Владимир Зеленский признал потерю контроля над Артемовском
Соответствующее заявление он сделал на саммите G7
21 мая 2023, 14:03, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю военными контроля над Артёмовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", – сказал Зеленский на саммите G7, отвечая на вопрос о том, контролирует ли Украина город.
Ранее о полном контроле над Артёмовском заявил Евгений Пригожин, позднее эту информацию подтвердили в Минобороны.
Поздравление военным направил президент России Владимир Путин.
14:53:35 21-05-2023
он бы лучше сказал про новую радиоактивную зону отчуждения из за его снарядов с ураном которая охватила по его вине всю западную украину и половину польши. Радиоактивный висмут имеет время полураспада -бесконечность. То есть зараженная зона всегда будет радиоактивна
23:17:14 21-05-2023
Гость (14:53:35 21-05-2023) он бы лучше сказал про новую радиоактивную зону отчуждения и... Не гони.
14:56:40 21-05-2023
зеленский-капитулирен !
15:20:10 21-05-2023
ему пофигу на какую то зону . шырнулся и дальше оружия слезно клянчит !
04:36:07 22-05-2023
Что за фашисткая сволочь минусует здесь?
08:04:11 22-05-2023
Гость (04:36:07 22-05-2023) Что за фашисткая сволочь минусует здесь?... Это местные бандеровцы. Горе у них, Артемовск сдали.
09:27:54 22-05-2023
ну взяли и взяли. а что это дало?