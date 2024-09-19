Убитые и раненые. Чем закончилась стрельба в московском офисе Wildberries?
Стрельба у московского офиса Wildberries произошла 18 сентября, она стала эпизодом в конфликте между основателями компании Татьяной и Владиславом Бакальчуками
19 сентября 2024, 13:35, ИА Амител
18 сентября 2024 года в московском офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке случилась перестрелка, в ней погибло несколько человек, есть и раненые. Всему виной конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Сейчас следователи разбираются, что же произошло на самом деле. Amic.ru рассказывает, чем закончилась стрельба.
Что случилось?
18 сентября в московском офисе компании Wildberries (WB) в бизнес-центре "Романов двор" случилась стрельба, когда туда попытался войти сооснователь фирмы Владислав Бакальчук в сопровождении бойцов ММА из Чечни. В пресс-службе компании написали, что Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной. Выстрелы прозвучали около 12:25.
Один из сотрудников бизнес-центра рассказал изданию "Осторожно, Москва", что к офису подошло больше шести человек в гражданской одежде. Они выглядели как обычные посетители, пили кофе и ожидали Бакальчука. Затем около 12 часов они резко "начинают бежать, ломать двери, лифт", рассказал сотрудник.
Группа людей выломала двери, проникла в офис, и тогда начался конфликт с охранниками, завязалась драка и послышались выстрелы, которые длились три-четыре минуты. Сотрудники компании забаррикадировались и спрятались под столы.
Затем работников офиса эвакуировали. Также СМИ сообщали об эвакуации студентов журфака МГУ, здание которого находится рядом.
В пресс-службу Wilberries сообщили, что также 18 сентября группа людей в спортивно-военной форме вошла и в бизнес-центр "Искра-парк" около станции метро "Динамо". По словам очевидцев, их было от 30 до 40 человек.
"Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними в офис вошли друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, а также некая группа адвокатов в количестве трех человек в строгих костюмах. Все они требовали встречу с юристами и финансистами компании. В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции", – написали в пресс-службе.
Также Shot сообщал, что за день до перестрелки, 17 сентября около 12 часов дня, неизвестные приехали к офису Wildberries и тоже устроили дебош. Восемь человек увезли в отдел.
Есть ли раненые и погибшие?
Да. В перестрелке 18 сентября погибло два человека. Это сотрудники охраны офиса Wildberries Адам Алмазов и Ислам-Бек Эльмурзиев. Первый был сотрудником полиции, замкомандира батальона ОМОН Ахмат-1, сообщают "Известия". Последний был мастером спорта по вольной борьбе, пишет RTVI. Mash информирует, что Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске и выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев.
Ранены в перестрелке семь человек, в том числе двое полицейских, которые приехали на вызов, сообщили в Следкоме. Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения, им оказывают необходимую помощь. Mash писал, что среди пострадавших есть бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев, Умар Чичаев, а также чемпион ВС РФ по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзев, которые были вместе с Бакальчуком.
Кого-то задержали?
По информации телеграм-канала Mash, в отдел полиции доставили 28 человек. Также "Интерфакс" сообщает о том, что в отдел полиции было доставлено около 30 граждан. Shot писал о девяти задержанных. При этом несколько человек при задержании сопротивлялись, пишет Mash.
О задержании Владислава Бакальчука в СМИ информации не было. Mash сообщил о том, что Бакальчук уехал с территории офиса в сопровождении охраны и адвоката. Телеграм-канал "Осторожно, новости" выпустил новость о том, что Бакальчука доставили на допрос в правоохранительные органы. Затем в телеграм-канале Бакальчука опубликовали информацию о том, что он не является ни задержанным, ни арестованным по делу. Однако затем "Известия" со ссылкой на близкий к расследованию источник написали, что Бакальчуку предъявлено обвинение. Помимо него, по делу обвиняются еще четыре человека.
В Следкоме сообщили, что следователи возбудили уголовные дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство").
"В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения", – прокомментировали в Следкоме.
Что сказал Владислав Бакальчук?
Владислав Бакальчук после случившегося написал несколько постов в телеграм-канале. По его словам, на него и его команду попытались совершить нападение, когда они приехали на "переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок". Эти переговоры якобы должны были пройти в 12 часов с руководством РВБ.
"Наши юристы отправили официальное уведомление Wildberries, а также запросили урегулирование всех накопившихся разногласий. Мы пришли с четким планом действий: передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов, которое приостановлено из-за указаний Роберта Мирзояна. Wildberries, как известно, срочно нуждается в этих складах", – написал он.
Далее произошедшее "вышло за рамки любых ожиданий", сказал Бакальчук. Охрана бизнес-центра отказалась пропускать Бакальчука и его команду, говоря, что они "непонятные люди в гражданском".
"Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел", – сказал Бакальчук.
Обвинения в том, что Бакальчук пришел в офис с угрозами, сооснователь WB назвал ложью. По его заверениям, они прибыли к зданию "для обсуждения бизнес-вопросов", и в ответ по ним открыли огонь.
" Я хочу напрямую обратиться к руководству РВБ: прекратите распространять ложь и манипулировать фактами. Люди были ранены, и это результат ваших действий. На данный момент я дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует", – написал он.
Также Бакальчук опубликовал видео перестрелки и написал, что именно охрана WB открыла огонь по Бакальчуку и его сотрудникам. Он сказал, что остался жив только благодаря своей охране, и назвал ситуацию "покушением".
"О нашем визите за сутки была уведомлена принимающая сторона. Вывод только один: они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана, нанятая мной после того, как дошла информация о связях "нового руководства Wildberries" с террористической группой, спонсируемой неким политиком, уроженцем Республики Ингушетия, занимающим высокий государственный пост", – сказано в одном из постов Бакальчука.
В той же публикации сооснователь компании заверил, что они будут настаивать на "тщательном расследовании всех обстоятельств этого террористического акта". По мнению Бакальчука, целью стрельбы было устрашение и давление, чтобы остановить "попытки спасти компанию от рейдерского захвата".
Что сказала Татьяна Бакальчук?
Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале написала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.
"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", – написала она.
Затем Бакальчук выразила соболезнования по погибшим и пообещала помочь их семьям. В пресс-службе WB также отметили, что семьям погибших окажут необходимую поддержку.
Позже Татьяна Бакальчук записала видеообращение к Владиславу Бакальчуку, где сказала следующее:
"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?"
Также пресс-служба WB написала, что никаких встреч с Бакальчуком запланировано не было, и это компаньоны Бакальчука первыми открыли стрельбу. Отдельно там указали, что доступов в офисы WB у Бакальчука нет, он не является штатным сотрудником компании и имеет право только запрашивать документацию.
Пункты выдачи WB работают как прежде?
Да. В пресс-службе компании отметили, что все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, все заказы обрабатываются корректно и выдаются на пунктах выдачи. То есть ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы, подчеркнули в пресс-службе.
Что за конфликт между Бакальчуками?
Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчуками разгорелся летом 2024 года из-за слияния Wildberries с крупнейшей компанией наружной рекламы Russ. В июле Бакальчук заявил, что Russ проводит рейдерский захват Wildberries, на это он пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову.
Жена Владислава Бакальчука, Татьяна, опровергла захват компании и объявила о том, что между ними начинается бракоразводный процесс. Владислав Бакальчук, который владеет 1% Wildberries, предъявил претензии на 50% доли фирмы, так как у супругов отсутствует брачный контракт и все имущество должно делиться пополам.
13:39:45 19-09-2024
Святые девяностые возвращаются
13:45:09 19-09-2024
у супругов отсутствует брачный контракт, и все имущество должно делиться пополам --- ну так то да
13:55:26 19-09-2024
Гость (13:45:09 19-09-2024) у супругов отсутствует брачный контракт, и все имущество дол... Причём со стрельбой,убитыми и ранеными.
13:48:58 19-09-2024
погибло два человека. Это сотрудники охраны --- если Бакальчук пришел без оружия и стрелять начали охранники, то почему они и погибли? Так неудачно стреляли?
13:53:43 19-09-2024
Война Лиловой и Белой [зачёркнуто]розы[/зачёркнуто] Ягоды
14:47:06 19-09-2024
Гость (13:53:43 19-09-2024) Война Лиловой и Белой [зачёркнуто]розы[/зачёркнуто] Ягоды... Дикой. Наглухо.
14:08:24 19-09-2024
Заказ в ПВЗ только что получил... Теперь хоть там все перебейте друг друга... Покупать на озоне буду. ПВЗ ближе...
14:55:20 19-09-2024
Я пришёл один а они стрелять начали и мы убежали
15:11:07 19-09-2024
какое же гадкое лицо у этого Бокальчика. Неудачник, как он есть. Думал дальше паразитировать на жене, но не вышло. У женщин тоже есть зубы
15:34:44 19-09-2024
Гость (15:11:07 19-09-2024) какое же гадкое лицо у этого Бокальчика. Неудачник, как он е... У женщин есть и не только.
17:30:45 19-09-2024
Гость (15:11:07 19-09-2024) какое же гадкое лицо у этого Бокальчика. Неудачник, как он е... Ага, зубы мудрости! Теперь, после слияния с армянами, её состояние уменьшилось вдвое.
16:06:32 19-09-2024
Фамилии то сплошь "русские"
Где денежки, там и они
18:48:22 19-09-2024
Гость (16:06:32 19-09-2024) Фамилии то сплошь "русские"Где денежки, там и они... Снял с языка!
18:46:15 19-09-2024
Я скажу чем закончилась стрельба в офисе Вайлдбериз!
Очередным огромным минусом к авторитету власти!!!
На равне с пенсионной реформой...! Ухудшающейся экономикой...! Ростом цен...! Гибелью Гудвина и Эрнеста!!!...
Миграционной политикой!...
И ещё, ещё, ещё...!
05:15:40 20-09-2024
Гость (18:46:15 19-09-2024) Я скажу чем закончилась стрельба в офисе Вайлдбериз!Очер... Эк вас заморочило.
20:17:11 19-09-2024
Мы дэлылы апэлсын
Многа нас а он адын