Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК
Ему грозит до 20 лет лишения свободы
19 сентября 2024, 17:37, ИА Амител
Мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по делу об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.
По словам собеседника издания, Бакальчука задержали на 48 часов. Следователи ходатайствовали об избрании бизнесмену меры пресечения.
Как сообщает Telegram-канал Mash, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы.
18 сентября 2024 года в московском офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке случилась перестрелка, в ней погибло несколько человек, есть и раненые. Причиной стал конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками.
18:04:51 19-09-2024
Бурятка победила
18:20:50 19-09-2024
Кольца и жылеты,
Шляпки и брослеты
Разве я тыбе не покупал?
18:35:22 19-09-2024
Милые бранятся, только тешатся!...
18:44:06 19-09-2024
Она его ещё отмажет. Какой ни есть, а он родня.
19:06:21 19-09-2024
бородавка
19:24:43 19-09-2024
Люди гибнут за металл! (2 раза)
Сатана там правит бал!
23:43:14 19-09-2024
Ещё не финал, столкнулись две темные силы.
07:31:08 20-09-2024
Гость (23:43:14 19-09-2024) Ещё не финал, столкнулись две темные силы. ... Киримов с АП против Кадырова? Ну ну.. забрал бы свой 1% и свалил за бугор. А так посадят и вообще ничего не достанется. Семейное право у нас не работает. Уж лучше в суде разбирались, чем так.... Сам подставился.
08:28:24 20-09-2024
Зато не 90-е. Ждем извинений от родственников погибших. И появления энного количества новых героев.