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На Алтае девушка попала в больницу, после того как угостилась конфетой от незнакомца

По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества

25 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 23-летняя девушка оказалась в больнице, после того как съела конфету, предложенную незнакомцем в продуктовом магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в продуктовом магазине к жительнице края обратился посетитель, предложив угощение.

"В больнице у девушки диагностировали токсическое действие неизвестного вещества", – сказано в публикации.

О нынешнем состоянии пострадавшей не сообщатся. Телеканал также не уточняет, в каком городе Алтайского края это произошло.

Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

08:30:18 25-02-2025

предложенную незнакомцем --- умная девушка

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Sic semper tyrannis

08:46:50 25-02-2025

Почему рентв узнал эту новость раньше местных СМИ? Откуда уверенность, что виновата именно эта конфета, а не шаурма на обед? К тому же верить рентв - днище даже для плоскоземельщиков

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Musik

10:35:10 25-02-2025

безотносительно реальности новости - как напоминание ничего лишнего в рот не брать - сойдет.

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Гость

12:45:46 25-02-2025

Musik (10:35:10 25-02-2025) безотносительно реальности новости - как напоминание ничего ... Все полезно, что в рот полезло.

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Гость

12:53:28 25-02-2025

Брать от незнакомца?

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