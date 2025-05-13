"Все перерыли и пробки". Как выглядит площадь Октября, где меняют трамвайные рельсы
Возобновить движение общественного транспорта планируют в начале лета
13 мая 2025, 11:20, ИА Амител
В Барнауле на площади Октября идут работы по замене рельсов. Напомним, с 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда изменили схему движения общественного транспорта.
"Все перерыли, убирают рельсы. Автомобили стоят в пробках, движение затруднено. Дежурят полицейские", – отметила наш корреспондент.
Движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей открыт. Четная сторона проспекта Ленина также осталась открытой, ее ремонтные работы не затронули.
Как ранее пояснили в администрации Барнаула, после ремонта переезд на площади Октября станет более комфортным для городского электротранспорта и автомобилей.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый протяженностью более километра. Также проблемы с движением на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна.
11:31:02 13-05-2025
Не вернусь в Барнаул до 30 мая. Пусть мне будет хуже. Обиделся. Мне так нравилось по Ленинскому проспекту гонять, дорога широкая.
19:35:10 13-05-2025
Гость (11:31:02 13-05-2025) Не вернусь в Барнаул до 30 мая. Пусть мне будет хуже. Обидел... Так это ты по ночам гонял? Спасибо что уехал :)
12:14:32 13-05-2025
Молодцы мужчины, работают, хоть и дождь.
Сегодня с "Солнечного ветра" до ЦУМа добираться пришлось почти два часа.
12:47:45 13-05-2025
Гость. (12:14:32 13-05-2025) Молодцы мужчины, работают, хоть и дождь.Сегодня с "Солне... ЦУМа нет.
15:28:14 13-05-2025
Гость (12:47:45 13-05-2025) ЦУМа нет.... Зато у нас есть старый грузовой трамвай, который показали в фильме Брат-1
18:09:45 13-05-2025
Олег (15:28:14 13-05-2025) Зато у нас есть старый грузовой трамвай, который показали в ... Трамвай до ЦУМа не дотягивает малость.
15:56:48 13-05-2025
Гость (12:47:45 13-05-2025) ЦУМа нет.... Он навсегда останется в наших сердцах...
18:09:11 13-05-2025
Гость (15:56:48 13-05-2025) Он навсегда останется в наших сердцах...... ЦУМ жив!
19:30:43 13-05-2025
Почему разворот для личного трансрорта не сделать га перекрёстке с деповской. При этом сразу 2 ряда. Часть поедим на бресткую часть на разворот. Деповскую до строителей до брестской однастороней. Автобусы разворачивать у жд. Больнице. Парковки запретить до жд. Больницы в обе стороны. Встречу жд. Вокзала два правых ряда прямо. Два левых на перекрёстке с брестской на левой. А реголюровщика убрать
22:31:25 13-05-2025
Скоро площадь будет ягодка опять!
Ну, штоб Шпиль стоял и деньги были!