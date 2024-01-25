Владислав Даванков в Барнауле обсудит с предпринимателями меры поддержки бизнеса

Кандидат в президенты России проведет деловой завтрак с представителями алтайского бизнес-сообщества

25 января 2024, 15:41, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: партия "Новые люди"

Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты России от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в субботу, 27 января, посетит Алтайский край.

"В Барнауле Владислав Андреевич проведет деловой завтрак с представителями местного бизнес-сообщества. На ней они обсудят поддержку малого и среднего предпринимательства – в частности, льготы для региональных производителей. Также пообщается со сторонниками "Новых людей" и ответит на их вопросы", – рассказали в региональном отделении партии.

Затем кандидат в президенты примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Он возложит цветы к памятнику жертвам блокады.

Завершится визит Владислава Даванкова встречей со студентами и преподавателями Алтайского государственного университета. Ее главной темой станет поддержка стартапов молодых ученых.

График мероприятий: