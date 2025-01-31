"Все зажмурились и пошли дальше". Бизнесу на Алтае дадут в 2,5 раза больше сельхозугодий

Если раньше фермер или агропредприятие могло взять 10% земель в одном муниципалитете, то теперь будет 25%

31 января 2025, 10:30, Александра Черданцева

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае изменили закон о регулировании оборота земель сельскохозяйственного назначения. На заседании краевого Заксобрания 30 января частникам и компаниям разрешили брать существенно больше участков, чем ранее. Вопрос назрел, уверены в парламенте региона. Однако не все депутаты поддержали изменения. Зачем раздавать земли и почему на этом могут обогатиться "заезжие денежные мешки"?

Не более 10% в одни руки

Итак, с 2001 года по закону один собственник – физическое или юридическое лицо – не мог владеть более 10% сельскохозяйственных угодий в пределах одного муниципального образования. Однако практика показала, что этот ограничительный порог тормозит развитие крупных агропредприятий региона.

"Сельское хозяйство Алтайского края развивается динамично и устойчиво, наращивает свои объемы, и, безусловно, этот барьер в 10% стал сдерживающим фактором дальнейшего развития наших сельхозтоваропроизводителей. Особенно в части вложения инвестиций, строительства комплексов", – заявил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

На первой в этом году сессии 30 января депутаты увеличили предельный размер сельхозземель для одного владельца с 10 до 25%.

Еще до заседания инициативу обсудили с представителями аграрного сектора, фермерами и главами муниципалитетов. Большинство районов края (за исключением одного) высказались за внесенные изменения. Пока решили остановиться на 25%, хотя Серов не исключает, что со временем увеличат и до 60%. Ранее планку повысили в 35 регионах страны, в основном от 20-25 до 50%.

В Алтайском крае 11,5 млн гектар земель сельхозназначения. Из них 6,4 млн га находится в частной собственности. При этом большинством участков – почти 5,9 млн га – владеют частные лица (часто это паи в долевой собственности у жителей села, бывших работников колхозов). И лишь 490 тыс. га в собственности у юридических лиц. Остальные 5 млн – федеральная, краевая или муниципальная собственность. Либо это земля, право собственности на которую не разграничено. По закону края ее нельзя продавать до 2052 года, можно только арендовать.

При этом сельчане часто готовы продать участки местным фермерам. А те готовы брать, потому что агропредприятия в крае растут и активно расширяются, но многие достигли лимита в 10%.

"Когда местные пенсионеры сказали нам: забирайте землю, нам она не нужна, нам перестали ее регистрировать, потому что был достигнут предел в 10%. Тут же возникает вопрос: кому достанется эта земля? Ведь если есть тот, кто хочет продать, всегда найдется и тот, кто это купит. Абсолютно поддерживаю предложенную инициативу", – цитирует пресс-служба АКЗС главу коллективного хозяйства "Ануйское" Владимира Никифорова, который высказался по вопросу на недавнем заседании в парламенте.

Приедут "денежные мешки" и все скупят

Так почему некоторые депутаты были против? Глава фракции КПРФ, зампред комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению Андрей Кривов выразил опасение, что участки получат не только реально нужные экономике региона фермеры, но и недобросовестные компании.

"При обсуждении вопроса речь шла о том, что землю будут скупать заезжие "денежные мешки", – сказал он и предложил не повышать планку сразу на 15%, а делать это постепенно.

На что Сергей Серов ответил: да, такие опасения, конечно, есть. И власти это знают. Но крупные компании и без того имеют лазейки.

"Да, они скупают земли. Те, кто уже прошел десятипроцентный барьер, делают дочерние предприятия и переводят землю на них. И хорошо, если так. А вообще делают и на физлиц. И если юрлицо четыре раза в год платит налоги в районный бюджет, то физлицо – один раз в год", – сказал глава аграрного комитета.

Единоросс, директор ООО "Агро-Стандарт" Александр Демин уверен: закон надо было давно менять и он не несет никакой опасности ни для районных бюджетов, ни для краевого.

"По моей информации, несколько десятков предприятий уже перешли рубеж, и для них этот вопрос крайне важен. И несколько, скажем так, сотен, которые подходят к такому рубежу. Это зарегистрированные предприятия, которые ведут деятельность на территории села, являются основными работодателями и несут на себе серьезную социальную нагрузку", – подчеркнул крупный алтайский аграрий.

Тем не менее вся фракция КПРФ поправки в закон не поддержала.

А в ЛДПР голосовали "за". По словам главы фракции Владимира Семенова, повышение процента поддерживают аграрии и власти, мера нужная, зачем ей препятствовать.

"То, что у кого-то сейчас больше 10%, говорит о том, что есть "серая" схема, и сейчас мы могли бы ее хоть в какой-то части поправить. Ведь все же знают об этом, а выходит, что главы районов зажмурились, мы зажмурились, министерство зажмурилось, все зажмурились и пошли дальше. Ну давайте мы будем ответственными", – призвал Семенов.

Он напомнил, что и при старых правилах в крае создали аграрного монстра – ныне обанкроченный холдинг "Изумрудная страна", который имел более 150 хозяйств в 31 районе края и 330 тысяч га пашни в одних руках.

За изменения голосовала и фракция "Справедливая Россия – За правду". Ее представитель Евгения Боровикова уверена, что теперь фермеры, прежде всего местные, смогут спокойно развиваться.

Землю – муниципалитетам

Член КПРФ Михаил Зайцев вообще предложил вернуть брошенные земли районам.

"А не лучше ли будет помочь муниципалитетам в приобретении брошенных земель и на их основе организовать муниципальное производство? А то частному бизнесу ресурсы раздаем, а толку мало, цены растут, население сокращается", – сказал коммунист.

На что Сергей Серов ответил, что власти и так помогают районам во взыскании брошенной земли. Да и нет такой земли в крае, есть невостребованные доли, подчеркнул единоросс.

А Александр Траутвейн, депутат-единорос, еще один крупный алтайский аграрий добавил: муниципалитеты не потянут еще и бремя освоения земли. В районах нет ни кадров, ни техники, ни денег. Да и зачем? Земля нужна бизнесу, за нее буквально идет борьба.

"Сельское хозяйство развивается семимильными шагами. Вы посмотрите реально на наши урожаи, на наши надои, на наши привесы. Когда такое было? При какой советской власти? Нам нужны инвестиции, для этого надо строить объекты переработки. Но без земли ничего не получится. Да, приходится дробить бизнес, и это нехорошо. Давайте сделаем ситуацию прозрачной, зачем я должен что-то обходить, когда я могу вполне законно купить землю и работать на ней. Я бы и 25% планку убрал, все ограничения идут против развития экономики", – подытожил депутат.

На том дискуссию и завершили. За повышение планки проголосовали 44 депутата ("Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду"), против были 18 человек (КПРФ), еще трое воздержались (это трое из четырех членов фракции "Коммунисты России").