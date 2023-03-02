Скрытая угроза. Ждать ли большого паводка на Алтае в 2023 году и как к нему готовятся

В ближайшие недели в регионе резко потеплеет и вскроются ото льда реки. Это вызывает у властей тревогу

02 марта 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков





























































































































Тренировка и проверка сил и средств МЧС перед паводком

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края ждут сложной первой волны паводка весной 2023 года. Причина – большое количество дождей и сильные морозы в ноябре 2022 года, из-за которых промёрзла почва. Однако о том, приведёт ли паводок к подтоплению некоторых сёл края и выходу рек из берегов, специалисты пока говорят осторожно. Эти вопросы обсуждали 1 марта на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. Специалисты во главе с губернатором края Виктором Томенко побывали, пожалуй, в самом затопляемом населённом пункте региона – в барнаульском посёлке Затон.

Насколько серьёзным будет паводок?

Эксперты отмечают, что проблемы во время предстоящего весеннего паводка могут возникнуть из-за промёрзшей почвы: в ноябре 2022 года в крае ударили сильные морозы, снега же к тому моменту ещё не было. В итоге верхний слой почвы промёрз и не сможет впитывать весной растаявший снег.

Впрочем, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что точный прогноз сейчас дать сложно. Однако власти региона заранее готовятся к возможным вариантам прихода весны. В том числе и самому опасному.

"Ситуация может осложниться высокими температурами и дождями в весенний период, поэтому необходимо максимальное внимание уделить отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья. Все превентивные мероприятия у нас разработаны, утверждены нормативно-правовые документы. Теперь необходимо последовательно, шаг за шагом всё выполнять", – отметил Виктор Томенко.



По оценкам синоптиков, первая волна весеннего паводка зависит от количества выпавших осадков, высоты снежного покрова и промерзания льда на реках.

В октябре прошлого года на большей части края осадков выпало меньше, чем обычно: 76% от нормы. В ноябре же ударили сильные морозы, и почва серьёзно промёрзла. Постоянный снежный покров установился с 11 по 18 ноября, напомнил во время заседания начальник ФГБУ "Алтайский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Дмитрий Савин.

А много ли выпало снега этой зимой?

По его словам, в некоторых зонах Алтайского края уровень снега в ноябре прошлого года был невысоким: не более 80% от нормы, а кое-где – 60%. А вот на сегодняшний день в границах Алтайского края высота снежного покрова в пределах нормы. Толщина льда на большинстве рек региона ниже нормы. Например, на Оби в районе Барнаула – около 60 сантиметров. На Катуни в районе села Сростки – 58 сантиметров, на реке Чарыш – 60-63 см.

"Из всего выше сказанного специалисты пришли к выводу, что по состоянию на 20 февраля в бассейне "Оби" снегозапасы составили 154% от нормы. Верхний слой почвы промёрз и не сможет впитывать влагу. В связи с этим будут формироваться на некоторых участках талые воды", – пояснил Дмитрий Савин.













Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О том, каким может быть паводок, точнее станет известно в третьей декаде марта, когда в отдалённых районах края вскроются малые реки.

Каким будет март-2023?

По предварительным прогнозам, средняя температура в марте-2023 будет выше, чем обычно: на два градуса выше нормы. Резкое потепление ждут уже сегодня, 2 марта. В некоторых предгорных районах Алтайского края днём температура составит до +14 градусов. Всё это будет сопровождаться сильными порывами ветра. Во второй декаде марта температура вновь опустится, но в конце месяца она будет выше нуля и днём и ночью. А вот количество осадков в марте, согласно прогнозам, будет в пределах нормы.

Как власти края готовятся к паводку?

В регионе в ежесуточном режиме контролируется состояние уровня поверхности водных объектов. На 1 марта подтопленных населённых пунктов нет. Гидрологическая обстановка стабильная, а уровень воды ниже критических отметок. Кроме того, для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой в крае будет задействовано 46 стационарных гидрологических постов и 16 временных. Для мониторинга обстановки также планируется использовать беспилотные авиационные системы и системы космического мониторинга.

В муниципальных образованиях, попадающих в зону весенне-летнего половодья, подготовлено 128 пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 18 тысяч человек.