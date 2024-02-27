Власти Барнаула готовятся к приближающимся снегопадам

Особое внимание уделили очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов

27 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Вячеслав Франк на оперативном совещании обсудил вопрос очистки дорог, тротуаров и межквартальных проездов от снега и наледи, сообщает мэрия.

"В течение этой недели в Барнауле прогнозируются умеренные осадки в виде снега", – отметили власти.

В условиях снегопада главам районных администраций поручено усилить работу по очистке межквартальных проездов и тротуаров. Также напомнили о продолжении работ по борьбе с гололедом в местах общего пользования.

Особое внимание Вячеслав Франк уделил очистке от снега и наледи кровель многоквартирных домов. Он поручил районным администрациям совместно с управляющими организациями и ТСЖ усилить соответствующую работу.