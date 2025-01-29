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Владимир Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной

По словам президента РФ, конфликт может закончиться через полтора-два месяца при отсутствии у Украины спонсорских денег

29 января 2025, 07:46, ИА Амител

Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС
Итоги года с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин высказался о перспективах заключения соглашения с Украиной. Российский лидер отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца при отсутствии у Киева спонсорских денег и патронов. Также глава государства заявил, что готов назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях переговоры с Украиной будут нелегитимными.

"Потому что когда нынешний глава режима – так сегодня только его можно называть – подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный", – подчеркнул президент РФ.

При этом российский лидер заявил, что переговоры можно провести с кем угодно. Важно лишь подтверждение юристами легитимности людей, которых Украина уполномочит подписывать соглашения. Со слов Путина, Россия готова выделить людей для переговоров с Владимиром Зеленским, если он захочет в них участвовать.

"Вопрос в окончательном подписании документов – здесь не может быть ни промаха, ни шероховатости, все должно быть отточено", – сказал Владимир Путин.

Также глава государства высказался о возможном сценарии завершения конфликта. Он утверждает, что без спонсорских денег и патронов конфликт закончится через полтора-два месяца. Путин подчеркнул, что суверенитет Украины в этом вопросе нулевой.

Владимир Путин СВО Россия

Комментарии 7

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Гость

07:57:48 29-01-2025

подтверждение юристами легитимности --- чьими юристами, нашими или западными? Мы не признаем их, они нас, подтверждение закончилось

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Musik

09:36:10 29-01-2025

Гость (07:57:48 29-01-2025) подтверждение юристами легитимности --- чьими юристами, наши... как говорят дадчане - "новая реальность".
не барахтаемся, осваиваемся.

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Гость

10:43:18 29-01-2025

может вначале перед переговорами зелю без промаха?

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Гость

11:55:20 29-01-2025

Гость (10:43:18 29-01-2025) может вначале перед переговорами зелю без промаха?... Если бы могли бы, уже бы. Похоже не могут

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Гость

12:49:27 29-01-2025

Смысла убирать наркомана нет. Ну поставят жирного из рады или еще кого.... Посмотрите на глаза сырского, там нет души.

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Гость

13:04:00 29-01-2025

Гость (12:49:27 29-01-2025) Смысла убирать наркомана нет. Ну поставят жирного из рады ил... Пока поставят, то да сё... Они ещё передерутся при этом. Есть смысл наркомана выводить из игры.

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Гость

13:06:51 29-01-2025

у кого душа есть? желательно из российских правителей. Просто интересен ход ваших мыслей

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