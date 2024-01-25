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Владимир Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

25 января президенту Украины исполнилось 46 лет

25 января 2024, 12:15, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС
Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил на 25 января мероприятия по случаю своего 46-летия и запретил назначать встречи для поздравления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне Зеленский также отменил поездку по стране после крушения самолета Ил-76 с украинскими военнопленными.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны РФ, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

крушение самолета украина

Комментарии 7

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Гость

12:21:06 25-01-2024

Ну, с Татьяниным днём тебя, Вольдемариус!

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Гость

12:33:22 25-01-2024

поздравлять себя с днем рождения --- в связи с этим можно выражать ему соболезнование

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Гость

12:34:45 25-01-2024

в такой хороший день родился, с Семенычем вместе, где же что пошло не так

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горожанка

12:36:21 25-01-2024

Учи историю, студент)

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Гость

13:10:52 25-01-2024

А что так, Вовик? Кокса не подвезли зарубежные партнеры? Или солдатиков вдруг стало «политически необходимо пожалеть»? Тут все гораздо проще: ГУР (Буданов) против ЗСУ (Залужный). Расчет ПВО хоть формально и под Залужным, но это натовцы из числа британского контингента, ибо хохлы сами такой технике не обучены. Им надо снять Залужного как виновника этого теракта, чтобы он не составлял наркоману конкуренцию. Об этом уже все западные СМИ написали)

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гость

13:44:58 25-01-2024

никто и не собирался

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Гость

14:20:12 25-01-2024

Да не, подарков боится, как заму Залужного.

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