Власти Алтая призвали создать "единое пространство" при развитии Сибири

В частности, представители регионов обсудили развитие туристической индустрии

21 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Зимний Шерегеш / Фото: из архива amic.ru

Представители властей регионов СФО обсудили стратегию развития Сибири до 2035 года и высказали свои предложения, пишет "Парламентская газета". Заседание Совета законодателей СФО прошло в Красноярске.

Спикер красноярского парламента Алексей Додатко отметил, что государственная стратегия развития Сибири – это глобальная работа, в которой участвует каждый регион, и обсуждение вопросов с коллегами из других регионов всегда носит многоплановый характер.

Центральной темой заседания стало определение приоритетов, направленных на достижение национальных целей развития страны. Основная задача – содействие межрегиональной интеграции для достижения комплексного устойчивого развития экономики территорий.

"Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Эжер Ялбаков призвал всех создавать единое пространство, а глава Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко сказал, что работа на межрегиональном уровне позволяет сообща принимать верные решения", – отмечает издание.

Также представители регионов обсудили развитие туристической индустрии как составной части экономики. На заседании подчеркнули, что у каждого сибирского региона свои преимущества: природные достопримечательности, объекты культурного наследия и многое другое.