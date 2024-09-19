Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК

Ему грозит до 20 лет лишения свободы

19 сентября 2024, 17:37, ИА Амител

Telegram-канал Владислава Бакальчука

Мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по делу об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

По словам собеседника издания, Бакальчука задержали на 48 часов. Следователи ходатайствовали об избрании бизнесмену меры пресечения.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.

18 сентября 2024 года в московском офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке случилась перестрелка, в ней погибло несколько человек, есть и раненые. Причиной стал конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками.