В Барнауле ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10

Итоги аукционов станут известны 19 апреля

10 апреля 2024, 10:14, ИА Амител

Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула объявил аукцион на автобусные маршруты № 1 и 10, сообщает Telegram-канал "Город".

"После того как конкурс пройдет, новые автобусы смогут выйти на линию. Для осуществления работы на данных маршрутах потребуется 36 автобусов в будни и 32 – в выходные дни", – говорится в сообщении.

Кадровый резерв водительского состава для работы на двух маршрутах уже сформирован.

Как уточняет "Атмосфера", итоги аукционов станут известны 19 апреля. Для маршрута № 1 максимальная цена контракта – 129 618 825 рублей, а для № 10 – 136 218 020 рублей. За эти деньги перевозчики должны будут обслуживать маршруты до апреля 2025 года.

Ранее министр транспорта Алтайского Антон Воронов рассказал, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас они находятся на стадии передачи в МУП "Горэлектротранс".