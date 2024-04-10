В Барнауле ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10
Итоги аукционов станут известны 19 апреля
10 апреля 2024, 10:14, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула объявил аукцион на автобусные маршруты № 1 и 10, сообщает Telegram-канал "Город".
"После того как конкурс пройдет, новые автобусы смогут выйти на линию. Для осуществления работы на данных маршрутах потребуется 36 автобусов в будни и 32 – в выходные дни", – говорится в сообщении.
Кадровый резерв водительского состава для работы на двух маршрутах уже сформирован.
Как уточняет "Атмосфера", итоги аукционов станут известны 19 апреля. Для маршрута № 1 максимальная цена контракта – 129 618 825 рублей, а для № 10 – 136 218 020 рублей. За эти деньги перевозчики должны будут обслуживать маршруты до апреля 2025 года.
Ранее министр транспорта Алтайского Антон Воронов рассказал, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас они находятся на стадии передачи в МУП "Горэлектротранс".
10:22:12 10-04-2024
Я твоя ищи, ищи, не найди ...
10:34:01 10-04-2024
"автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас они находятся на стадии передачи в МУП "Горэлектротранс"."--------- чот мутят крутят вертят. сейчас автобусы передадут ГЭТу, а зачем тогда перевозчики нужны? чтоб им потом ГЭТ передал? перевозчики должны быть со своим транспортом разве нет? по 130 лямов выдяют из бюджета города/края и перевозчик еще и с пассажиров будет бабло иметь? а в июне начнет плакать, что все дорожает, брат Митька помирает ухи просит и т.д.? собирались же МУП сделать для этих автобусов? короче одни вопросы...
11:05:24 10-04-2024
Гость (10:34:01 10-04-2024) "автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас он... Такова процедура. Как еще передать маршруты горэлектротранс-у? То что он выиграет 100% - новые большие автобусы +. Кадровый резерв водительского состава для работы на двух маршрутах уже сформирован. Но вдруг придет , как вы здесь все стонете, "перевозчик из другого региона с еще более новыми и большими автобусами? Вот на то и тендер.
11:10:16 10-04-2024
Гость (10:34:01 10-04-2024) "автобусы на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас он... Ничего удивительного в этом нет. Многие коммерческие перевозчики годами именно по таким схемам и живут - получают миллионные субсидии из бюджета, собирают деньги с пассажиров и при этом продолжают ныть об убыточности своей работы. Информацию о размере субсидий, получаемых перевозчиками из бюджета, найти не трудно. Несколько примеров: в 2024 году перевозчику 73 маршрута будет выплачено 5 млн. руб, 119 маршрута - 15 млн. руб, 118 маршрута - 7 млн. руб, 110 маршрута 7.7 млн. руб, 109 маршрута - 32.6 млн. руб, 2 маршрута - 18 млн. руб, 150 маршрута - 4 млн. руб, 25 маршрута - 25.6 млн. руб, 40 маршрута - 3.3 млн. руб, 38 маршрута - 4.2 млн. руб, 37 маршрута - 5.5 млн. руб, 108 маршрута - 13.6 млн. руб и т.д. Качество предоставляемой услуги при наличии таких субсидий и выручки с пассажиров каждый из может оценить самостоятельно
10:34:27 10-04-2024
Зачем аукцион и для кого,если собирались возить Горэлектротрансом? Или затея умерла не родившись?
Ну что,ждём второе пришествие Касплера? Автобусы за госсчёт да плюсом почти 266 миллионов! Неплохо для старта!!! А проезд с такой дотацией бесплатным будет?
11:11:29 10-04-2024
Гость (10:34:27 10-04-2024) Зачем аукцион и для кого,если собирались возить Горэлектрот... Барнаульская транспортная мафия бессмертна
00:22:25 11-04-2024
Гость (10:34:27 10-04-2024) Зачем аукцион и для кого,если собирались возить Горэлектрот... Естественно, ещё и доплачивать будут!
11:08:22 10-04-2024
Самые ходовые маршруты. Такое впечатление, что шеломенцев и ко специально лоббировали интересы других перевозчиков (35, 53 ма-т)
12:34:46 10-04-2024
Гость (11:08:22 10-04-2024) Самые ходовые маршруты. Такое впечатление, что шеломенцев и ... Северо-Западную и большой район Потока с нормальными автобусами, получается, киданули.
11:28:19 10-04-2024
А 37 маршрут не хотят вернуть?!?!?!?!
Издеваются над людьми как хотят!
11:40:17 10-04-2024
Кэт (11:28:19 10-04-2024) А 37 маршрут не хотят вернуть?!?!?!?!Издеваются над людь... Перевозчик этого маршрута нахаляву получил из бюджета 5.5 млн. Смысла работать ему нет
11:34:31 10-04-2024
умное (контролируемое) сжатие городов...
12:23:48 10-04-2024
Гость (11:05:24 10-04-2024) Такова процедура. Как еще передать маршруты горэлектротранс-... Чушь какая то (((бред и фантазия автора коминтария
13:02:46 10-04-2024
Почему автобусы надо передавать частнику?Для чего?Почему МУП не может работать самостоятельно и зарабатывать деньги в бюджет города?Что за мутные манёвры?
14:07:46 10-04-2024
Афиноген (13:02:46 10-04-2024) Почему автобусы надо передавать частнику?Для чего?Почему МУП... автобусы передадут частнику, потом он их сможет продать как свои и послать всех лесом)))
15:39:31 10-04-2024
Афиноген (13:02:46 10-04-2024) Почему автобусы надо передавать частнику?Для чего?Почему МУП... Никто автобусы передавать не будет. Нужно передать маршруты горэлектротрансу, что делается через тендер.
14:18:41 10-04-2024
Верните 19 автобус,76 на Шумакова вообще трудно уехать
15:37:33 10-04-2024
Хорошо, что по маршруту 10 будут ходить большие автобусы, как и раньше. С Сульмы не возможно уехать в центр. Все маршрутки битком.
15:46:14 10-04-2024
Ольга (15:37:33 10-04-2024) Хорошо, что по маршруту 10 будут ходить большие автобусы, ка... Гость Оля , так еще неизвестно ....
15:39:41 10-04-2024
Мутноватое дело
17:34:50 10-04-2024
Жкх общественный транспорт здравоохранение образование и другое все это социальные а не коммерческие функции поэтому вам бездельникам надо засучивать рукава и пахать самим а не отдавать их на прибыль паразитам для которых главное нажива.
17:35:56 10-04-2024
Жкх общественный транспорт здравоохранение образование и другое все это социальные а не коммерческие функции поэтому вам бездельникам надо засучивать рукава и пахать самим а не отдавать их на прибыль паразитам для которых главное нажива.
19:15:14 10-04-2024
Гость (17:35:56 10-04-2024) Жкх общественный транспорт здравоохранение образование и дру... Странно Вы рассуждаете.Какие социальные функции ? Государство это власть кучки алигаторров.Зачем им социальные расходы ? Хватит уже в сказки верить,люди ! Разуйте глаза и оглянитесь вокруг.Включите мозг и подумайте ,в каком режиме мы выживаем.
11:40:53 11-04-2024
Самый интересный вопрос в том что автобусы закуплены за госбюджет, с наших налогов. Теперь их отдадут частнику, чтобы он возил нас за наши деньги и субсидии, какой-то абсурд
11:48:53 11-04-2024
Гость (11:40:53 11-04-2024) Самый интересный вопрос в том что автобусы закуплены за госб... Никакому частнику ничего не отдадут. Конкурс объявлен для передачи маршрутов МУП Горэлектротранс, болезный.
18:05:03 11-04-2024
Гость (11:48:53 11-04-2024) Никакому частнику ничего не отдадут. Конкурс объявлен для пе... Вы если что то знаете, так и напишите , что народ сказками кормить. Ездить не начем. Ждем столько времени.Ракеты в космос быстрей запускают, чем трамваи и автобусы в Барнауле
18:02:51 11-04-2024
Что значит возить будут до апреля 2025 ? Выделили новые автобусы городу , так они и должны возить пока в труху не превратятся. Достали своими аукционами, кешбеками и санкциями