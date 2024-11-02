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Власти Барнаула хотят застроить правый берег Оби и реконструировать старый мост

Эти идеи вошли в новый генплан развития города до 2040 года

02 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Правый берег Барнаула в будущем / Фото: создано с помощью нейросети DALL-E
Правый берег Барнаула в будущем / Фото: создано с помощью нейросети DALL-E

Правый берег Оби в Барнауле к 2040 году планируют застроить многоэтажками. Эта концепция легла в предварительный проект генплана развития города, которую в ближайшие дни презентуют жителям краевой столицы. Об этом изданию "Толк" в интервью рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Таким образом, может исполниться давняя мечта архитекторов, которые уже несколько десятилетий хотят одновременно развивать два берега города, как и в других крупных городах Сибири.

По словам Федорова, в новом документе предусмотрены школы, детские сады, поликлиники, развитая транспортная сеть и удобные связи с другим берегом. Для этого придется заняться реконструкцией старого коммунального моста и транспортной ситуацией в данной части города.

"Решение данного вопроса – это еще один вектор развития Барнаула, который не был отражен в генеральном плане 2019 года. В обновленном документе тема полноценно раскрыта. Здесь запланировано развитие многоэтажной и смешанной общественно-деловой застройки и развитие гребного канала как спортивно-рекреационной зоны. Забегая вперед, отмечу, что вдоль правого и левого берегов Оби запланировано строительство двух дорог, связывающих Старый и Новый мосты, которые будут разгружать общие потоки. Более того, новый генплан предполагает реконструкцию и переосмысление Старого (коммунального) моста в будущем", – заявил Андрей Федоров.

Напомним, мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. С 6 по 26 ноября проект генплана пройдет процедуру общественных обсуждений.

Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.

Подробнее о документе читайте по ссылке.

Обсуждение генплана Барнаула / Фото: мэрия Барнаула

"Это живой документ". Эксперты обсудили будущий генплан развития Барнаула

Принятие важнейшего для краевой столицы документа вышло на финишную прямую
НОВОСТИОбщество

Барнаул строительство недвижимость архитектура

Комментарии 50

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Вася

14:18:29 02-11-2024

Чепуха... Надо строить в сторону аэропорта... Самолет-транспорт будущего!

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Гость

14:27:51 02-11-2024

В Новосибирске два берега и самые большие пробки на мостах. Зачем нам повторять их ошибки?

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Гость

15:00:54 03-11-2024

Гость (14:27:51 02-11-2024) В Новосибирске два берега и самые большие пробки на мостах. ... Чтобы не было пробок надо развивать общественный транспорт

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ППШариков

14:35:36 02-11-2024

"Мечты, мечты,
Где ваша сладость?" (с)

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Гость

14:44:51 02-11-2024

Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о сових планах.

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Гость

14:47:18 02-11-2024

Вам не кажется,что с этими человейниками Барнаул теряет что-то важное....? Не знаю...возможно,я не прав...

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Гость

15:00:19 02-11-2024

Гость (14:47:18 02-11-2024) Вам не кажется,что с этими человейниками Барнаул теряет что... Например? Уличные сортиры частного сектора теряет? Так может и к лучшему? Деревню с лица города может сотрут? Так и тут одно добро. Что теряет то?

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Гость

15:34:52 02-11-2024

Гость (15:00:19 02-11-2024) Например? Уличные сортиры частного сектора теряет? Так может... Свою историю. Пока такие ухори на манер тебя всё сносят, в том же Хельсинки например целые кварталы исторической застройки не то что сохранены а отреставрированы. Поляки после войны так вообще с нуля историческую часть города восстановили. Они помнят свою историю, а мы нет. По этому и совершаем по кругу одни и те же ошибки и позволяем авантюристам во власти каждый раз разрушать страну поддавшись на их популистскую риторику.

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Гость

16:02:14 02-11-2024

Гость (15:34:52 02-11-2024) Свою историю. Пока такие ухори на манер тебя всё сносят, в т... Енто в нашей национальной традиции- убить даже то, что можно сохранить. Я 2 года в Калининграде жил- центр разбомбили во время войны сильно, но Замок и здания вокруг озёр, хоть и были сильно повреждены, но восстановить можно было.- всё подчистую снесли и типовых хрущёвок насадили. Полякам Данциг достался в-- руинах- ВСЁ по кирпичику собрали.

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Гость

17:34:55 02-11-2024

Гость (15:34:52 02-11-2024) Свою историю. Пока такие ухори на манер тебя всё сносят, в т... Вы путаете мягкое с теплым, впрочем как все здесь. Речь не про историю, речь про сараи и ремки вместо домов. Вы всерьез хотите сравнить каменную архитектуру европейского города с историей под тысячу лет и саманные сарайки частного сектора Барнаула, построенные жителями как им Бог на душу положил в первой трети прошлого века? Не, вы серьезно? Даллас, у нас проблема. Палец и пятая точка - несравнимые величины. Реальных исторических зданий в Барнауле - по пальцам двух рук, пожар начала прошлого века стер город с карты. Здание Красного уцелело чудом. Зачем нам сохранять глинобитные избушки неграмотных крестьян, которые уже в землю вросли? В чем их историческая или культурная ценность?

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Гость

12:34:48 03-11-2024

Гость (17:34:55 02-11-2024) Вы путаете мягкое с теплым, впрочем как все здесь. Речь не п... Люди хотят сохранить бараки и сараи с туалетами на улицах , ну такие они уродились , что тут не понятного.пусть хотят.

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Гость

23:06:14 03-11-2024

Гость (15:00:19 02-11-2024) Например? Уличные сортиры частного сектора теряет? Так может... Девелопер зашёл в чат?

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Гость

14:53:10 02-11-2024

А разве старый мост вот только недавно не реконструировали?

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Гость

15:25:31 02-11-2024

Гость (14:53:10 02-11-2024) А разве старый мост вот только недавно не реконструировали?... его капитально ремонтировали

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Гость

15:02:15 02-11-2024

А Марс колонизировать и жить до 250 лет у них в планах нет? А чо? Думаю равноценно застройке другого берега.

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Кхм...

15:11:21 02-11-2024

За последние лет двадцать каждые пару лет появляется эта новость. Картинки всё красивые и красивые - программное обеспечение растёт...🤣

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Гость

15:14:30 02-11-2024

На заливных землях строить многоэтажные человейники? Чтобы они в болото ушли? Чтобы сток воды по берегам нарушился? А откуда эти дома будут брать воду и сливать канализацию. В реку Обь? Там во время гребных соревнований пробка на Старом мосту до Алтайки образовывается, а когда там жилье построят, как будут ездить эти несчастные? Что за прожекты Нью-Васюки?

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Гость

15:50:12 02-11-2024

Гость (15:14:30 02-11-2024) На заливных землях строить многоэтажные человейники? Чтобы о... Да пусть! До соединения с Алтайкой! Во всяком случае, оставят в покое исторический Барнаул и Ленточный бор. Только надо в первых рядах перевести на правый берег краевые и городские администрации.

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Гость

15:22:28 02-11-2024

А после реализации данного плана, к 2040 году переименовать "Столицу Мира"в Нью-Барнаул!

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Гость

15:39:22 02-11-2024

Космопорт не забудьте запроектировать там

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Гость

15:53:32 02-11-2024

Ну просто Нью-Васюки какие-то)

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майор

16:05:16 02-11-2024

если грамотно к такой застройке подойти то успех будет однозначно

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Гость

16:38:34 02-11-2024

Смешные такие... "Что нам сто́ит, дом построить, нарисуем - будем жить!"

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Гость

16:44:50 02-11-2024

Нью - Затон хотят построить, с гондолами и гребцами, которых будут обучать на гребном канале.
Вообще- то города строят на возвышенностях.
В 1937г уровень Оби поднимался выше 7 метров
Сначала ТЭЦ-4 надо построить в Фирсово и очистные сооружения.
Эх планы, планы...

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александр

16:45:57 02-11-2024

А кем заселять планируют? "Братьями" со Средней Азии? Русских то всё меньше и меньше. Либо убивают, либо уезжают.

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Гость

17:10:35 02-11-2024

нельзя. там во-первых - топи, смрад, ггнус, сырость, плавуны, грунтоводы, и почее. во вторых там заповедники и заказники, редкие вымирающие виды животных

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Гость

18:59:48 02-11-2024

Гость (17:10:35 02-11-2024) нельзя. там во-первых - топи, смрад, ггнус, сырость, плавуны... заказника там точно нет, заказник с другой стороны на против Гоньбы на противоположном берегу.

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Лина

18:37:28 02-11-2024

А назовем как Барнаул-Сити или Барнаул-2 ?
Если еще и Новоалтайск присоединят.

Да и где там на правом берегу застраивать то.
А канализацию как проводить будут? под дну оби?

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Гость

18:54:09 02-11-2024

не в нашей жизни точно, я эту байку еще лет 30 назад слышал. Лучше бы северный обход города сделали и путепровод со Строителей на Юрина

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Гость

02:35:44 03-11-2024

Гость (18:54:09 02-11-2024) не в нашей жизни точно, я эту байку еще лет 30 назад слышал.... Ну ул. Юрина хоть не троньте

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Гость

18:58:31 02-11-2024

старый мост своими опорами поднимает уровень Оби перед мостом на 2 см, что будет с Обью в районе Барнаула если застроить пойму Оби?

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Гость

19:46:08 02-11-2024

Сначала надо с тем, что есть определится. Очень много пустых квартир стоит в новостройках. Сейчас на каждого жителя города приходится около 29 км а в новых районах - по 54 кв.м.
Сколько нужно для нормальной жизни - по 100 кв.м или по 200 квм. Замучаешься убирать)))
Еще недавно (30 лет назад) на учет ставили если меньше 9-12 кв. м.на человека.
Может приложить усилия в другом направлении - качественное жилье, а не строить студии в 13 кв.м жилой площади.

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Старый

19:52:42 02-11-2024

Это было задумано еще в СССР когда строили новый жд мост должны были намыть песок с русла Оби и строить но СССР развалили

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Гость

21:08:51 02-11-2024

ох уж мне эти сказочники (с)

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Гость

21:16:30 02-11-2024

Правый берег р. Оби у Барнаула шириной 10 км - это пойма р. Оби. Для нормального городского строительства необходимо намывать много песка и, при этом, сохранится вероятность подтоплений, короче, Большой Затон. В Новосибирске намывали песок и строили в пойме потому, что сток Оби регулирует ГЭС. В далеком будущем в пойме Оби у Барнаула может быть построен автономный самодостаточный район города с достаточным количеством рабочих мест. А в первую очередь есть масштабная задача, с умом создать и застроить набережную левого берега от Старого до Нового моста, красивый вид города, Каким-то образом реконструировать Старый автомобильный мост не целесообразно. Необходимо рядом строить новый 6-ти полосный мост.
В Барнауле на левом берегу необходимо очень много перестроить, застроить и благоустроить, сделайте доброе дело слуги народа, будущие поколения будут вам благодарны.

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Musik

21:50:03 02-11-2024

Вот ссыль на эту новость сохраню, и ровно в 2040 буду смотреть на прекрасный мой город с 210 этажа, вспоминать злобных комменаторов-и смеяться до ржа.

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гость

22:21:11 02-11-2024

У нас почти все парки наполовину меньше стали, да и оставшие уже старые, пора новые сажать. На Антона Петрова-Малахова, Трансмашевский парк, на Юрина сколько было оставлено зеленых"островков", а сейчас все меньше и меньше. Хотите верьте в это можете не верить но деревья это легкие, которые очищают воздух, а ведь машин стало в несколько раз больше.

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Гость Я

22:28:16 02-11-2024

Адекватных людей в правительстве Алт. кр. все меньше и меньше, а точечных "строителей" уродующих город все больше и больше. Куда р. Обь будет весной разливается??? видимо на 1-2этажи чудо-города🤣🤣🤣🤣

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Гостья

23:18:23 02-11-2024

Правую сторону Оби ещё в советское время хотели застроить, но бросили эту затею, так как Обь почти каждый год разливается в правую сторону. Деньги и силы на ветер.

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Гость

00:12:24 03-11-2024

Гостья (23:18:23 02-11-2024) Правую сторону Оби ещё в советское время хотели застроить, н... А как Обь будет разливаться в левую сторону, если левый берег выше почти везде? Вот и заливает пойму.

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Fedor

23:38:30 02-11-2024

Смех да и только.. Живут в иллюзиях, картинки и те с просторов интернета... Чудики

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Жора

00:40:21 03-11-2024

Гонконг?

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Гость

01:18:03 03-11-2024

Пусть умные мужи города сначала презентуют будущую систему канализации. Которая будет на уровне грунтовых вод. Которую надо качать куда-то насосами, ибо она на уровне реки, сама не потечет. Где будут отстойники и фильтрационные поля, так, чтобы их не топило даже в сильные паводки, которые "1 раз в 100 лет"?

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Сергей

08:16:38 03-11-2024

В Гоньбе надо строить мост он разгрузит весь город.

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Гость

08:42:19 03-11-2024

С 6 по 26 ноября пройдут общественные слушания. Галочку поставят, что провели, а сделают по своему

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Гость

10:27:17 03-11-2024

И они реально считают, что 4 автомобильных ряда в одну сторону будет достаточно?

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Андрей

11:51:20 03-11-2024

Сносите частный сектор весь в внутри города .со старого моста заезжаем в помойку,от Сухова до горы все эти трущебы.тогда и будет современный город

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Влад

19:47:01 03-11-2024

Цель таких проектов -- отмыть максимальное количество денег и обогатиться !!! Земли в России прорва , но для бесов лучше лезть в болота и создавать проблемы на будущее !!!!

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Дмитрий

11:54:34 04-11-2024

С начала 2000-х футуристичным Обским бульваром стращают. Но дальше красивых картинок дело не идти!

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Вячеслав

13:01:24 04-11-2024

Кроме Тэц-4 нужен ещё будет Водоканал-2, Ж/д-2, Авиа-2, Авто-2, Мост-3 и т.д. и т.п.

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