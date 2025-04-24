В Барнауле запретят продажу алкоголя в День Победы

Для магазинов нарушение влечет за собой штраф до 300 тысяч рублей

24 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

В магазине / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 мая в Барнауле запретят розничную продажу спиртных напитков. Об этом сообщили в администрации города.

"Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", – уточнили в пресс-службе мэрии.

Запрет распространяется на всю территорию города Барнаула. Ограничения будут действовать весь праздничный день.

В случае продажи алкоголя предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции или без нее. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией алкоголя либо без нее.

Напомним, соответствующее решение приняли депутаты АКЗС в феврале 2024 года. Изменения внесли в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".