Минздрав: каждый четвертый россиянин страдает ожирением

Это особенно опасно в возрасте 7-11 лет, отметил Мурашко

05 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Измерительная лента / Фото: unsplash.com

Четверть населения России страдает от ожирения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

"Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7-11 лет", – рассказал министр.

Согласно данным из его презентации, избыточный вес выявлен у 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

Мурашко также напомнил, что в 2023 году был утвержден комплекс мер по борьбе с ожирением у детей, а также внедрена система скринингового обследования.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать нежелательной на территории РФ идеологию бодипозитива. Соответствующее обращение было направлено Михаилу Мурашко.

По мнению Милонова, жертвами этой идеологии становятся молодые девушки и юноши. С его слов, они "доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти".