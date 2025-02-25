Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца
Правоохранителям не поступало подобной информации ни из одного медицинского учреждения края
25 февраля 2025, 12:27, ИА Амител
Правоохранительные органы и Минздрав Алтайского края назвали фейком сообщения об отравлении девушки после угощения конфетой с неизвестным токсином. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.
Ранее СМИ сообщили, что жительница Алтайского края якобы угостилась конфетой от незнакомца в продуктовом магазине. После этого ей стало плохо, а в больнице медики диагностировали у нее "токсическое действие неизвестного вещества".
Отмечается, что ни в полицию, ни в другие правоохранительные органы подобных сообщений из медицинских учреждений не поступало. Надзорные ведомства и силовики взяли на контроль распространение недостоверных данных.
"Информация о подобных случаях из медицинских учреждений автоматически поступает в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. После этого токсикологи анализируют источники поражения, разрабатываются антидоты и методы лечения. Такая система действует по всей стране", – пояснили в Минздраве Алтайского края.
12:42:09 25-02-2025
нет тела - нет дела.
13:10:09 25-02-2025
Утреннего писателя теперь посадят? За фейк.
13:13:14 25-02-2025
Надо бы!
13:14:21 25-02-2025
Тоже подумал, а производителя фейка установили? Или опять скажут. что из-за бугра?
13:38:24 25-02-2025
Разве конфеты не вредны?
Разве конфеты не вызывают ожирение, диабет, атеросклероз и как следствие инфаркт/инсульт и смерть?
Всё верно, конфеты - смерть!
13:40:15 25-02-2025
Рошен кушать можно. Хохлы не террористы - мнение власти РФ.
13:44:49 25-02-2025
Сладкое безопасно употреблять после переработки в спирт. Как прекрасен самогон из карамелек.
Состоятельные могут позволить самогон из M&М и Рафаэло.
Конфетки Рошен пахнут тухлым азовским салом, и от них тупеют.
13:49:11 25-02-2025
Всё верно, конфеты - смерть! Очевидный факт.
А разве известно кто когда умрет? - даже доктора никогда не уверены в точном сроке дожития.
Сьел конфету - жди смерти! Неизбежно!
13:50:58 25-02-2025
а вот мне сказали тишком, что ничего с той девушькой плохого не случилось.
наоборот, после угащения демография нашей страны улучилася.
сами понимаете, слух. но слух позитивный.
07:14:09 26-02-2025
Тянут в рот всякую гадость.