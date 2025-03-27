Власти Алтайского края дали денег на обновление автобусов и выплаты работникам скорой

Также дополнительные средства из бюджета получат муниципалитеты

27 марта 2025, 16:15, Александра Черданцева

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Траты бюджета Алтайского края на 2025 год выросли на 18,7 млрд рублей. Дополнительные средства пойдут на социальные выплаты, зарплаты бюджетников и работников станций скорой помощи. Эти средства в казну "внесли" на сессии регионального Заксобрания 27 марта. Подробности депутатам рассказал министр финансов региона Данил Ситников.

Кому дадут дополнительные деньги?

Самая "тяжелая" строка допрасходов – материальная поддержка отдельных категорий граждан. Речь о 5,1 млрд рублей, который пойдут в том числе и на дополнительную индексацию (с 4,5 до 9,8%) части социальных выплат.

Еще одну большую сумму – 2,8 млрд рублей – "положат" в фонд оплаты труда бюджетников, учитывая повышение МРОТ. Чуть меньше – 2,1 млрд рублей – добавят на обновление и строительство социальных объектов.

Дополнительно деньги дадут городам и районам края – 1,9 млрд рублей. Из них 1,3 млрд – это дотации, 600 млн – субсидия на заработную плату. В целом органы МСУ получат от краевой власти в 2025 году 69 миллиардов.

1 млрд рублей направят на покупку общественного транспорта для городов и районов. Почти 800 млн рублей пойдет на ремонт и строительство дорог. 615 млн – на сферу здравоохранения. И около 600 млн добавят на покупку жилья для детей-сирот.

Всего расходы бюджета на текущий год выросли на 18,7 млрд рублей (общая сумма – 211 млрд).

Откуда деньги?

В целом доходы бюджета выросли на 3,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых (на 2,1 млрд) и неналоговых (на 1,2 млрд рублей), а также целевых безвозмездных поступлений на 397 млн рублей. Кроме того, в прошлом году регион сэкономил часть средств на конкурсных процедурах, пояснил Ситников.

Что сказали депутаты?

Депутаты единогласно проголосовали за пополневший бюджет. Однако некоторые выразили недовольство бюджетной политикой власти. Например, коммунисты "оседлали" любимую тему – выплаты работникам скорой помощи. В КПРФ неоднократно просили найти на это деньги в краевом бюджете, из-за низких зарплат в скорой со временем будет некому работать. Однако власти региона ссылались на необходимость решить вопрос сначала на федеральном уровне. Так и не дождавшись решений и денег, правительство Алтайского края добавило в рамках текущих поправок 200 млн на ежемесячные выплаты работникам скорой помощи.

В КПРФ заявили: раньше надо было.

"Никак не могли найти деньги в нашем скромном и бедном бюджете региона. Говорили, что дотационным регионам нельзя назначать подобные выплаты бюджетникам, это просто невозможно. Нам говорили неправду. А потом пересмотрели наше выступление и проснулась совесть у кого-то из топ-менеджмента, и все-таки нашли заветные миллионы", – уже по традиции упрекнул власти депутат КПРФ Антон Арцибашев.

На это обвинение министр Ситников коммунистам ответил. Да, край просил правительство России выделить деньги на выплаты работникам скорой помощи.

"Это была наша обязанность, и мы ее выполнили. Получили, к сожалению, отрицательный ответ. Поэтому с нового года этот вопрос решен губернатором", – пояснил министр.

А спикер АКЗС Александр Романенко добавил, что на такой ход сразу и договаривались.

"Ни у кого совесть не просыпалась. Она никуда и не девалась. Мы сначала попробовали с федеральным центром, а когда поняли, что таких решений принимать не будут, сделали это сами", – сказал Романенко.

Это нормальная логика единой управленческой команды, подытожил председатель парламента.