Власти Алтайского края прокомментировали нехватку воды в барнаульских магазинах

Запасы в распределительных центрах магазинов есть в достаточном количестве — причин бояться дефицита нет

24 марта 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В управлении по предпринимательству правительства Алтайского края прокомментировали amic.ru сообщения о нехватке бутилированной питьевой воды в магазинах. Там отметили, что в отдельных розничных объектах Барнаула наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду – в основном на объём 5 литров.

"Запасы питьевой воды в достаточном количестве имеются на распределительных центрах", – подчеркнули там.

Сейчас компаниями ведётся работа по увеличению объёмов поставок со складов в целях оперативного пополнения товарных запасов воды в магазинах.