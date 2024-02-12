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Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы Барнаула

Правоохранители уже ищут распространителей фейков

12 февраля 2024, 11:47, ИА Амител

Флаг РФ над зданием школы в Барнауле / Фото: amic.ru
Флаг РФ над зданием школы в Барнауле / Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы, детсады и ТЦ Барнаула, из-за которых в учебных заведениях 12 февраля правоохранители усилили меры безопасности.

Краевые власти отметили, что фейковые сообщение на такие темы появляются нередко и, как правило, сразу по всем регионам страны, как и в этот раз.

По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача – посеять панику, напугать наших жителей, родителей. Все это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем. Тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школы Алтайского края", – сообщили в телеграм-канале правительства.

Власти также подтвердили сведения об усилении патрулирования и охраны объектов образования, а также сообщили, что правоохранители уже проводят проверку по этому делу и разыскивают распространителей сообщений.

Барнаул Фейки

Комментарии 13

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Гость

12:04:40 12-02-2024

напугать наших жителей --- зачем, чтобы побежали сдаваться?

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Гость

12:09:04 12-02-2024

Что значит опровергли? Как? Они нашли того кто рассылал? Сейчас полицию отзовут от школ? Нужно охранять! И лучше не один день а долго. А то неправда, неправда, а потом расслабятся и вдруг чего. Страшно. Почему Канал тг был публичным вчера, сегодня сделался частным? и его не найти в поиске теперь. Там говорилось о часе дня. Я очень боюсь и переживаю.

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Гость

12:37:22 12-02-2024

Гость (12:09:04 12-02-2024) Что значит опровергли? Как? Они нашли того кто рассылал? С... не верьте анонимным источникам и будет вам спокойствие. Ни один террорист не предупреждает заранее.

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Гость

12:47:32 12-02-2024

Гость (12:37:22 12-02-2024) не верьте анонимным источникам и будет вам спокойствие. Ни о... Как это? А Казань?

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Гость

13:55:35 12-02-2024

Гость (12:47:32 12-02-2024) Как это? А Казань? ... он сообщил о своих планах за 15 мин. до нападения и не рассылал никому ничего, просто открыл доступ в свой ТГ канал. Какой идиот будет раскрывать всем все детали готовящегося нападения за целые сутки? что бы что? А за 15 минут найти где то, какой то пост с 1 подписчиком и тем более принять меры и организовать опер.группу, шансы нулевые. Поэтому в Казани все получилось, к сожалению(

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Гость

12:11:45 12-02-2024

Зашибись, а мы сегодня в школу не пошли, после первой вашей писанины.

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Гость

12:37:42 12-02-2024

Гость (12:11:45 12-02-2024) Зашибись, а мы сегодня в школу не пошли, после первой вашей ... Ну и правильно, лучше перестраховаться.

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Гость

12:41:52 12-02-2024

СМИ рассылает) . Только таким образом узнали

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Гость

14:33:16 12-02-2024

тем не менее в школах рядом с охранником дедком ребята с автоматом

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Гость

14:41:45 12-02-2024

ребята с автоматом ------- Ребят много, а автомат у них один?)))

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Ярослав

17:40:05 12-02-2024

Кста, это наша школа на картинке)

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Гость

20:38:15 12-02-2024

Буря в родительском чате. Яжемамашки в трусы навалили. Вот на таких особей пропаганда хохлов и рассчитана

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Гость

07:46:05 13-02-2024

Гость (20:38:15 12-02-2024) Буря в родительском чате. Яжемамашки в трусы навалили. Вот н... Вот что нужно запретить, так это родительские чаты.

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