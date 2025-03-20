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Владимир Зеленский приехал в Сибирь

Он посетил Кемерово

20 марта 2025, 14:33, ИА Амител

Фото: Илья Середюк / t.me/ilyaseredyuk/
Фото: Илья Середюк / t.me/ilyaseredyuk/

Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Кузбасс, сообщил губернатор Илья Середюк.

Чиновнику на примере кемеровской поликлиники № 5 показали, как в регионе работает единая медицинская информационная система, на которую в прошлом году перешли медучреждения региона.

О каких-либо других мероприятиях с Зеленским глава Кузбасса не рассказал.

Кемеровская область Минздрав

Комментарии 10

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Шинник

14:35:57 20-03-2025

смелое заявление.

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Игорь

14:36:38 20-03-2025

Вот, блин, заголовок! Не пугайте так..

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Musik

14:38:50 20-03-2025

Предупреждать надо.
Новость - огонь.
Пророческая.

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Гость

14:52:37 20-03-2025

на рудники?

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Гость

19:13:31 20-03-2025

Гость (14:52:37 20-03-2025) на рудники?... нет. пока лес валить...!

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Гость

14:53:58 20-03-2025

Что то рано, суда еще же не было

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Гость

23:43:43 20-03-2025

Гость (14:53:58 20-03-2025) Что то рано, суда еще же не было... пока туда-сюда, а там и он

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Аслан

18:06:44 20-03-2025

Кликбейт.
По заголовку было понятно что полный теска, ага так и поверил что просроченный выползет из своего бункера и поедет в Россию без страха.

Правда в том что просроченного в России ждет черный дельфин.
Даже после того как подпишет акт капитуляции или без него, тухлодыру не дадут сбежать, в любом случае сядет или ляжет.

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Гость

19:14:20 20-03-2025

не похож!

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Гость

23:43:53 20-03-2025

Ничего себе: "вдрызг разгромленный Зеля" - уже первый заместитель министра здравоохранения России!?

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