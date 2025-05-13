Власти Барнаула контролируют транспортную обстановку на площади Октября
На месте дежурят четыре экипажа Госавтоинспекции, которые помогают регулировать дорожную ситуацию
13 мая 2025, 13:25, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула контролирует дорожную ситуацию на площади Октября, где в связи с ремонтом переезда ранее собирались крупные автомобильные пробки. Об этом сообщили в администрации города.
Глава города Вячеслав Франк поручил вести мониторинг транспортной обстановки на данном участке. На площади дежурят четыре экипажа Госавтоинспекции, которые помогают регулировать движение.
Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин отметил, что барнаульцам рекомендовано выбирать пути объезда во избежание заторовых ситуаций. Проехать можно по следующим улицам:
- Профинтерна;
- Деповская;
- Молодежная;
- Советской Армии;
- Матросова;
- Новоугольная;
- проспект Калинина;
- проспект Комсомольский;
- проспект Социалистический.
Попасть в центральную часть города можно, следуя по улице Челюскинцев, Кутузова и другим.
Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования сотрудников ДПС и временных дорожных знаков.
Напомним, ремонтировать трамвайный переезд на площади Октября начали 12 мая в 22:00. В связи с этим движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина в прямом направлении. При этом открыт проезд направо на проспект Строителей, а также четная сторона проспекта Ленина. Завершить работы планируют 31 мая. До этого дня общественный транспорт будет ходить по временно измененным маршрутам.
13:51:50 13-05-2025
Вы лучше не дпс расставляйте, а примите меры к разумному обьезду ОТ этого безобразия( люди на работу на 2 часа сегодня опоздали!
13:57:29 13-05-2025
Не нужно ни по. Кутузова ни по Челюскинцев
Опоздали , советники
14:03:26 13-05-2025
Контролируют ? Не смешите, коллапс капитальный создали. Много лестных слов администрация сегодня услышит, икать будет долго. Как и 7 мая, когда додумались в окончание рабочего дня, в самый час пик перекрыть пр. Ленина, создав просто мегагигантские пробки везде, вот точно икали непрерывно, ибо водители их материли всеми словами которыми знали, сам слышал, таких многоэтажных выражений даже я не мог придумать. И людям вместо положительных праздничных эмоций устроили капитальный негатив к празднику.
14:22:53 13-05-2025
А выделенку для ОТ почему-бы не сделать? Все те улицы, что указаны для проезда- это для личного транспорта, а для ОТ могли бы и выделенку сделать, а то сегодня устроили для всех шоу. Народ на работу конкретно опоздал, кто ответит за это безобразие?
14:30:32 13-05-2025
Власти контролируют? Да правда, что-ли? Наконтролировали сегодня.
14:45:16 13-05-2025
Парковку автомобилей неплохо бы запретить на пр. Строителей после вокзала в сторону пл. Октября.
15:09:02 13-05-2025
Посмотрим, что они будут говорить после 31.05🙄
15:29:42 13-05-2025
Ничего они не контролируют...Тупо наблюдают за трепыханиями горожан...Вместо того, чтобы заранее разработать развязку. А схема проста...Вверх по Ленинскому объезд через кольцо, вниз по встречке...До такого простого решения не могли додуматься!!!! Дарю идею. Хотя надежды практически НЕТ. Администрация НИКОГДА ничего не делала в интересах горожан.
17:57:56 13-05-2025
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула контролирует дорожную ситуацию на площади Октября, где в связи с ремонтом переезда ранее собирались крупные автомобильные пробки. (И БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО)
18:43:31 13-05-2025
Трамвай устарел давно. Пути и сети изношены . Будущее за троллейбусом и выделенной полосой ОТ.
19:39:55 13-05-2025
Строительство развязки на Змеиногорском х Лесном тракте тоже контролировли. И строительство художественного музея.
"Пинают испольнителей" - так правильнее писать. А испольнитель работает как умеет.
20:36:36 13-05-2025
заметили что в городе какой-то переполох и разорение происходит?! чуете?
22:38:40 13-05-2025
Кого или что контролирует власть? Самих себя? Не надо ничего контролировать. Надо грамотно организовать проезд транспорта по пл. Октября. А уж народ комментами проконтролирует справилась власть со своими обязанностями или нет.