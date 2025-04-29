Власти Алтайского края утвердили правила размещения летних "алкогольных" кафе и веранд

Документ устанавливает ряд норм, которых должны придерживаться владельцы заведений общественного питания

29 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Летнее кафе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Постановление, регулирующее правила размещения и обустройства кафе и веранд, в которых может продаваться алкоголь, утвердило правительство Алтайского края. Соответствующий документ разместили на официальном портале опубликования правовой информации.

Так, сезонный зал должен располагаться на территории, прилегающей к точке общепита или зданию, где она находится. Место должно быть указанно в лицензии на продажу алкоголя. Уточняется, что размещение такого объекта не должно нарушать чьи-либо права, а также мешать движению транспорта и пешеходов. Также расстояние между сезонным залом и входом в основное заведение не должно превышать 10 метров.

Размещение "летников" возможно только с разрешения собственника земельного участка. Помимо этого, в таких залах нельзя размещать рекламу спиртного и оборудование для его розлива или хранения.

Постановление также регламентирует порядок получения документа, который подтверждает законное размещение "летника". Его выдает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Документ должен находиться в заведении, которое оборудовало сезонный зал.