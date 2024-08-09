Владислав Бакальчук заявил, что не общался с женой больше месяца

Старшие дети тяжело переживают разрыв родителей

09 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Telegram-канал Владислава Бакальчука

Сооснователь российского маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, что не общался со своей супругой Татьяной больше месяца. В интервью aif.ru он признался, что их контакты прекратились в конце июня по инициативе жены.

По словам Бакальчука, друзья и знакомые считали их семью образцовой. Они всегда жили, не представляя себя друг без друга.

"Татьяна считала меня главой семьи, я же доверял ей больше, чем себе самому. Я в основном посвящал себя бизнесу, Татьяна — больше семье и детям. Кроме, наверное, последних нескольких лет, когда ее публичная роль очень усилилась", — заявил предприниматель.

Он добавил, что старшие дети тяжело переживают разрыв родителей. Младших же стараются окружать "заботой, нянями и делами" — они не в курсе сложностей.