Власти Барнаула контролируют транспортную обстановку на площади Октября

На месте дежурят четыре экипажа Госавтоинспекции, которые помогают регулировать дорожную ситуацию

13 мая 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула контролирует дорожную ситуацию на площади Октября, где в связи с ремонтом переезда ранее собирались крупные автомобильные пробки. Об этом сообщили в администрации города.

Глава города Вячеслав Франк поручил вести мониторинг транспортной обстановки на данном участке. На площади дежурят четыре экипажа Госавтоинспекции, которые помогают регулировать движение.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин отметил, что барнаульцам рекомендовано выбирать пути объезда во избежание заторовых ситуаций. Проехать можно по следующим улицам:

Профинтерна;

Деповская;

Молодежная;

Советской Армии;

Матросова;

Новоугольная;

проспект Калинина;

проспект Комсомольский;

проспект Социалистический.

Попасть в центральную часть города можно, следуя по улице Челюскинцев, Кутузова и другим.

Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования сотрудников ДПС и временных дорожных знаков.

Напомним, ремонтировать трамвайный переезд на площади Октября начали 12 мая в 22:00. В связи с этим движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина в прямом направлении. При этом открыт проезд направо на проспект Строителей, а также четная сторона проспекта Ленина. Завершить работы планируют 31 мая. До этого дня общественный транспорт будет ходить по временно измененным маршрутам.