Власти Барнаула хотят застроить правый берег Оби и реконструировать старый мост

Эти идеи вошли в новый генплан развития города до 2040 года

02 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Правый берег Барнаула в будущем / Фото: создано с помощью нейросети DALL-E

Правый берег Оби в Барнауле к 2040 году планируют застроить многоэтажками. Эта концепция легла в предварительный проект генплана развития города, которую в ближайшие дни презентуют жителям краевой столицы. Об этом изданию "Толк" в интервью рассказал первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. Таким образом, может исполниться давняя мечта архитекторов, которые уже несколько десятилетий хотят одновременно развивать два берега города, как и в других крупных городах Сибири.

По словам Федорова, в новом документе предусмотрены школы, детские сады, поликлиники, развитая транспортная сеть и удобные связи с другим берегом. Для этого придется заняться реконструкцией старого коммунального моста и транспортной ситуацией в данной части города.

"Решение данного вопроса – это еще один вектор развития Барнаула, который не был отражен в генеральном плане 2019 года. В обновленном документе тема полноценно раскрыта. Здесь запланировано развитие многоэтажной и смешанной общественно-деловой застройки и развитие гребного канала как спортивно-рекреационной зоны. Забегая вперед, отмечу, что вдоль правого и левого берегов Оби запланировано строительство двух дорог, связывающих Старый и Новый мосты, которые будут разгружать общие потоки. Более того, новый генплан предполагает реконструкцию и переосмысление Старого (коммунального) моста в будущем", – заявил Андрей Федоров.

Напомним, мэрия Барнаула вышла на финишную прямую в разработке генерального плана – важнейшего документа, который определит развитие краевой столицы до 2040 года. С 6 по 26 ноября проект генплана пройдет процедуру общественных обсуждений.

Проект изменений в генеральный план для Барнаула готовит Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор". Документ рассчитан до 2040 года.

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