Минздрав: каждый четвертый россиянин страдает ожирением
Это особенно опасно в возрасте 7-11 лет, отметил Мурашко
05 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Четверть населения России страдает от ожирения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.
"Сегодня распространенность ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7-11 лет", – рассказал министр.
Согласно данным из его презентации, избыточный вес выявлен у 20,6% мужчин и 27,4% женщин.
Мурашко также напомнил, что в 2023 году был утвержден комплекс мер по борьбе с ожирением у детей, а также внедрена система скринингового обследования.
В январе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать нежелательной на территории РФ идеологию бодипозитива. Соответствующее обращение было направлено Михаилу Мурашко.
По мнению Милонова, жертвами этой идеологии становятся молодые девушки и юноши. С его слов, они "доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти".
09:01:18 05-03-2025
не страдаем а наслаждаемся - вдруг голод а мы с запасом
09:11:06 05-03-2025
7-11 лет - всякую дрянь в рот тянут, вместе с родителями
10:24:06 05-03-2025
Гость (09:11:06 05-03-2025) 7-11 лет - всякую дрянь в рот тянут, вместе с родителями... Порочная "доброта" бабушек и родителей: "держи, деточка, конфеты, шоколад, сладку газировку, а на улицу гклять не ходи, там опасно, поиграй дома в телефон".
09:31:44 05-03-2025
Квадроберов победили, можно за бодипозитивщиков браться
09:36:26 05-03-2025
Бодипозитив - это не о том, что хорошо быть полным, и уж тем более не про отсутствие гигиены. Это лишь о том, что не надо ненавидеть себя и свое тело, в этом точно нет ничего хорошего. И уж тем более не указывать другим, что им делать с собой, как у нас любят.
10:29:53 05-03-2025
Гость (09:36:26 05-03-2025) Бодипозитив - это не о том, что хорошо быть полным, и уж те...
Бодипозитив необходим только в случае проблем со здоровьем, с инвалидностью. Чтобы люди без рук, без ног, с уродствами, не стеснялись себя и принимались обществом без косых взглядов. Жиробасы и жирухи, наевшие себе телеса изобилием вредной еды и недостатком двигательной активности равны чумазым вонючим грязнулям, которые не следят за собой. У 90% толстых проблемы с весом из-за собственной лени и безвольности.
10:37:05 05-03-2025
Гость (10:29:53 05-03-2025) Бодипозитив необходим только в случае проблем со здоровь... термин "бодипозитив" - лжив и от него необходимо отказаться, думаю.
тут я с милоновым согласен.
12:05:04 05-03-2025
Гость (10:29:53 05-03-2025) Бодипозитив необходим только в случае проблем со здоровь... Вот именно об этом я и пишу - рандомный мимокрокодил делает далеко идущие выводы и ждет, что на основе этих выводов "жирухи" будут рвать на себе волосы и побегут что-то делать. Интересно, вам кто сказал, что полный человек и так не старается похудеть? И да, как быть с теми десятью (по вашей личной статистике) процентами, у которых вес - следствие болезней (например, женщина с поликистозом яичников хоть забегается - не похудеет)? Им каждому встречному, чтобы не гнобили, справку предъявлять или нашивку на рукав будем приляпывать таким? А лучше всех поделить на категории, правда?
14:21:08 05-03-2025
Гость (12:05:04 05-03-2025) Вот именно об этом я и пишу - рандомный мимокрокодил делает ... раз не худеет - значит, не старается. И как он растолстел вообще? ушел в летаргию с нормальным весом, а проснулся +50кг? или годами нажирал себе бока, а теперь героически старается?
Еще раз повторю, чтобы просто похудеьь делать ничего не надо: ни диет, ни спортзала, ни таблеток. Меняете систему питания и считаете каллории. Ну и привыкаете так есть всегда. Без ограничений, но в определенном калораже. Нормы калорий есть в открытом доступе. Все ваши диетологи, нутрицологи и прочие "эксперты" - выкачка денег
14:51:29 05-03-2025
Гость (14:21:08 05-03-2025) раз не худеет - значит, не старается. И как он растолстел во... Кгхм... Нет) Недостаточно просто считать калории и не есть. Заработать себе так рпп - да за нефиг делать. Похудеть - только если у тебя нет никаких нарушений. Не полнеет человек на ровном месте, если он не сильно переедает и достаточно двигается. Как правило. Более того, "обычный", то есть относительно здоровый человек и не прибавит больше нескольких килограммов, даже если не будет за собой следить. Про нутрициологов и диетологов речи нет, а вот эндокринолог, а женщине гинеколог-эндокринолог очень показаны при лишнем весе и невозможности его скинуть, даже прилагая массу усилий.
09:49:53 05-03-2025
это к подорожанию жратвы...типа-много жрать вредно-надо сделать жратву дороже...
09:55:00 05-03-2025
не надо ненавидеть себя и свое тело, в этом точно нет ничего хорошего. И уж тем более не указывать другим, что им делать------- если не ненавидеть себя жирную(ого), то никогда не станешь меньше жрать😃 если жирный ездит в личном авто, то это его дело, конечно, но если такая "бомба" перегородила проход в ОТ, то это уже касается других тоже.
12:11:19 05-03-2025
Гость (09:55:00 05-03-2025) не надо ненавидеть себя и свое тело, в этом точно нет ничего... А что, понять, что у тебя лишний вес и захотеть что-то с этим сделать можно только через ненависть? Больше никак? Вы сами-то себя слышите? Вы хотите человека, у которого и так, скорее всего, проблемы со здоровьем, загнать еще и в проблемы с психикой? Интересно, а свои проблемы вы тоже можете решить, только если возненавидите себя? Или это, как обычно, другое?
10:08:32 05-03-2025
ну не вижу столько народу с ожирением.
даже не смотря что зимняя одежда - ожирение видно.
горожане у нас такие в меру суховатые на мой взгляд. особенно горожанки.
а вот некоторым гаражам не мешало бы заняться спортом.18
10:40:02 05-03-2025
Бодипозитив - это не идеология, а химера из сферы психологии. Для идеологии в ней нет никаких более-менее логически здравых построений. Как и многие другие модные химеры, она служит лишь ширмой для оправдания в своих глазах, и глазах окружающих собственного большого и болезненного несоответствия общепринятым представлениям о нормальном путем попытки внушить что "черное" это на самом деле "белое". Но ширма эта дырявая, и может сработать только либо с очень глупыми людьми, либо с отчаявшимися и готовыми поверить во что угодно лишь бы не видеть реальность. И подобных химер много благо есть на них спрос. Популярность психологов (где тебе угодливо рассказывают о твоей большой значимости которой нет), т.н. курсы личного роста (где эгоцентризм на самом деле это благо и не стоит вообще воспринимать никакую критику в свой адрес) и т.д. и т.п. - все это из той же серии.
12:08:08 05-03-2025
Гость (10:40:02 05-03-2025) Бодипозитив - это не идеология, а химера из сферы психологии... И чем же вы отличаетесь от тех психологов, которых критикуете? Ровно так же строите свои построения, ровно так же продвигаете свои теории. Только противоположные)
12:51:03 05-03-2025
Гость (12:08:08 05-03-2025) И чем же вы отличаетесь от тех психологов, которых критикует... только тем, что он прав.
12:51:09 05-03-2025
Гость (12:08:08 05-03-2025) И чем же вы отличаетесь от тех психологов, которых критикует... А тут и нет никакой теории, всего лишь желание назвать вещи своими именами. Но понимаю, что многим это не нравится, и даже догадываюсь почему. )
13:15:06 05-03-2025
Гость (12:51:09 05-03-2025) А тут и нет никакой теории, всего лишь желание назвать вещи ... Есть) Например, что есть некие "общепринятые" нормы, которым ты должен соответствовать. И много что еще.
13:51:18 05-03-2025
Гость (13:15:06 05-03-2025) Есть) Например, что есть некие "общепринятые" нормы, которым... Отрицание наличия в обществе неких принятых норм и даже сугубо медицинской практики? Отсюда осталось лишь рукой подать до множества полов и нравственного разнообразия. Ну, собственно, как раз то, о чем я выше и писал. )))
14:15:15 05-03-2025
Гость (13:51:18 05-03-2025) Отрицание наличия в обществе неких принятых норм и даже сугу... О, уже и медицина подтянулась) Вы врач? До сих пор обсуждали вроде бы исключительно "общественную" составляющую. Это раз. И два - понятие "норма" постоянно меняется в зависимости от ступени развития общества, что как бы естественно. Или вы предлагаете, например, лишать детей матерей-одиночек права на высшее образование, как когда-то планировала Мизулина? А можно и детей, и матерей отправлять в работные дома - это тоже когда-то было нормой. А насчет "множества полов" - это к матушке-природе. Вы в курсе, что бывает, когда у эмбриона ломается один-единственный ген на Y-хромосоме?
17:27:46 05-03-2025
Гость (14:15:15 05-03-2025) О, уже и медицина подтянулась) Вы врач? До сих пор обсуждали... Человек живет здесь и сейчас, и некие понятия нормы таки существуют нравится нам это или нет, и тоже здесь и сейчас. Отрицать этот факт сам по себе апеллируя к его изменчивости и эволюции социального общества со времен моей прабабушки - так себе аргумент. Удивительно как еще в ход не пошли примеры аборигенов Папуа где каннибализм еще недавно был нормой. И на счет хромосомы, как известно "раз в год и палка стреляет" - признаем палки огнестрельным оружием? Натягивать сову на глобус может быть и увлекательно, но вряд ли эффективно.
17:42:51 05-03-2025
Гость (17:27:46 05-03-2025) Человек живет здесь и сейчас, и некие понятия нормы таки сущ... Вы же сами пишете "некие". Соответствовать "тому, не знаю чему" - занятие неблагодарное. Тем более что конкретно в нашем обществе нормой считается и откровенное людоедство. Например, травля людей с избыточным весом, что мы и видим тредом выше. А также травля жертв преступлений и прочие "милые" вещи. ЗЫ То есть если процент людей, имеющих первичные и вторичные женские половые признаки, но мужской хромосомный набор, невелик, то мы сделаем вид, что этого не существует? У этого человека пола не будет, или как?
11:05:06 05-03-2025
последнее время всё больше хлебо-булки, и всё меньше овощей, фруктов и белок...
13:51:59 05-03-2025
В советское время было меньше людей с проблемным весом. Только не надо про пустые полки и голод! Доступнее были рыба, молочные продукты и овощи; некоторые фрукты, яблоки, виноград, арбузы, дыни в сезон. Сейчас всюду консерванты; говядина, свинина, курица сплошь и рядом выращены на гормонах роста. Потом гормоны попадают в человеческий организм и делают то же, что и в бройлере. В советское время практически всё мясное и рыбное продавалось в заморозке. Сейчас явно в эти продукты добавляют консерванты, не может обычное мясо или рыба лежать просто так в охлажденном виде неделю и не пропадать. Если положить деревенское мясо без всяких добавок в обычное отделение холодильника, то на второй день будет пахнуть тухлятиной. Качество продуктов имеет значение.
14:40:59 05-03-2025
А что, понять, что у тебя лишний вес и захотеть что-то с этим сделать можно только через ненависть? _------- не только. Еще через всевозможные болячки) как только они посыпятся на все части жирного тела, так сразу начинают задумываться о том, сколько и чего они едят. Но, как правило, это уже поздно. Дальше только приумножать доходы фармы.