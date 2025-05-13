"Все перерыли и пробки". Как выглядит площадь Октября, где меняют трамвайные рельсы

Возобновить движение общественного транспорта планируют в начале лета

13 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Работы на площади Октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на площади Октября идут работы по замене рельсов. Напомним, с 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда изменили схему движения общественного транспорта.

"Все перерыли, убирают рельсы. Автомобили стоят в пробках, движение затруднено. Дежурят полицейские", – отметила наш корреспондент.

Движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей открыт. Четная сторона проспекта Ленина также осталась открытой, ее ремонтные работы не затронули.

Как ранее пояснили в администрации Барнаула, после ремонта переезд на площади Октября станет более комфортным для городского электротранспорта и автомобилей.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый протяженностью более километра. Также проблемы с движением на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна.