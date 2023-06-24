Владимир Путин выступил с обращением

Президент заявил, что мятежники понесут неминуемое наказание

24 июня 2023, 14:05, ИА Амител

Кадр из видео: "Россия-24"

Президент России Владимир Путин 24 июня выступил с обращением. Трансляция прошла на телеканале "Россия 24".

Глава государства обратился к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям и тем, как он выразился, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру вооруженного мятежа.

Президент назвал ситуацию ударом в спину стране и народу, отступничеством, а также заявил, что Россия защитит себя от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства.

Также отметил, что Россия будет жестко реагировать на предательство, и мятежники понесут неминуемое наказание.