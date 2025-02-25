На Алтае девушка попала в больницу, после того как угостилась конфетой от незнакомца
По данным РЕН ТВ, врачи диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества
25 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 23-летняя девушка оказалась в больнице, после того как съела конфету, предложенную незнакомцем в продуктовом магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, в продуктовом магазине к жительнице края обратился посетитель, предложив угощение.
"В больнице у девушки диагностировали токсическое действие неизвестного вещества", – сказано в публикации.
О нынешнем состоянии пострадавшей не сообщатся. Телеканал также не уточняет, в каком городе Алтайского края это произошло.
Власти Алтая опровергли слух об отравлении девушки после угощения конфетой от незнакомца
08:30:18 25-02-2025
предложенную незнакомцем --- умная девушка
08:46:50 25-02-2025
Почему рентв узнал эту новость раньше местных СМИ? Откуда уверенность, что виновата именно эта конфета, а не шаурма на обед? К тому же верить рентв - днище даже для плоскоземельщиков
10:35:10 25-02-2025
безотносительно реальности новости - как напоминание ничего лишнего в рот не брать - сойдет.
12:45:46 25-02-2025
Musik (10:35:10 25-02-2025) безотносительно реальности новости - как напоминание ничего ... Все полезно, что в рот полезло.
12:53:28 25-02-2025
Брать от незнакомца?