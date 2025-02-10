Власти Барнаула ищут специалистов по поиску жучков в здании мэрии

На работы в трех кабинетах выделили почти 325 тысяч рублей

10 февраля 2025, 15:43, ИА Амител

Администрация Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Барнаула объявили тендер на выявление жучков и проверку оборудования в здании мэрии. Как сообщает "Банкфакс", на эти цели чиновники выделили почти 325 тысяч рублей.

5 февраля административно-хозяйственное управление администрации Барнаула объявило аукцион на оказание услуг по выявлению "электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах". Кроме того, подрядчику потребуется провести специальные исследования некоторой техники.

Проверки проведут лишь в трех помещениях здания на улице Гоголя, 48. В кабинетах № 441 и 443 на четырех автоматизированных рабочих местах будут искать предполагаемые устройства, через которые может происходить утечка информации. В кабинете № 427 проведут специальные исследования оборудования, которое затем здесь подключат, если не обнаружат внедренных устройств. Проверки нужно будет провести в срок до 30 апреля.