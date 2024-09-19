НОВОСТИПроисшествия

Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

19 сентября 2024, 17:37, ИА Амител

Telegram-канал Владислава Бакальчука
Telegram-канал Владислава Бакальчука

Мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по делу об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

По словам собеседника издания, Бакальчука задержали на 48 часов. Следователи ходатайствовали об избрании бизнесмену меры пресечения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.

18 сентября 2024 года в московском офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке случилась перестрелка, в ней погибло несколько человек, есть и раненые. Причиной стал конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками.

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

18:04:51 19-09-2024

Бурятка победила

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Musik

18:20:50 19-09-2024

Кольца и жылеты,
Шляпки и брослеты
Разве я тыбе не покупал?

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Гость

18:35:22 19-09-2024

Милые бранятся, только тешатся!...

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Гость

18:44:06 19-09-2024

Она его ещё отмажет. Какой ни есть, а он родня.

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Гость

19:06:21 19-09-2024

бородавка

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Гость

19:24:43 19-09-2024

Люди гибнут за металл! (2 раза)
Сатана там правит бал!

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Гость

23:43:14 19-09-2024

Ещё не финал, столкнулись две темные силы.

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Гость

07:31:08 20-09-2024

Гость (23:43:14 19-09-2024) Ещё не финал, столкнулись две темные силы. ... Киримов с АП против Кадырова? Ну ну.. забрал бы свой 1% и свалил за бугор. А так посадят и вообще ничего не достанется. Семейное право у нас не работает. Уж лучше в суде разбирались, чем так.... Сам подставился.

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Гость

08:28:24 20-09-2024

Зато не 90-е. Ждем извинений от родственников погибших. И появления энного количества новых героев.

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