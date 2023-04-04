Владлена Татарского посмертно наградили орденом Мужества

Указ об этом подписал Путин

04 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Президент России Владимир Путин наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества. Соответствующий указ главы государства о посмертном награждении журналиста размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Там указано, что Татарского наградили "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга".

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В заведении находились десятки человек. Среди них был военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, он погиб.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Она находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города. Перед взрывом девушка жила в другой квартире.

Национальный антитеррористической комитет назвал терактом убийство военкора Татарского. Следователи расследуют его как теракт.