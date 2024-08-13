Владимир Соловьев выступит на форуме в Барнауле

Председатель Союза журналистов России и другие признанные специалисты в области современных СМИ поделятся опытом, проведут лекции, мастер-классы и ответят на вопросы

13 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев / Фото: ruj.ru

В Барнауле в пятницу, 16 августа, на обучающем интенсиве"Инфорум" выступит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сообщает Союз журналистов Алтайского края.

"Владимир Соловьев откроет дискуссию на тему "Роль журналистики в освещении социальных вопросов: от проблем к решениям". Обсуждение вопроса пройдет с 09:30 до 11:00", - говорится в сообщении.

"Инфорум" пройдет в конференц-зале по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 11. К участию в форуме приглашаются медиаменеджеры, журналисты, редакторы, блогеры, руководители пресс-служб. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие в форуме – бесплатное. Количество мест ограничено.

Программа

09:30 – 11:00 - Дискуссия "Роль журналистики в освещении социальных вопросов: от проблем к решениям".

Определение социальной ответственности журналистов. Влияние СМИ на решение социальных проблем. Будущее журналистики в контексте социальных изменений.

Ведущий: Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.

11:00 – 12:30 - Практический кейс применения ИИ для ведения социальных сетей в российских медиа (сервис Give Me Public).

Автоматизация SMM. Оптимизация ресурсов изданий. Обзор возможностей сервиса для создания и управления контентом. Реальные кейсы и истории успеха небольших изданий.

12:30 – 13:30 - Обед

Ведущий: Алексей Березовой, основатель Give Me Public, преподаватель кафедры журналистики МГУ им. Ломоносова.

13:30 – 15:00 - Мастер-класс "Как вести сообщество Вконтакте и делать это эффективно?"

Инструменты привлечения аудитории, методы взаимодействия с подписчиками, управление контентом и аналитика, расширенные возможности управления сообществом, монетизация сообщества и работа с рекламодателями.

Ведущая: Маргарита Петракова, ведущий менеджер по работе с сообществами Вконтакте.

15:00 – 16:30 - Мастер-класс "Между кликбейтом, аналитикой и рекламой: как не порваться и заработать денег".

Как эффективно монетизировать контент в современном медиа-рынке, используя опыт успешного прибыльного СМИ с печатными изданиями? Разные подходы к созданию контента: трафик, аналитика, SMM и SEO, и как интегрировать эти направления для достижения прибыли. Способы превращения трафика из соцсетей и печатных изданий в доход. Реальные стратегии от команды из 30 специалистов.

Ведущий: Игорь Павловский, главный редактор издания "Деловой Петербург".

16:30 - Подведение итогов мероприятия