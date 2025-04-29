Власти Алтайского края утвердили правила размещения летних "алкогольных" кафе и веранд
Документ устанавливает ряд норм, которых должны придерживаться владельцы заведений общественного питания
29 апреля 2025, 15:45, ИА Амител
Постановление, регулирующее правила размещения и обустройства кафе и веранд, в которых может продаваться алкоголь, утвердило правительство Алтайского края. Соответствующий документ разместили на официальном портале опубликования правовой информации.
Так, сезонный зал должен располагаться на территории, прилегающей к точке общепита или зданию, где она находится. Место должно быть указанно в лицензии на продажу алкоголя. Уточняется, что размещение такого объекта не должно нарушать чьи-либо права, а также мешать движению транспорта и пешеходов. Также расстояние между сезонным залом и входом в основное заведение не должно превышать 10 метров.
Размещение "летников" возможно только с разрешения собственника земельного участка. Помимо этого, в таких залах нельзя размещать рекламу спиртного и оборудование для его розлива или хранения.
Постановление также регламентирует порядок получения документа, который подтверждает законное размещение "летника". Его выдает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Документ должен находиться в заведении, которое оборудовало сезонный зал.
17:22:33 29-04-2025
Только отопление не выключайте, а то ведь замёрзнем.
17:42:41 29-04-2025
эти веранды в населенных районах должны быть запрещены совсем. потом расползается оттуда погань и обос*ывает все окрестности и стонет по кустам
16:25:50 30-04-2025
Гость (17:42:41 29-04-2025) эти веранды в населенных районах должны быть запрещены совсе... Можно подумать, внутри зданий прямо все сплошь лапушки да заюшки. А люди хотят быть в городе, сидеть на тротуарах и на лавочках!
23:07:09 29-04-2025
Гость (17:42:41 29-04-2025) эти веранды в населенных районах должны быть запрещены совсе... а вы завидуете
23:22:17 29-04-2025
Гость (23:07:09 29-04-2025) а вы завидуете... Естественно, выезжаю со двора темновато было думал собака вдоль дома скачет, ан нет тело из круглосуточной наливайки на 4 конечностях бредет, так завидно стало.
07:42:23 30-04-2025
гость (23:22:17 29-04-2025) Естественно, выезжаю со двора темновато было думал собака вд...
А тебе жена не разрешает. в узде держит!