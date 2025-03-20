Владимир Зеленский приехал в Сибирь

Он посетил Кемерово

20 марта 2025, 14:33, ИА Амител

Фото: Илья Середюк / t.me/ilyaseredyuk/

Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Кузбасс, сообщил губернатор Илья Середюк.

Чиновнику на примере кемеровской поликлиники № 5 показали, как в регионе работает единая медицинская информационная система, на которую в прошлом году перешли медучреждения региона.

О каких-либо других мероприятиях с Зеленским глава Кузбасса не рассказал.