НОВОСТИОбщество

Власти Алтайского края утвердили правила размещения летних "алкогольных" кафе и веранд

Документ устанавливает ряд норм, которых должны придерживаться владельцы заведений общественного питания

29 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Летнее кафе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Летнее кафе в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Постановление, регулирующее правила размещения и обустройства кафе и веранд, в которых может продаваться алкоголь, утвердило правительство Алтайского края. Соответствующий документ разместили на официальном портале опубликования правовой информации.

Так, сезонный зал должен располагаться на территории, прилегающей к точке общепита или зданию, где она находится. Место должно быть указанно в лицензии на продажу алкоголя. Уточняется, что размещение такого объекта не должно нарушать чьи-либо права, а также мешать движению транспорта и пешеходов. Также расстояние между сезонным залом и входом в основное заведение не должно превышать 10 метров.

Размещение "летников" возможно только с разрешения собственника земельного участка. Помимо этого, в таких залах нельзя размещать рекламу спиртного и оборудование для его розлива или хранения.

Постановление также регламентирует порядок получения документа, который подтверждает законное размещение "летника". Его выдает краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Документ должен находиться в заведении, которое оборудовало сезонный зал.

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край

Комментарии 6

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Жора

17:22:33 29-04-2025

Только отопление не выключайте, а то ведь замёрзнем.

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Гость

17:42:41 29-04-2025

эти веранды в населенных районах должны быть запрещены совсем. потом расползается оттуда погань и обос*ывает все окрестности и стонет по кустам

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Гость

16:25:50 30-04-2025

Гость (17:42:41 29-04-2025) эти веранды в населенных районах должны быть запрещены совсе... Можно подумать, внутри зданий прямо все сплошь лапушки да заюшки. А люди хотят быть в городе, сидеть на тротуарах и на лавочках!

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Гость

23:07:09 29-04-2025

Гость (17:42:41 29-04-2025) эти веранды в населенных районах должны быть запрещены совсе... а вы завидуете

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гость

23:22:17 29-04-2025

Гость (23:07:09 29-04-2025) а вы завидуете... Естественно, выезжаю со двора темновато было думал собака вдоль дома скачет, ан нет тело из круглосуточной наливайки на 4 конечностях бредет, так завидно стало.

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Гость

07:42:23 30-04-2025

гость (23:22:17 29-04-2025) Естественно, выезжаю со двора темновато было думал собака вд...
А тебе жена не разрешает. в узде держит!

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