Власти Алтайского края предупредили о волне фейков, связанных с нападениями на школы

Ряд деструктивных сообществ в мессенджерах уже заблокировали

04 мая 2025, 23:25, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Очередная волна фейков о нападениях на образовательные учреждения прокатилась по Алтайскому краю. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным краевой Антитеррористической комиссии, с вечера 4 мая злоумышленники распространяют на территории региона сообщения о якобы подготовке нападений на образовательные организации, в том числе на МБОУ "Гимназия № 45" Барнаула. В ведомстве подчеркнули, что провокации в отношении других образовательных и социально значимых учреждений не исключены.

В данный момент правоохранительные органы Алтайского края проводят необходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан. В мессенджерах уже заблокировали ряд деструктивных групп.

"Подобные типовые фейки призваны создать напряженность в преддверии празднования Дня Победы. При этом создатели данных каналов пытаются вовлечь пользователей в деструктивную деятельность через получение конфиденциальной информации", – сообщают правоохранители.

Граждан призывают сохранять спокойствие и помнить об ответственности за распространение фейков.