Власти Барнаула ищут перевозчиков на два самых популярных маршрута в городе

За работу маршрутов № 1 и № 10 в мэрии готовы выложить 119 миллионов рублей

12 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Администрация Барнаула начала поиск подрядчиков, которые станут обслуживать автобусные маршруты № 1 и № 10 – самые популярные в городе. Информация появилась на сайте госзакупок. За работу перевозчика власти готовы выложить 119 миллионов рублей. В настоящее время маршруты обслуживает муниципальное предприятие "Горэлектротранс".

Как следует из данных аукциона, за обслуживание маршрута № 1 перевозчик может получить 61 миллион, а за № 10 – 58,1 миллиона рублей. Источником финансирования станет городской бюджет. Эти деньги пойдут на компенсацию затрат с недополученным из-за провоза различных льготных категорий граждан доходом.

Новым подрядчикам предстоит обслуживать маршруты на протяжении почти всего 2025 года: № 1 – с апреля по ноябрь, № 10 – до 24 декабря.

В настоящее время оба маршрута обслуживает МУП "Горэлектротранс". Для предприятия из краевого бюджета в 2024 году закупили 41 новый автобус. На эти цели потратили почти миллиард рублей. Кстати, новый контракт составлен так, чтобы победить в аукционе смог перевозчик, у которого в наличии есть новые автобусы большой вместительности, оснащенные кондиционерами и видеонаблюдением.