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Власти Алтайского края прокомментировали нехватку воды в барнаульских магазинах

Запасы в распределительных центрах магазинов есть в достаточном количестве — причин бояться дефицита нет

24 марта 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В управлении по предпринимательству правительства Алтайского края прокомментировали amic.ru сообщения о нехватке бутилированной питьевой воды в магазинах. Там отметили, что в отдельных розничных объектах Барнаула наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду – в основном на объём 5 литров.

"Запасы питьевой воды в достаточном количестве имеются на распределительных центрах", – подчеркнули там.

Сейчас компаниями ведётся работа по увеличению объёмов поставок со складов в целях оперативного пополнения товарных запасов воды в магазинах.

Комментарии 7

  • "Запасы питьевой воды в достаточном количестве имеются на распределительных центрах" В том и дело, что ТАМ есть, а в магазине нету
    24 марта, Гость   Ответить
  • 2 часа назад в ярче пиво брал. Пятерок с водой стоит целая куча. Ажиотажа не наблюдал.
    24 марта, Гость   Ответить
  • По слухам, нехватка из-за того, что в части города вода бежит из крана мутная и вонючая. Может быть, с этой проблемой разобраться?
    25 марта, Гость   Ответить
  • Надо цену накинуть на бутилированную воду.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Надо создать ажиотаж, повысить цену.
    25 марта, Гость   Ответить
  • А чё, из крана не пьётся?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, искусственный дефицит делаю вот уроды
    26 марта, Гость   Ответить
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