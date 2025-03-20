Владимир Зеленский приехал в Сибирь
Он посетил Кемерово
20 марта 2025, 14:33, ИА Амител
Фото: Илья Середюк / t.me/ilyaseredyuk/
Первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Кузбасс, сообщил губернатор Илья Середюк.
Чиновнику на примере кемеровской поликлиники № 5 показали, как в регионе работает единая медицинская информационная система, на которую в прошлом году перешли медучреждения региона.
О каких-либо других мероприятиях с Зеленским глава Кузбасса не рассказал.
14:35:57 20-03-2025
смелое заявление.
14:36:38 20-03-2025
Вот, блин, заголовок! Не пугайте так..
14:38:50 20-03-2025
Предупреждать надо.
Новость - огонь.
Пророческая.
14:52:37 20-03-2025
на рудники?
19:13:31 20-03-2025
Гость (14:52:37 20-03-2025) на рудники?... нет. пока лес валить...!
14:53:58 20-03-2025
Что то рано, суда еще же не было
23:43:43 20-03-2025
Гость (14:53:58 20-03-2025) Что то рано, суда еще же не было... пока туда-сюда, а там и он
18:06:44 20-03-2025
Кликбейт.
По заголовку было понятно что полный теска, ага так и поверил что просроченный выползет из своего бункера и поедет в Россию без страха.
Правда в том что просроченного в России ждет черный дельфин.
Даже после того как подпишет акт капитуляции или без него, тухлодыру не дадут сбежать, в любом случае сядет или ляжет.
19:14:20 20-03-2025
не похож!
23:43:53 20-03-2025
Ничего себе: "вдрызг разгромленный Зеля" - уже первый заместитель министра здравоохранения России!?