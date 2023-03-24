Власти Алтайского края прокомментировали нехватку воды в барнаульских магазинах
Запасы в распределительных центрах магазинов есть в достаточном количестве — причин бояться дефицита нет
24 марта 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В управлении по предпринимательству правительства Алтайского края прокомментировали amic.ru сообщения о нехватке бутилированной питьевой воды в магазинах. Там отметили, что в отдельных розничных объектах Барнаула наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду – в основном на объём 5 литров.
"Запасы питьевой воды в достаточном количестве имеются на распределительных центрах", – подчеркнули там.
Сейчас компаниями ведётся работа по увеличению объёмов поставок со складов в целях оперативного пополнения товарных запасов воды в магазинах.
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