Стрельба у московского офиса Wildberries произошла 18 сентября, она стала эпизодом в конфликте между основателями компании Татьяной и Владиславом Бакальчуками

19 сентября 2024, 13:35, ИА Амител

Последствия стрельбы в московском офисе WB / Скриншот из видео Следкома

18 сентября 2024 года в московском офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Романовом переулке случилась перестрелка, в ней погибло несколько человек, есть и раненые. Всему виной конфликт между Татьяной и Владиславом Бакальчуками. Сейчас следователи разбираются, что же произошло на самом деле. Amic.ru рассказывает, чем закончилась стрельба.

Что случилось?

18 сентября в московском офисе компании Wildberries (WB) в бизнес-центре "Романов двор" случилась стрельба, когда туда попытался войти сооснователь фирмы Владислав Бакальчук в сопровождении бойцов ММА из Чечни. В пресс-службе компании написали, что Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис с охраной. Выстрелы прозвучали около 12:25.

Один из сотрудников бизнес-центра рассказал изданию "Осторожно, Москва", что к офису подошло больше шести человек в гражданской одежде. Они выглядели как обычные посетители, пили кофе и ожидали Бакальчука. Затем около 12 часов они резко "начинают бежать, ломать двери, лифт", рассказал сотрудник.

Группа людей выломала двери, проникла в офис, и тогда начался конфликт с охранниками, завязалась драка и послышались выстрелы, которые длились три-четыре минуты. Сотрудники компании забаррикадировались и спрятались под столы.

Затем работников офиса эвакуировали. Также СМИ сообщали об эвакуации студентов журфака МГУ, здание которого находится рядом.

В пресс-службу Wilberries сообщили, что также 18 сентября группа людей в спортивно-военной форме вошла и в бизнес-центр "Искра-парк" около станции метро "Динамо". По словам очевидцев, их было от 30 до 40 человек.

"Налетчики сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними в офис вошли друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, а также некая группа адвокатов в количестве трех человек в строгих костюмах. Все они требовали встречу с юристами и финансистами компании. В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции", – написали в пресс-службе.

Также Shot сообщал, что за день до перестрелки, 17 сентября около 12 часов дня, неизвестные приехали к офису Wildberries и тоже устроили дебош. Восемь человек увезли в отдел.

Есть ли раненые и погибшие?

Да. В перестрелке 18 сентября погибло два человека. Это сотрудники охраны офиса Wildberries Адам Алмазов и Ислам-Бек Эльмурзиев. Первый был сотрудником полиции, замкомандира батальона ОМОН Ахмат-1, сообщают "Известия". Последний был мастером спорта по вольной борьбе, пишет RTVI. Mash информирует, что Ислам Эльмурзиев родился в Новосибирске и выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев.

Ранены в перестрелке семь человек, в том числе двое полицейских, которые приехали на вызов, сообщили в Следкоме. Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждения, им оказывают необходимую помощь. Mash писал, что среди пострадавших есть бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев, Умар Чичаев, а также чемпион ВС РФ по боксу в тяжелом весе Рашид Кодзев, которые были вместе с Бакальчуком.

Кого-то задержали?

По информации телеграм-канала Mash, в отдел полиции доставили 28 человек. Также "Интерфакс" сообщает о том, что в отдел полиции было доставлено около 30 граждан. Shot писал о девяти задержанных. При этом несколько человек при задержании сопротивлялись, пишет Mash.

О задержании Владислава Бакальчука в СМИ информации не было. Mash сообщил о том, что Бакальчук уехал с территории офиса в сопровождении охраны и адвоката. Телеграм-канал "Осторожно, новости" выпустил новость о том, что Бакальчука доставили на допрос в правоохранительные органы. Затем в телеграм-канале Бакальчука опубликовали информацию о том, что он не является ни задержанным, ни арестованным по делу. Однако затем "Известия" со ссылкой на близкий к расследованию источник написали, что Бакальчуку предъявлено обвинение. Помимо него, по делу обвиняются еще четыре человека.

В Следкоме сообщили, что следователи возбудили уголовные дела по ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ч. 2 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство").

"В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения", – прокомментировали в Следкоме.

Один из пунктов выдачи Wildberries / Фото: amic.ru

Что сказал Владислав Бакальчук?

Владислав Бакальчук после случившегося написал несколько постов в телеграм-канале. По его словам, на него и его команду попытались совершить нападение, когда они приехали на "переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок". Эти переговоры якобы должны были пройти в 12 часов с руководством РВБ.

"Наши юристы отправили официальное уведомление Wildberries, а также запросили урегулирование всех накопившихся разногласий. Мы пришли с четким планом действий: передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов, которое приостановлено из-за указаний Роберта Мирзояна. Wildberries, как известно, срочно нуждается в этих складах", – написал он.

Далее произошедшее "вышло за рамки любых ожиданий", сказал Бакальчук. Охрана бизнес-центра отказалась пропускать Бакальчука и его команду, говоря, что они "непонятные люди в гражданском".

"Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел", – сказал Бакальчук.

Обвинения в том, что Бакальчук пришел в офис с угрозами, сооснователь WB назвал ложью. По его заверениям, они прибыли к зданию "для обсуждения бизнес-вопросов", и в ответ по ним открыли огонь.

" Я хочу напрямую обратиться к руководству РВБ: прекратите распространять ложь и манипулировать фактами. Люди были ранены, и это результат ваших действий. На данный момент я дал показания полиции и готов оказать полное содействие следствию. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует", – написал он.

Также Бакальчук опубликовал видео перестрелки и написал, что именно охрана WB открыла огонь по Бакальчуку и его сотрудникам. Он сказал, что остался жив только благодаря своей охране, и назвал ситуацию "покушением".

"О нашем визите за сутки была уведомлена принимающая сторона. Вывод только один: они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана, нанятая мной после того, как дошла информация о связях "нового руководства Wildberries" с террористической группой, спонсируемой неким политиком, уроженцем Республики Ингушетия, занимающим высокий государственный пост", – сказано в одном из постов Бакальчука.

В той же публикации сооснователь компании заверил, что они будут настаивать на "тщательном расследовании всех обстоятельств этого террористического акта". По мнению Бакальчука, целью стрельбы было устрашение и давление, чтобы остановить "попытки спасти компанию от рейдерского захвата".

Владислав Бакальчук после перестрелки/ Скриншот из обращения Владислава Бакальчука в тг-канале

Что сказала Татьяна Бакальчук?

Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале написала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

"Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка", – написала она.

Затем Бакальчук выразила соболезнования по погибшим и пообещала помочь их семьям. В пресс-службе WB также отметили, что семьям погибших окажут необходимую поддержку.

Позже Татьяна Бакальчук записала видеообращение к Владиславу Бакальчуку, где сказала следующее:

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?"

Также пресс-служба WB написала, что никаких встреч с Бакальчуком запланировано не было, и это компаньоны Бакальчука первыми открыли стрельбу. Отдельно там указали, что доступов в офисы WB у Бакальчука нет, он не является штатным сотрудником компании и имеет право только запрашивать документацию.

Пункты выдачи WB работают как прежде?

Да. В пресс-службе компании отметили, что все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, все заказы обрабатываются корректно и выдаются на пунктах выдачи. То есть ситуация не повлияла на работу компании и ее бизнес-процессы, подчеркнули в пресс-службе.

Что за конфликт между Бакальчуками?

Конфликт между Владиславом и Татьяной Бакальчуками разгорелся летом 2024 года из-за слияния Wildberries с крупнейшей компанией наружной рекламы Russ. В июле Бакальчук заявил, что Russ проводит рейдерский захват Wildberries, на это он пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову.

Жена Владислава Бакальчука, Татьяна, опровергла захват компании и объявила о том, что между ними начинается бракоразводный процесс. Владислав Бакальчук, который владеет 1% Wildberries, предъявил претензии на 50% доли фирмы, так как у супругов отсутствует брачный контракт и все имущество должно делиться пополам.