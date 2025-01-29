Владимир Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной
По словам президента РФ, конфликт может закончиться через полтора-два месяца при отсутствии у Украины спонсорских денег
29 января 2025, 07:46, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин высказался о перспективах заключения соглашения с Украиной. Российский лидер отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца при отсутствии у Киева спонсорских денег и патронов. Также глава государства заявил, что готов назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.
Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях переговоры с Украиной будут нелегитимными.
"Потому что когда нынешний глава режима – так сегодня только его можно называть – подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный", – подчеркнул президент РФ.
При этом российский лидер заявил, что переговоры можно провести с кем угодно. Важно лишь подтверждение юристами легитимности людей, которых Украина уполномочит подписывать соглашения. Со слов Путина, Россия готова выделить людей для переговоров с Владимиром Зеленским, если он захочет в них участвовать.
"Вопрос в окончательном подписании документов – здесь не может быть ни промаха, ни шероховатости, все должно быть отточено", – сказал Владимир Путин.
Также глава государства высказался о возможном сценарии завершения конфликта. Он утверждает, что без спонсорских денег и патронов конфликт закончится через полтора-два месяца. Путин подчеркнул, что суверенитет Украины в этом вопросе нулевой.
07:57:48 29-01-2025
подтверждение юристами легитимности --- чьими юристами, нашими или западными? Мы не признаем их, они нас, подтверждение закончилось
09:36:10 29-01-2025
Гость (07:57:48 29-01-2025) подтверждение юристами легитимности --- чьими юристами, наши... как говорят дадчане - "новая реальность".
не барахтаемся, осваиваемся.
10:43:18 29-01-2025
может вначале перед переговорами зелю без промаха?
11:55:20 29-01-2025
Гость (10:43:18 29-01-2025) может вначале перед переговорами зелю без промаха?... Если бы могли бы, уже бы. Похоже не могут
12:49:27 29-01-2025
Смысла убирать наркомана нет. Ну поставят жирного из рады или еще кого.... Посмотрите на глаза сырского, там нет души.
13:04:00 29-01-2025
Гость (12:49:27 29-01-2025) Смысла убирать наркомана нет. Ну поставят жирного из рады ил... Пока поставят, то да сё... Они ещё передерутся при этом. Есть смысл наркомана выводить из игры.
13:06:51 29-01-2025
у кого душа есть? желательно из российских правителей. Просто интересен ход ваших мыслей