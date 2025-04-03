Алтайские правоохранители отразили три волны провокаций, связанных со спецоперацией

Злоумышленники распространяли фейки об объектах военной промышленности и военнослужащих

03 апреля 2025, 19:36, ИА Амител

Мужчина за ноутбуком / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки отразили три волны провокаций, связанных с оборонной промышленностью и спецоперацией, сообщили в аппарате Антитеррористической комиссии со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"С вечера 2 апреля на территории края специалистами выявлены три крупные волны дезинформации, распространяемой деструктивными субъектами с целью дискредитации специальной военной операции и вовлечения граждан в противоправные действия", – говорится в сообщении.

Первая рассылка фейков была направлена на компрометирование объектов военной промышленности. Злоумышленники пытались создать негативный фон и получить информацию о пропускных режимах и технической оснащенности предприятий.

Вторая волна фейков была связана с попытками размещения дезинформации о пропавших военнослужащих. За основу взята череда подтвержденных фактов и с адаптированной подачей распространена по информационным ресурсам. Надзорные органы устанавливают все обстоятельства.

Третья волна связана с активизацией лжеволонтерских организаций, распространяющих кадры с обменами военнопленных и поиском пропавших без вести. Отмечается, что подобные сообщения направлены "на сбор информации о гражданах с целью вовлечения их в противоправную деятельность".

"Провокации купированы, правоохранительные и специальные органы продолжают работу для минимизации рисков", – заверили правоохранители.

Правоохранительные органы призвали граждан проверять информацию у официальных и ведомственных источников и сохранять бдительность.

В декабре 2024 года барнаульские правоохранители предотвратили распространение фейков. Тогда злоумышленники также пытались скомпрометировать деятельность силовых ведомств и оборонных предприятий.