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Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца

Правоохранителям не поступало подобной информации ни из одного медицинского учреждения края

25 февраля 2025, 12:27, ИА Амител

Фото: Markus Winkler / unsplash.com
Фото: Markus Winkler / unsplash.com

Правоохранительные органы и Минздрав Алтайского края назвали фейком сообщения об отравлении девушки после угощения конфетой с неизвестным токсином. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Алтайского края якобы угостилась конфетой от незнакомца в продуктовом магазине. После этого ей стало плохо, а в больнице медики диагностировали у нее "токсическое действие неизвестного вещества".

Отмечается, что ни в полицию, ни в другие правоохранительные органы подобных сообщений из медицинских учреждений не поступало. Надзорные ведомства и силовики взяли на контроль распространение недостоверных данных.

"Информация о подобных случаях из медицинских учреждений автоматически поступает в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. После этого токсикологи анализируют источники поражения, разрабатываются антидоты и методы лечения. Такая система действует по всей стране", – пояснили в Минздраве Алтайского края.

Происшествия Фейки

Комментарии 10

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Musik

12:42:09 25-02-2025

нет тела - нет дела.

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Гость

13:10:09 25-02-2025

Утреннего писателя теперь посадят? За фейк.

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Гад

13:13:14 25-02-2025

Надо бы!

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Гость

13:14:21 25-02-2025

Тоже подумал, а производителя фейка установили? Или опять скажут. что из-за бугра?

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Олег

13:38:24 25-02-2025

Разве конфеты не вредны?
Разве конфеты не вызывают ожирение, диабет, атеросклероз и как следствие инфаркт/инсульт и смерть?
Всё верно, конфеты - смерть!

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Олег

13:40:15 25-02-2025

Рошен кушать можно. Хохлы не террористы - мнение власти РФ.

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Олег

13:44:49 25-02-2025

Сладкое безопасно употреблять после переработки в спирт. Как прекрасен самогон из карамелек.
Состоятельные могут позволить самогон из M&М и Рафаэло.
Конфетки Рошен пахнут тухлым азовским салом, и от них тупеют.

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Олег

13:49:11 25-02-2025

Всё верно, конфеты - смерть! Очевидный факт.
А разве известно кто когда умрет? - даже доктора никогда не уверены в точном сроке дожития.
Сьел конфету - жди смерти! Неизбежно!

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Musik

13:50:58 25-02-2025

а вот мне сказали тишком, что ничего с той девушькой плохого не случилось.
наоборот, после угащения демография нашей страны улучилася.
сами понимаете, слух. но слух позитивный.

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Гость

07:14:09 26-02-2025

Тянут в рот всякую гадость.

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