На Алтае девушка попала в больницу, после того как угостилась конфетой от незнакомца

По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества

25 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 23-летняя девушка оказалась в больнице, после того как съела конфету, предложенную незнакомцем в продуктовом магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в продуктовом магазине к жительнице края обратился посетитель, предложив угощение.

"В больнице у девушки диагностировали токсическое действие неизвестного вещества", – сказано в публикации.

О нынешнем состоянии пострадавшей не сообщатся. Телеканал также не уточняет, в каком городе Алтайского края это произошло.

Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца