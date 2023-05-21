НОВОСТИПолитика

Владимир Зеленский признал потерю контроля над Артемовском

Соответствующее заявление он сделал на саммите G7

21 мая 2023, 14:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал потерю военными контроля над Артёмовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Я думаю, нет. Сегодня он остаётся лишь в наших сердцах", – сказал Зеленский на саммите G7, отвечая на вопрос о том, контролирует ли Украина город.

Ранее о полном контроле над Артёмовском заявил Евгений Пригожин, позднее эту информацию подтвердили в Минобороны.

Поздравление военным направил президент России Владимир Путин.

Политика

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:53:35 21-05-2023

он бы лучше сказал про новую радиоактивную зону отчуждения из за его снарядов с ураном которая охватила по его вине всю западную украину и половину польши. Радиоактивный висмут имеет время полураспада -бесконечность. То есть зараженная зона всегда будет радиоактивна

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:17:14 21-05-2023

Гость (14:53:35 21-05-2023) он бы лучше сказал про новую радиоактивную зону отчуждения и... Не гони.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:56:40 21-05-2023

зеленский-капитулирен !

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:20:10 21-05-2023

ему пофигу на какую то зону . шырнулся и дальше оружия слезно клянчит !

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:36:07 22-05-2023

Что за фашисткая сволочь минусует здесь?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:04:11 22-05-2023

Гость (04:36:07 22-05-2023) Что за фашисткая сволочь минусует здесь?... Это местные бандеровцы. Горе у них, Артемовск сдали.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:27:54 22-05-2023

ну взяли и взяли. а что это дало?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров