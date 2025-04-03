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Алтайские правоохранители отразили три волны провокаций, связанных со спецоперацией

Злоумышленники распространяли фейки об объектах военной промышленности и военнослужащих

03 апреля 2025, 19:36, ИА Амител

Мужчина за ноутбуком / Фото: unsplash.com
Мужчина за ноутбуком / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки отразили три волны провокаций, связанных с оборонной промышленностью и спецоперацией, сообщили в аппарате Антитеррористической комиссии со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"С вечера 2 апреля на территории края специалистами выявлены три крупные волны дезинформации, распространяемой деструктивными субъектами с целью дискредитации специальной военной операции и вовлечения граждан в противоправные действия", – говорится в сообщении.

Первая рассылка фейков была направлена на компрометирование объектов военной промышленности. Злоумышленники пытались создать негативный фон и получить информацию о пропускных режимах и технической оснащенности предприятий.

Вторая волна фейков была связана с попытками размещения дезинформации о пропавших военнослужащих. За основу взята череда подтвержденных фактов и с адаптированной подачей распространена по информационным ресурсам. Надзорные органы устанавливают все обстоятельства.

Третья волна связана с активизацией лжеволонтерских организаций, распространяющих кадры с обменами военнопленных и поиском пропавших без вести. Отмечается, что подобные сообщения направлены "на сбор информации о гражданах с целью вовлечения их в противоправную деятельность".

"Провокации купированы, правоохранительные и специальные органы продолжают работу для минимизации рисков", – заверили правоохранители.

Правоохранительные органы призвали граждан проверять информацию у официальных и ведомственных источников и сохранять бдительность.

В декабре 2024 года барнаульские правоохранители предотвратили распространение фейков. Тогда злоумышленники также пытались скомпрометировать деятельность силовых ведомств и оборонных предприятий.

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край СВО Фейки

Комментарии 5

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Гость

06:32:53 04-04-2025

- "Правоохранительные органы призвали граждан проверять информацию у официальных и ведомственных источников и сохранять бдительность." Официальные органы говорят правду?

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Гость

08:58:36 04-04-2025

Гость (06:32:53 04-04-2025) - "Правоохранительные органы призвали граждан проверять инфо... Вот ещё один провокатор вылез.

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Гость

07:47:28 04-04-2025

Не очень понятно, но интересно

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75667776

09:30:03 04-04-2025

А я вот не понимаю как некоторые предатели умудряются финансировать врага.
Не российские же рубли предатели возят налом на границу и передают врагам.
Они же деньги перегоняют через российские банки?
Почему банки перегоняют их деньги врагам? Это разве допустимо?

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Гость

13:07:11 04-04-2025

75667776 (09:30:03 04-04-2025) А я вот не понимаю как некоторые предатели умудряются финанс... Вы больше верьте,

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