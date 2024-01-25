Владислав Даванков в Барнауле обсудит с предпринимателями меры поддержки бизнеса
Кандидат в президенты России проведет деловой завтрак с представителями алтайского бизнес-сообщества
25 января 2024, 15:41, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты России от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в субботу, 27 января, посетит Алтайский край.
"В Барнауле Владислав Андреевич проведет деловой завтрак с представителями местного бизнес-сообщества. На ней они обсудят поддержку малого и среднего предпринимательства – в частности, льготы для региональных производителей. Также пообщается со сторонниками "Новых людей" и ответит на их вопросы", – рассказали в региональном отделении партии.
Затем кандидат в президенты примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Он возложит цветы к памятнику жертвам блокады.
Завершится визит Владислава Даванкова встречей со студентами и преподавателями Алтайского государственного университета. Ее главной темой станет поддержка стартапов молодых ученых.
График мероприятий:
- 11:00-13:00 – деловой завтрак с представителями бизнес-сообщества, ул. Энтузиастов, 12в;
- 12:00-13:00 – общение со сторонниками, ул. Энтузиастов, 12в;
- 13:00-13:30 – возложение цветов к памятнику жертвам блокады Ленинграда, ул. Антона Петрова, 225;
- 15:00-18:00 – встреча со студентами и преподавателями Алтайского государственного университета, пр. Ленина, 61.
18:27:52 25-01-2024
По себе знаю, как вспомнят, что нужно поддержать, так последние штаны снимут. Забудьте вы про бизнес, правила игры не меняйте и всё наладится.