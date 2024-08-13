Владимир Соловьев выступит на форуме в Барнауле
Председатель Союза журналистов России и другие признанные специалисты в области современных СМИ поделятся опытом, проведут лекции, мастер-классы и ответят на вопросы
13 августа 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле в пятницу, 16 августа, на обучающем интенсиве"Инфорум" выступит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, сообщает Союз журналистов Алтайского края.
"Владимир Соловьев откроет дискуссию на тему "Роль журналистики в освещении социальных вопросов: от проблем к решениям". Обсуждение вопроса пройдет с 09:30 до 11:00", - говорится в сообщении.
"Инфорум" пройдет в конференц-зале по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 11. К участию в форуме приглашаются медиаменеджеры, журналисты, редакторы, блогеры, руководители пресс-служб. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие в форуме – бесплатное. Количество мест ограничено.
Программа
09:30 – 11:00 - Дискуссия "Роль журналистики в освещении социальных вопросов: от проблем к решениям".
Определение социальной ответственности журналистов. Влияние СМИ на решение социальных проблем. Будущее журналистики в контексте социальных изменений.
Ведущий: Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.
11:00 – 12:30 - Практический кейс применения ИИ для ведения социальных сетей в российских медиа (сервис Give Me Public).
Автоматизация SMM. Оптимизация ресурсов изданий. Обзор возможностей сервиса для создания и управления контентом. Реальные кейсы и истории успеха небольших изданий.
12:30 – 13:30 - Обед
Ведущий: Алексей Березовой, основатель Give Me Public, преподаватель кафедры журналистики МГУ им. Ломоносова.
13:30 – 15:00 - Мастер-класс "Как вести сообщество Вконтакте и делать это эффективно?"
Инструменты привлечения аудитории, методы взаимодействия с подписчиками, управление контентом и аналитика, расширенные возможности управления сообществом, монетизация сообщества и работа с рекламодателями.
Ведущая: Маргарита Петракова, ведущий менеджер по работе с сообществами Вконтакте.
15:00 – 16:30 - Мастер-класс "Между кликбейтом, аналитикой и рекламой: как не порваться и заработать денег".
Как эффективно монетизировать контент в современном медиа-рынке, используя опыт успешного прибыльного СМИ с печатными изданиями? Разные подходы к созданию контента: трафик, аналитика, SMM и SEO, и как интегрировать эти направления для достижения прибыли. Способы превращения трафика из соцсетей и печатных изданий в доход. Реальные стратегии от команды из 30 специалистов.
Ведущий: Игорь Павловский, главный редактор издания "Деловой Петербург".
16:30 - Подведение итогов мероприятия
13:09:10 13-08-2024
матёрый чел. было б интересно.
00:30:36 14-08-2024
Потом ладаном нужно будет окурить аудиторию