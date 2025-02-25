Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца

Правоохранителям не поступало подобной информации ни из одного медицинского учреждения края

25 февраля 2025, 12:27, ИА Амител

Фото: Markus Winkler / unsplash.com

Правоохранительные органы и Минздрав Алтайского края назвали фейком сообщения об отравлении девушки после угощения конфетой с неизвестным токсином. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Алтайского края якобы угостилась конфетой от незнакомца в продуктовом магазине. После этого ей стало плохо, а в больнице медики диагностировали у нее "токсическое действие неизвестного вещества".

Отмечается, что ни в полицию, ни в другие правоохранительные органы подобных сообщений из медицинских учреждений не поступало. Надзорные ведомства и силовики взяли на контроль распространение недостоверных данных.