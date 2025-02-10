Власти Барнаула ищут специалистов по поиску жучков в здании мэрии
На работы в трех кабинетах выделили почти 325 тысяч рублей
10 февраля 2025, 15:43, ИА Амител
Власти Барнаула объявили тендер на выявление жучков и проверку оборудования в здании мэрии. Как сообщает "Банкфакс", на эти цели чиновники выделили почти 325 тысяч рублей.
5 февраля административно-хозяйственное управление администрации Барнаула объявило аукцион на оказание услуг по выявлению "электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах". Кроме того, подрядчику потребуется провести специальные исследования некоторой техники.
Проверки проведут лишь в трех помещениях здания на улице Гоголя, 48. В кабинетах № 441 и 443 на четырех автоматизированных рабочих местах будут искать предполагаемые устройства, через которые может происходить утечка информации. В кабинете № 427 проведут специальные исследования оборудования, которое затем здесь подключат, если не обнаружат внедренных устройств. Проверки нужно будет провести в срок до 30 апреля.
15:47:44 10-02-2025
Да все подъезды обклеены объявами уничтожителей клопов и жучков.
15:58:08 10-02-2025
попробуйте на совещаниях ввести за правило АВИАРЕЖИМ на мобильниках. Сири и Алис завирусить очень просто, или покупаешь доступ к прогам подслушки официальным, которые работают с сири и алисами - все. ключевые слова, запросы, фразы - все про депутатов и в тч на совещаниях по стратегиям (!!!) будет известно
17:32:40 10-02-2025
Гость (15:58:08 10-02-2025) попробуйте на совещаниях ввести за правило АВИАРЕЖИМ на моби... Сами разболтают, без Алис и прочего.
16:04:26 10-02-2025
Ну, прямо не знаю. Можно порекомендовать мэрии заказать таких специалистов на Ленина, 30
17:17:27 10-02-2025
Гость (16:04:26 10-02-2025) Ну, прямо не знаю. Можно порекомендовать мэрии заказать ... Похоже, мэрия хочет найти жучки, поставленные специалистами с этого адреса и их ликвидировать)))
17:59:01 10-02-2025
Гость (17:17:27 10-02-2025) Похоже, мэрия хочет найти жучки, поставленные специалистами ...
Надеюсь, что ликвидировать жучков, а не специалистов))) А так то, одни за бюджетные деньги жучков запускают, а другие, опять же за бюджетные деньги, их ликвидируют. Растратой попахивает, тем более бюджет сильно опустел
16:12:45 10-02-2025
Скоро весна ? уже не понял ?!
16:12:47 10-02-2025
В данном контексте правильно "жучки", они же не насекомых будут искать.
16:17:27 10-02-2025
так бояться жучков прослушки,!!!
пусть уточнят какой именно прослушки бояться ЦРУ или ФСБ?
16:27:10 10-02-2025
Бояться, что ещё кто-то присядет
16:37:39 10-02-2025
У нас же кругом враги, я уже боюсь с котом разговаривать.
16:40:05 10-02-2025
Они там что скрытничают что ли?! А если они плохо говорят о людях там в рабочее время? Наверное есть что скрывать.
09:57:26 11-02-2025
Гость (16:40:05 10-02-2025) Они там что скрытничают что ли?! А если они плохо говорят о ... О ком могут плохо говорить, чтобы скрывать? О Губернаторе? Или, не дай Бог, ещё о ком-то?
16:41:20 10-02-2025
Я даже не знаю, как можно прокомментировать данное сообщение.......... Больше денег вложить некуда? И насколько обоснованы такие траты?
17:33:41 10-02-2025
Гость (16:41:20 10-02-2025) Я даже не знаю, как можно прокомментировать данное сообщение... Они ведь о нас с вами думают, а вдруг агенты госдепа подслушивают и не дадут достроить музей или туркластер на старом базаре
16:51:01 10-02-2025
Вот клоуны, еще на это деньги выделяют, тендеры..... цена вопроса - 1 звонок)))
17:14:34 10-02-2025
А что за такая секретная информация у них?
18:18:51 10-02-2025
Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили утечку какой-то инфы
07:16:57 11-02-2025
Гость (18:18:51 10-02-2025) Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили уте... Обоснованность необходимости мероприятия , не подразумевает обязательность уголовного дела ? Или просто так , просто поискать жучков без всякого основания для этого ?
12:12:04 11-02-2025
Гость (18:18:51 10-02-2025) Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили уте... Скорее всего просто какой-то контролирующий орган (ФСБ, Роскомнадзор например) потребовал провести данную процедуру сертифицированной организацией. Видимо не прошли очередную проверку.
12:12:57 11-02-2025
Гость (18:18:51 10-02-2025) Если ищут жучки, значит, слив происходит, они обнаружили уте... Не факт, возможно просто требования контролирующих органов.
18:25:21 10-02-2025
Дороговато чиновники налогоплательщикам обходятся.. Дороговато..
23:15:31 10-02-2025
Есть что скрывать нашим "слугам народа" от этого самого народа?! Поверить не могу...За чей счет банкет, господа?
03:49:00 11-02-2025
а вот мне не понятно. если есть инфа об утечки и незаконном прослушивании, тогда обязаны написать заявление в соответствующие органы , а эти органы должны провести проверку оборудования и помещений. в чем прикол не понятно....
07:19:32 11-02-2025
Просто так Герб меняли , просто так жучки искали ?
07:46:56 11-02-2025
От жучков вас санэпидемстанция избавит. Туда обратитесь.
09:14:13 11-02-2025
Поиск жучков это прикрытие другой спец операции по замене батареек и установке новых жучков. А иначе почему такая сумма?
09:45:14 11-02-2025
в здании мэрии --- так это орган власти, есть орган по безопасности со специальным оборудованием, который, в том числе, для этого и создан
12:05:19 11-02-2025
У них же есть комната для переговоров защищенная. Там даже на окнах стоят специальные вибраторы. чтобы нельзя было считать информацию по колебаниям стекол.
12:06:38 11-02-2025
Надо не с жучками бороться, а наоборот - прямую трансляцию вести всего, что в мерии происходит для народа.
12:14:09 11-02-2025
Дюша (12:06:38 11-02-2025) Надо не с жучками бороться, а наоборот - прямую трансляцию в... Прямо со всеми персональными данными жителей Алтайского края?
13:32:05 11-02-2025
Самый надежный и трудно находимый жучок- микрофон плюс провод. Можно и камеру так же подключить. Найти практически невозможно, если даже ободрать все стены от штукатурки. Провод может уходить за десятки метров. Обычно закладывается одновременно со строительством здания. Очень хороший вариант для прослушивания сами стекла в комнатах. Даже заходить не надо. А уж про крутые телефоны и пр. гаджеты, можно скромно помолчать. Там бескрайние возможности для любопытных.
18:31:41 12-02-2025
А наши спец службы чем заняты? Они за что зарплату получают? ФСБ, ФСО, службы внутренней разведки, они что делают? Или уровень внутреннего напряжения достиг состояния противостояния и грозит перейти в силовое столкновение???! Чё вообще происходит???
02:16:29 13-02-2025
После такой проверки их может стать больше
11:48:29 14-02-2025
На Ленина 30 отличные специалисты.