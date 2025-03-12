Власти Барнаула ищут перевозчиков на два самых популярных маршрута в городе
За работу маршрутов № 1 и № 10 в мэрии готовы выложить 119 миллионов рублей
12 марта 2025, 11:10, ИА Амител
Администрация Барнаула начала поиск подрядчиков, которые станут обслуживать автобусные маршруты № 1 и № 10 – самые популярные в городе. Информация появилась на сайте госзакупок. За работу перевозчика власти готовы выложить 119 миллионов рублей. В настоящее время маршруты обслуживает муниципальное предприятие "Горэлектротранс".
Как следует из данных аукциона, за обслуживание маршрута № 1 перевозчик может получить 61 миллион, а за № 10 – 58,1 миллиона рублей. Источником финансирования станет городской бюджет. Эти деньги пойдут на компенсацию затрат с недополученным из-за провоза различных льготных категорий граждан доходом.
Новым подрядчикам предстоит обслуживать маршруты на протяжении почти всего 2025 года: № 1 – с апреля по ноябрь, № 10 – до 24 декабря.
В настоящее время оба маршрута обслуживает МУП "Горэлектротранс". Для предприятия из краевого бюджета в 2024 году закупили 41 новый автобус. На эти цели потратили почти миллиард рублей. Кстати, новый контракт составлен так, чтобы победить в аукционе смог перевозчик, у которого в наличии есть новые автобусы большой вместительности, оснащенные кондиционерами и видеонаблюдением.
11:18:36 12-03-2025
Я что-то не понял. Это как так? Сначала в лупили, почти 1 млрд. руб., а теперь новых перевозчиков ищем. Опять на те же грабли. Вы что делаете??? АААА
11:39:18 12-03-2025
Гость (11:18:36 12-03-2025) Я что-то не понял. Это как так? Сначала в лупили, почти 1 мл... Не суетись. Правила такие. Законодательство. Все уже и так знают, кто будет стоять на этих маршрутах. Вся эта суета чисто риторическая...
11:20:44 12-03-2025
Очень интересно, но ничего не понятно) А куда власти денут те автобусы, которые на этих маршрутах сейчас? Оставят новому перевозчику? Так с какой стати, раз они куплены на гос. деньги. Заберут? А куда? У нас еще остались муниципальные маршруты? Или это просто такой способ скрыть распил?
13:32:08 12-03-2025
Гость (11:20:44 12-03-2025) Очень интересно, но ничего не понятно) А куда власти денут т... так автобу сы то уже тю тю!
11:23:14 12-03-2025
А эти два маршрута точно самые популярные? Или забыли как пишется обзорно-туристические?
11:24:45 12-03-2025
Вот не удивлюсь, если эти же автобусы в аренду пойдут..........
Где таких перевозчиков найти, с Вашими запросами???(((( Я прям в шоке......
11:26:20 12-03-2025
В смысле и Горэлектротрансу тоже нужно в конкурсе участвовать?
11:27:33 12-03-2025
Верните 19 маршрут, и чтобы заезжал на Солнечную поляну — Взлетная, а потом по старому маршруту. 47 маршрут не вывозит.......
На 1 и 10 хорошо, но очень далеко, через весь город в центр пилить......
11:35:49 12-03-2025
скорее всего горэлектротранс выйграет аукцион, или даже будет единственным участником, что автоматически делает его победителем. Суммы большие, ну наверно просто должны аукцион провести, нельзя такие суммы без аукциона тратить, это не впк, а то что требования под горэлектротранс составлены так это другой вопрос
11:44:43 12-03-2025
41 автобус - тогда почему на линии не более 20 автобусов.
11:47:20 12-03-2025
Гость (11:44:43 12-03-2025) 41 автобус - тогда почему на линии не более 20 автобусов.... Чтобы они друг за другом не ехали и хоть какую то денежку привозили.
12:01:41 12-03-2025
Гость (11:47:20 12-03-2025) Чтобы они друг за другом не ехали и хоть какую то денежку пр... Что мешает тому же Горэлектротранспорту, с администрацией в лице первого открыть другой маршрут 29 - например, ведь выгнали перевозчика с Космонавтов 73, а сами там обитают. Раз есть свободные единицы автобусов. Но нет, для жителей города светофор! и 3 часа поездки в автобусе
14:07:24 12-03-2025
Гость (12:01:41 12-03-2025) Что мешает тому же Горэлектротранспорту, с администрацией в... Делайте 29!!!! и поставьте туда не маршрутки а маршрутки и большие автобусы по утрам - людей там много на работу в центр едет, маршрутки не вывозили такого количества
14:58:46 12-03-2025
Гость (14:07:24 12-03-2025) Делайте 29!!!! и поставьте туда не маршрутки а маршрутки и б... забудь! умерла, так умерла. скоро все городские маршруты умрут с такими тарифами. учись ходить на своих двоих.
15:08:34 12-03-2025
Гость (14:58:46 12-03-2025) забудь! умерла, так умерла. скоро все городские маршруты умр... лучше ездить на своих 4-х
11:57:05 12-03-2025
с 51-м и 59-м решите что-нибудь. После 18-00 на Южный и свх Барнаульский не уехать.
13:33:24 12-03-2025
Гость (11:57:05 12-03-2025) с 51-м и 59-м решите что-нибудь. После 18-00 на Южный и свх ... Предложите им 119 млн., тогда они решат. Одного решалу схоронили, посмотрим будет уроком другим или по стопам пойдут.
12:21:11 12-03-2025
Кстати, новый контракт составлен так, чтобы победить в аукционе смог перевозчик, у которого в наличии есть новые автобусы большой вместительности - прямо таки явка с повинной.
На Ля начинается, на Гушка заканчивается... Ха-ха
12:46:18 12-03-2025
Не иначе второе пришествие Касплера будет!?
13:06:04 12-03-2025
На 29 маршрут когда перевозчиков найдут???? Запустите 29 маршрут!!!!!!!!!!!!!
13:35:24 12-03-2025
Гость (13:06:04 12-03-2025) На 29 маршрут когда перевозчиков найдут???? Запустите 29 мар... Там уже для них надо маршрут готовить Барнаул-Колыма безостановочный, хоть бы мест хватило.
18:15:01 12-03-2025
надо в МУП весь транспорт сколько уже этих перевозчиков кормить? Или властям откатов не будет, в этом все дело?
20:33:06 12-03-2025
Гость (11:35:49 12-03-2025) скорее всего горэлектротранс выйграет аукцион, или даже буде... Почему так происходит только два маршрута ходят 1 10 Автобус других маршруты не можете пожалуйста прибавить через Матросова и Советскую армию
21:46:23 12-03-2025
Я не понял, это что за дела?! Вместо того, чтобы брать другие автобусные маршруты, они от них избавляются? Так зачем нам такой МУП нужен? 17, 19, 24 и 29 восстановите!!! На чём людям ездить?
22:08:44 12-03-2025
Гость (12:46:18 12-03-2025) Не иначе второе пришествие Касплера будет!?... Если автобусы отдадут Касплеру или иному частнику, то все водители с кондукторами сбегут оттуда. И будет ходить по одному автобусу в час. У нас только наладили работу двух автобусных маршрутов и тут такое...
23:55:16 12-03-2025
Вам же по русски написали, скоро Горэлектротранс выпустит на маршруты #1 и #10 новые автобусы, закупленные на деньги налогоплательщиков примерно за 1 млрд рублей, и получит за это ещё 119 млн рублей, тоже налогоплательщиков.
06:34:21 13-03-2025
Самый популярный маршрут-20 ка!!! Отдайте туда хоть пару новых автобусоа, сколько можно людей мучить!!!!
08:30:54 13-03-2025
Марина (06:34:21 13-03-2025) Самый популярный маршрут-20 ка!!! Отдайте туда хоть пару нов... А может быть вам еще и ключи от квартиры где деньги лежат? (с) Автобусы куплены за счет бюджетных средств, с какого перепугу их должны отдать частнику?
11:31:04 17-03-2025
Получается, что для частников закупили автобусы за государственные деньги. Вот им везет. Возьмут, угробят и будут ныть, что тарифы низкие.
13:59:45 20-03-2025
Гость (14:58:46 12-03-2025) забудь! умерла, так умерла. скоро все городкмаршруты умр... Когда вернут автобус 24 и маршрутку 29?
Десятки тысяч жителей оставили без транспорта.