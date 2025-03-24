Власти Алтайского края обяжут выкупать сельхозземли у "недостойных" хозяев

Такую норму скоро пропишут в законе

24 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство Алтайского края теперь будет обязано выкупить сельхозучасток у лица, который не имеет права им владеть. Такое новшество скоро появится в региональном законе.

Вопрос о выкупе земель обсудят депутаты регионального парламента на сессии АКЗС 27 марта. Поправки внесут в закон края "О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Если большинство депутатов поддержит поправки, то правительство (или профильный орган власти) будет обязано выкупить участок из земель сельхозназначения, находящийся в собственности лица, которому он не может принадлежать по закону. Например, если собственник не является гражданином страны.

Но есть несколько условий:

выкуп должен быть по рыночной стоимости;

нет желающих приобрести его на торгах;

если участок граничит с сельхозземлями, которые уже находятся в собственности региона, то правительство получает первоочередное право выкупа.

Недавно в Алтайском крае приняли еще одну норму, чтобы упорядочить земельные отношения. До февраля 2025 года один собственник (и не важно, юридическое это лицо или физическое) мог владеть не более чем 10% сельскохозяйственных угодий в пределах одного муниципального образования. Норма действовала более 20 лет, но назрела необходимость ее увеличить. В итоге планку подняли до 25%.

Насколько актуальна проблема выкупа и сколько в регионе участков, которые власти могли бы забрать в собственность края – на сессии депутатам расскажет заместитель начальника управления имущественных отношений края Алексей Аленников. Всего же в Алтайском крае 11,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения (это почти 70% от общей площади региона).