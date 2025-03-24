Власти Алтайского края обяжут выкупать сельхозземли у "недостойных" хозяев
Такую норму скоро пропишут в законе
24 марта 2025, 13:00, ИА Амител
Правительство Алтайского края теперь будет обязано выкупить сельхозучасток у лица, который не имеет права им владеть. Такое новшество скоро появится в региональном законе.
Вопрос о выкупе земель обсудят депутаты регионального парламента на сессии АКЗС 27 марта. Поправки внесут в закон края "О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Если большинство депутатов поддержит поправки, то правительство (или профильный орган власти) будет обязано выкупить участок из земель сельхозназначения, находящийся в собственности лица, которому он не может принадлежать по закону. Например, если собственник не является гражданином страны.
Но есть несколько условий:
- выкуп должен быть по рыночной стоимости;
- нет желающих приобрести его на торгах;
- если участок граничит с сельхозземлями, которые уже находятся в собственности региона, то правительство получает первоочередное право выкупа.
Недавно в Алтайском крае приняли еще одну норму, чтобы упорядочить земельные отношения. До февраля 2025 года один собственник (и не важно, юридическое это лицо или физическое) мог владеть не более чем 10% сельскохозяйственных угодий в пределах одного муниципального образования. Норма действовала более 20 лет, но назрела необходимость ее увеличить. В итоге планку подняли до 25%.
Насколько актуальна проблема выкупа и сколько в регионе участков, которые власти могли бы забрать в собственность края – на сессии депутатам расскажет заместитель начальника управления имущественных отношений края Алексей Аленников. Всего же в Алтайском крае 11,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения (это почти 70% от общей площади региона).
13:45:15 24-03-2025
Ну выкупят, а дальше что? 😎
14:54:34 24-03-2025
Сергей (13:45:15 24-03-2025) Ну выкупят, а дальше что? 😎... Перепродадут подороже по, т.к. купят по п.3
19:10:25 24-03-2025
Читатель (14:54:34 24-03-2025) Перепродадут подороже по, т.к. купят по п.3... У нас за селом много полей заросших бурьяном, вот только они даром никому не нужны😎