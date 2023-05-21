Владимир Зеленский признал потерю контроля над Артемовском

Соответствующее заявление он сделал на саммите G7

21 мая 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю военными контроля над Артёмовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", – сказал Зеленский на саммите G7, отвечая на вопрос о том, контролирует ли Украина город.

Ранее о полном контроле над Артёмовском заявил Евгений Пригожин, позднее эту информацию подтвердили в Минобороны.

Поздравление военным направил президент России Владимир Путин.