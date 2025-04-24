В Барнауле запретят продажу алкоголя в День Победы
Для магазинов нарушение влечет за собой штраф до 300 тысяч рублей
24 апреля 2025, 09:45, ИА Амител
9 мая в Барнауле запретят розничную продажу спиртных напитков. Об этом сообщили в администрации города.
"Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", – уточнили в пресс-службе мэрии.
Запрет распространяется на всю территорию города Барнаула. Ограничения будут действовать весь праздничный день.
В случае продажи алкоголя предусмотрено наказание в виде административного штрафа. Для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции или без нее. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей также с конфискацией алкоголя либо без нее.
Напомним, соответствующее решение приняли депутаты АКЗС в феврале 2024 года. Изменения внесли в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".
09:56:11 24-04-2025
Барнаульцев решили наказать, чтобы не сильно радовались Победе...Встает вопрос: " Кто у власти?"
10:09:49 24-04-2025
А если я в гараже или на даче буду употреблять,то силно всем Праздник испорчу? 8 Мая все в Гастроном!!!
10:14:00 24-04-2025
Задолбали уже своими запретами! На большее то ума не хватает?
10:34:21 24-04-2025
Очередная глупость
11:59:29 24-04-2025
И что- то изменится от этого запрета?
12:13:38 24-04-2025
У меня дед не пил, но 9 мая всегда напивался, даже в 85 лет. Я думаю чтобы погасить тяжелые воспоминания.
14:20:24 24-04-2025
Очень мудрое решение.
20:35:06 24-04-2025
Пяток рюмок хлопну.
За Родину, за Дедов, за Сталина.