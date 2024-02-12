Власти опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы Барнаула

Правоохранители уже ищут распространителей фейков

12 февраля 2024, 11:47, ИА Амител

Флаг РФ над зданием школы в Барнауле / Фото: amic.ru

В правительстве Алтайского края опровергли сообщения о готовящихся нападениях на школы, детсады и ТЦ Барнаула, из-за которых в учебных заведениях 12 февраля правоохранители усилили меры безопасности.

Краевые власти отметили, что фейковые сообщение на такие темы появляются нередко и, как правило, сразу по всем регионам страны, как и в этот раз.

По имеющейся информации, за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, их задача – посеять панику, напугать наших жителей, родителей. Все это элементы гибридной войны, в которой враг не гнушается ничем. Тексты сообщений практически идентичны по всей стране, видео также шаблонное, на нем нет школы Алтайского края", – сообщили в телеграм-канале правительства.

Власти также подтвердили сведения об усилении патрулирования и охраны объектов образования, а также сообщили, что правоохранители уже проводят проверку по этому делу и разыскивают распространителей сообщений.