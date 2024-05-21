Власти Алтая ищут, кто за 1,9 млрд рублей достроит дорогу до Аи

Информация размещена на сайте госзакупок

21 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Строительство дороги до Аи / Фото: "Алтайавтодор"

Власти Алтайского края начали поиски подрядчика, который в 2024 году начнет достраивать 15-километровый участок дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". На эти цели из краевого бюджета направят около 1,9 миллиарда рублей. Участок дороги к туристическим объектам станет одним из самых современных в регионе, следует из информации на сайте госзакупок.

Аукцион на поиск подрядчика пройдет 29 мая. Скорее всего, в нем может принять участие известная барнаульская компания "ДСУ № 4". Именно она ремонтировала предыдущий 20-километрый отрезок трассы до Аи в прошлом году. Также рабочие сделали три моста, новое освещение на семикилометровом участке в районе села Ая.

С учетом сложности и масштаба работ на реализацию проекта было направлено 2,1 миллиарда рублей. Ремонтировали дорогу на деньги инфраструктурного кредита. На них же сейчас строят развязку в Барнауле, а также возводили путепровод на Новом рынке. Дорога находится на балансе "Алтайавтодора".

Что касается нового 15-километрового участка, то его планируют построить за два года. Таким образом, общая длина участка составит 35 километров.