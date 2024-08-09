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Владислав Бакальчук заявил, что не общался с женой больше месяца

Старшие дети тяжело переживают разрыв родителей

09 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Telegram-канал Владислава Бакальчука
Telegram-канал Владислава Бакальчука

Сооснователь российского маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, что не общался со своей супругой Татьяной больше месяца. В интервью aif.ru он признался, что их контакты прекратились в конце июня по инициативе жены.

По словам Бакальчука, друзья и знакомые считали их семью образцовой. Они всегда жили, не представляя себя друг без друга.

"Татьяна считала меня главой семьи, я же доверял ей больше, чем себе самому. Я в основном посвящал себя бизнесу, Татьяна — больше семье и детям. Кроме, наверное, последних нескольких лет, когда ее публичная роль очень усилилась", — заявил предприниматель.

Он добавил, что старшие дети тяжело переживают разрыв родителей. Младших же стараются окружать "заботой, нянями и делами" — они не в курсе сложностей.

скандалы бизнес

Комментарии 10

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Олег

06:58:00 09-08-2024

Странные какие-то - медийна операция по одушевлению куч бабла. Богатые тоже плачут?

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Коля

07:21:37 09-08-2024

Не будет Wald berries будет Оzon...

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Гость

08:01:35 09-08-2024

Дзюбит потихоничку.

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Гость

08:07:23 09-08-2024

Опять о бизнесе... А какая простая радость собирать лесные ягоды и дышать озоновым воздухом.

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Гость

08:20:47 09-08-2024

Не будет Wald berries будет Оzon...---------и еще куча таких же, но помельче. Да никто из за них плакать не будет, кроме них самих)

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Гость

09:10:42 09-08-2024

ну что за нытик.. печалится что бизнес отобрали . и только

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Гость

15:08:31 09-08-2024

Гость (09:10:42 09-08-2024) ну что за нытик.. печалится что бизнес отобрали . и только... поставь себя на его место.

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Гость

09:14:32 09-08-2024

Когда мужик публично полоскает грязное белье - становится мерзко. Это не мужское поведение. Это куколд. Но скорее всего в основе этого действа лежит элементарная жажда наживы. Хочется больше денег. Тебе с твоего одного процента акций корячится сто лямов. Но ему мало.

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Гость

09:18:41 09-08-2024

Блин, ну не смог удержать жену в узде!? Всё, вырвалась!
Отжимают чеченцы компанию, дают тебе 1% от неё, а это не хило так!? Бери! Живи в своё удовольствие!

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Гость

15:10:00 09-08-2024

Гость (09:18:41 09-08-2024) Блин, ну не смог удержать жену в узде!? Всё, вырвалась! ... а как же семья, дети? вангую Семью разрушат. Жену, отожмут и отодвинут от управления. Печальная история.

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