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"Все перерыли и пробки". Как выглядит площадь Октября, где меняют трамвайные рельсы

Возобновить движение общественного транспорта планируют в начале лета

13 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Работы на площади Октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на площади Октября идут работы по замене рельсов. Напомним, с 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда изменили схему движения общественного транспорта

"Все перерыли, убирают рельсы. Автомобили стоят в пробках, движение затруднено. Дежурят полицейские", – отметила наш корреспондент.

Движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей открыт. Четная сторона проспекта Ленина также осталась открытой, ее ремонтные работы не затронули.

Как ранее пояснили в администрации Барнаула, после ремонта переезд на площади Октября станет более комфортным для городского электротранспорта и автомобилей.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый  протяженностью более километра. Также проблемы с движением на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна. 

Барнаул общественный транспорт Дорожный ремонт

Комментарии 10

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Гость

11:31:02 13-05-2025

Не вернусь в Барнаул до 30 мая. Пусть мне будет хуже. Обиделся. Мне так нравилось по Ленинскому проспекту гонять, дорога широкая.

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Гость

19:35:10 13-05-2025

Гость (11:31:02 13-05-2025) Не вернусь в Барнаул до 30 мая. Пусть мне будет хуже. Обидел... Так это ты по ночам гонял? Спасибо что уехал :)

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Гость.

12:14:32 13-05-2025

Молодцы мужчины, работают, хоть и дождь.
Сегодня с "Солнечного ветра" до ЦУМа добираться пришлось почти два часа.

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Гость

12:47:45 13-05-2025

Гость. (12:14:32 13-05-2025) Молодцы мужчины, работают, хоть и дождь.Сегодня с "Солне... ЦУМа нет.

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Олег

15:28:14 13-05-2025

Гость (12:47:45 13-05-2025) ЦУМа нет.... Зато у нас есть старый грузовой трамвай, который показали в фильме Брат-1

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Гость

18:09:45 13-05-2025

Олег (15:28:14 13-05-2025) Зато у нас есть старый грузовой трамвай, который показали в ... Трамвай до ЦУМа не дотягивает малость.

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Гость

15:56:48 13-05-2025

Гость (12:47:45 13-05-2025) ЦУМа нет.... Он навсегда останется в наших сердцах...

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Гость

18:09:11 13-05-2025

Гость (15:56:48 13-05-2025) Он навсегда останется в наших сердцах...... ЦУМ жив!

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Дмитрий

19:30:43 13-05-2025

Почему разворот для личного трансрорта не сделать га перекрёстке с деповской. При этом сразу 2 ряда. Часть поедим на бресткую часть на разворот. Деповскую до строителей до брестской однастороней. Автобусы разворачивать у жд. Больнице. Парковки запретить до жд. Больницы в обе стороны. Встречу жд. Вокзала два правых ряда прямо. Два левых на перекрёстке с брестской на левой. А реголюровщика убрать

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ЦУМ ЖИВ!

22:31:25 13-05-2025

Скоро площадь будет ягодка опять!
Ну, штоб Шпиль стоял и деньги были!

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