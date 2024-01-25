Владимир Зеленский запретил поздравлять себя с днем рождения

25 января президенту Украины исполнилось 46 лет

25 января 2024, 12:15, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил на 25 января мероприятия по случаю своего 46-летия и запретил назначать встречи для поздравления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне Зеленский также отменил поездку по стране после крушения самолета Ил-76 с украинскими военнопленными.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны РФ, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.