Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы Барнаула
Правоохранители уже ищут распространителей фейков
12 февраля 2024, 11:47, ИА Амител
В правительстве Алтайского края опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы, детсады и ТЦ Барнаула, из-за которых в учебных заведениях 12 февраля правоохранители усилили меры безопасности.
Краевые власти отметили, что фейковые сообщение на такие темы появляются нередко и, как правило, сразу по всем регионам страны, как и в этот раз.
По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача – посеять панику, напугать наших жителей, родителей. Все это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем. Тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школы Алтайского края", – сообщили в телеграм-канале правительства.
Власти также подтвердили сведения об усилении патрулирования и охраны объектов образования, а также сообщили, что правоохранители уже проводят проверку по этому делу и разыскивают распространителей сообщений.
12:04:40 12-02-2024
напугать наших жителей --- зачем, чтобы побежали сдаваться?
12:09:04 12-02-2024
Что значит опровергли? Как? Они нашли того кто рассылал? Сейчас полицию отзовут от школ? Нужно охранять! И лучше не один день а долго. А то неправда, неправда, а потом расслабятся и вдруг чего. Страшно. Почему Канал тг был публичным вчера, сегодня сделался частным? и его не найти в поиске теперь. Там говорилось о часе дня. Я очень боюсь и переживаю.
12:37:22 12-02-2024
Гость (12:09:04 12-02-2024) Что значит опровергли? Как? Они нашли того кто рассылал? С... не верьте анонимным источникам и будет вам спокойствие. Ни один террорист не предупреждает заранее.
12:47:32 12-02-2024
Гость (12:37:22 12-02-2024) не верьте анонимным источникам и будет вам спокойствие. Ни о... Как это? А Казань?
13:55:35 12-02-2024
Гость (12:47:32 12-02-2024) Как это? А Казань? ... он сообщил о своих планах за 15 мин. до нападения и не рассылал никому ничего, просто открыл доступ в свой ТГ канал. Какой идиот будет раскрывать всем все детали готовящегося нападения за целые сутки? что бы что? А за 15 минут найти где то, какой то пост с 1 подписчиком и тем более принять меры и организовать опер.группу, шансы нулевые. Поэтому в Казани все получилось, к сожалению(
12:11:45 12-02-2024
Зашибись, а мы сегодня в школу не пошли, после первой вашей писанины.
12:37:42 12-02-2024
Гость (12:11:45 12-02-2024) Зашибись, а мы сегодня в школу не пошли, после первой вашей ... Ну и правильно, лучше перестраховаться.
12:41:52 12-02-2024
СМИ рассылает) . Только таким образом узнали
14:33:16 12-02-2024
тем не менее в школах рядом с охранником дедком ребята с автоматом
14:41:45 12-02-2024
ребята с автоматом ------- Ребят много, а автомат у них один?)))
17:40:05 12-02-2024
Кста, это наша школа на картинке)
20:38:15 12-02-2024
Буря в родительском чате. Яжемамашки в трусы навалили. Вот на таких особей пропаганда хохлов и рассчитана
07:46:05 13-02-2024
Гость (20:38:15 12-02-2024) Буря в родительском чате. Яжемамашки в трусы навалили. Вот н... Вот что нужно запретить, так это родительские чаты.