Владислав Бакальчук заявил, что не общался с женой больше месяца
Старшие дети тяжело переживают разрыв родителей
09 августа 2024, 06:40, ИА Амител
Сооснователь российского маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, что не общался со своей супругой Татьяной больше месяца. В интервью aif.ru он признался, что их контакты прекратились в конце июня по инициативе жены.
По словам Бакальчука, друзья и знакомые считали их семью образцовой. Они всегда жили, не представляя себя друг без друга.
"Татьяна считала меня главой семьи, я же доверял ей больше, чем себе самому. Я в основном посвящал себя бизнесу, Татьяна — больше семье и детям. Кроме, наверное, последних нескольких лет, когда ее публичная роль очень усилилась", — заявил предприниматель.
Он добавил, что старшие дети тяжело переживают разрыв родителей. Младших же стараются окружать "заботой, нянями и делами" — они не в курсе сложностей.
06:58:00 09-08-2024
Странные какие-то - медийна операция по одушевлению куч бабла. Богатые тоже плачут?
07:21:37 09-08-2024
Не будет Wald berries будет Оzon...
08:01:35 09-08-2024
Дзюбит потихоничку.
08:07:23 09-08-2024
Опять о бизнесе... А какая простая радость собирать лесные ягоды и дышать озоновым воздухом.
08:20:47 09-08-2024
Не будет Wald berries будет Оzon...---------и еще куча таких же, но помельче. Да никто из за них плакать не будет, кроме них самих)
09:10:42 09-08-2024
ну что за нытик.. печалится что бизнес отобрали . и только
15:08:31 09-08-2024
Гость (09:10:42 09-08-2024) ну что за нытик.. печалится что бизнес отобрали . и только... поставь себя на его место.
09:14:32 09-08-2024
Когда мужик публично полоскает грязное белье - становится мерзко. Это не мужское поведение. Это куколд. Но скорее всего в основе этого действа лежит элементарная жажда наживы. Хочется больше денег. Тебе с твоего одного процента акций корячится сто лямов. Но ему мало.
09:18:41 09-08-2024
Блин, ну не смог удержать жену в узде!? Всё, вырвалась!
Отжимают чеченцы компанию, дают тебе 1% от неё, а это не хило так!? Бери! Живи в своё удовольствие!
15:10:00 09-08-2024
Гость (09:18:41 09-08-2024) Блин, ну не смог удержать жену в узде!? Всё, вырвалась! ... а как же семья, дети? вангую Семью разрушат. Жену, отожмут и отодвинут от управления. Печальная история.