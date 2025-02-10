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Власти Барнаула ищут специалистов по поиску жучков в здании мэрии

На работы в трех кабинетах выделили почти 325 тысяч рублей

10 февраля 2025, 15:43, ИА Амител

Администрация Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Администрация Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Барнаула объявили тендер на выявление жучков и проверку оборудования в здании мэрии. Как сообщает "Банкфакс", на эти цели чиновники выделили почти 325 тысяч рублей.

5 февраля административно-хозяйственное управление администрации Барнаула объявило аукцион на оказание услуг по выявлению "электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах". Кроме того, подрядчику потребуется провести специальные исследования некоторой техники.

Проверки проведут лишь в трех помещениях здания на улице Гоголя, 48. В кабинетах № 441 и 443 на четырех автоматизированных рабочих местах будут искать предполагаемые устройства, через которые может происходить утечка информации. В кабинете № 427 проведут специальные исследования оборудования, которое затем здесь подключат, если не обнаружат внедренных устройств. Проверки нужно будет провести в срок до 30 апреля.

Политика мэрия

Комментарии 35

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Гость

15:47:44 10-02-2025

Да все подъезды обклеены объявами уничтожителей клопов и жучков.

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Гость

15:58:08 10-02-2025

попробуйте на совещаниях ввести за правило АВИАРЕЖИМ на мобильниках. Сири и Алис завирусить очень просто, или покупаешь доступ к прогам подслушки официальным, которые работают с сири и алисами - все. ключевые слова, запросы, фразы - все про депутатов и в тч на совещаниях по стратегиям (!!!) будет известно

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ДМВ

17:32:40 10-02-2025

Гость (15:58:08 10-02-2025) попробуйте на совещаниях ввести за правило АВИАРЕЖИМ на моби... Сами разболтают, без Алис и прочего.

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Гость

16:04:26 10-02-2025


Ну, прямо не знаю. Можно порекомендовать мэрии заказать таких специалистов на Ленина, 30

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Гость

17:17:27 10-02-2025

Гость (16:04:26 10-02-2025) Ну, прямо не знаю. Можно порекомендовать мэрии заказать ... Похоже, мэрия хочет найти жучки, поставленные специалистами с этого адреса и их ликвидировать)))

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Гость

17:59:01 10-02-2025

Гость (17:17:27 10-02-2025) Похоже, мэрия хочет найти жучки, поставленные специалистами ...
Надеюсь, что ликвидировать жучков, а не специалистов))) А так то, одни за бюджетные деньги жучков запускают, а другие, опять же за бюджетные деньги, их ликвидируют. Растратой попахивает, тем более бюджет сильно опустел

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Гость

16:12:45 10-02-2025

Скоро весна ? уже не понял ?!

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Гость

16:12:47 10-02-2025

В данном контексте правильно "жучки", они же не насекомых будут искать.

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Гость

16:17:27 10-02-2025

так бояться жучков прослушки,!!!
пусть уточнят какой именно прослушки бояться ЦРУ или ФСБ?

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Гость

16:27:10 10-02-2025

Бояться, что ещё кто-то присядет

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Гость

16:37:39 10-02-2025

У нас же кругом враги, я уже боюсь с котом разговаривать.

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Гость

16:40:05 10-02-2025

Они там что скрытничают что ли?! А если они плохо говорят о людях там в рабочее время? Наверное есть что скрывать.

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Гость

09:57:26 11-02-2025

Гость (16:40:05 10-02-2025) Они там что скрытничают что ли?! А если они плохо говорят о ... О ком могут плохо говорить, чтобы скрывать? О Губернаторе? Или, не дай Бог, ещё о ком-то?

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Гость

16:41:20 10-02-2025

Я даже не знаю, как можно прокомментировать данное сообщение.......... Больше денег вложить некуда? И насколько обоснованы такие траты?

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Гость

17:33:41 10-02-2025

Гость (16:41:20 10-02-2025) Я даже не знаю, как можно прокомментировать данное сообщение... Они ведь о нас с вами думают, а вдруг агенты госдепа подслушивают и не дадут достроить музей или туркластер на старом базаре

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Гость

16:51:01 10-02-2025

Вот клоуны, еще на это деньги выделяют, тендеры..... цена вопроса - 1 звонок)))

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Гость

17:14:34 10-02-2025

А что за такая секретная информация у них?

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Гость

18:18:51 10-02-2025

Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили утечку какой-то инфы

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Гость

07:16:57 11-02-2025

Гость (18:18:51 10-02-2025) Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили уте... Обоснованность необходимости мероприятия , не подразумевает обязательность уголовного дела ? Или просто так , просто поискать жучков без всякого основания для этого ?

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Гость

12:12:04 11-02-2025

Гость (18:18:51 10-02-2025) Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили уте... Скорее всего просто какой-то контролирующий орган (ФСБ, Роскомнадзор например) потребовал провести данную процедуру сертифицированной организацией. Видимо не прошли очередную проверку.

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Гость

12:12:57 11-02-2025

Гость (18:18:51 10-02-2025) Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили уте... Не факт, возможно просто требования контролирующих органов.

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.....

18:25:21 10-02-2025

Дороговато чиновники налогоплательщикам обходятся.. Дороговато..

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Ирина

23:15:31 10-02-2025

Есть что скрывать нашим "слугам народа" от этого самого народа?! Поверить не могу...За чей счет банкет, господа?

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дед пихто

03:49:00 11-02-2025

а вот мне не понятно. если есть инфа об утечки и незаконном прослушивании, тогда обязаны написать заявление в соответствующие органы , а эти органы должны провести проверку оборудования и помещений. в чем прикол не понятно....

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Гость

07:19:32 11-02-2025

Просто так Герб меняли , просто так жучки искали ?

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Гость

07:46:56 11-02-2025

От жучков вас санэпидемстанция избавит. Туда обратитесь.

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Гость

09:14:13 11-02-2025

Поиск жучков это прикрытие другой спец операции по замене батареек и установке новых жучков. А иначе почему такая сумма?

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Гость

09:45:14 11-02-2025

в здании мэрии --- так это орган власти, есть орган по безопасности со специальным оборудованием, который, в том числе, для этого и создан

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Гость

12:05:19 11-02-2025

У них же есть комната для переговоров защищенная. Там даже на окнах стоят специальные вибраторы. чтобы нельзя было считать информацию по колебаниям стекол.

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Дюша

12:06:38 11-02-2025

Надо не с жучками бороться, а наоборот - прямую трансляцию вести всего, что в мерии происходит для народа.

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Гость

12:14:09 11-02-2025

Дюша (12:06:38 11-02-2025) Надо не с жучками бороться, а наоборот - прямую трансляцию в... Прямо со всеми персональными данными жителей Алтайского края?

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Гость

13:32:05 11-02-2025

Самый надежный и трудно находимый жучок- микрофон плюс провод. Можно и камеру так же подключить. Найти практически невозможно, если даже ободрать все стены от штукатурки. Провод может уходить за десятки метров. Обычно закладывается одновременно со строительством здания. Очень хороший вариант для прослушивания сами стекла в комнатах. Даже заходить не надо. А уж про крутые телефоны и пр. гаджеты, можно скромно помолчать. Там бескрайние возможности для любопытных.

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Аль Таф

18:31:41 12-02-2025

А наши спец службы чем заняты? Они за что зарплату получают? ФСБ, ФСО, службы внутренней разведки, они что делают? Или уровень внутреннего напряжения достиг состояния противостояния и грозит перейти в силовое столкновение???! Чё вообще происходит???

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Тима

02:16:29 13-02-2025

После такой проверки их может стать больше

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Гость

11:48:29 14-02-2025

На Ленина 30 отличные специалисты.

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