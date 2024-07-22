НОВОСТИТранспорт

Власти Барнаула назвали нарушения, выявленные в автобусах

Например, в салоне общественного транспорта было грязно

22 июля 2024, 15:28, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле сотрудники администрации города и полицейские провели проверку санитарно-технического состояния автобусов на остановке "Микрорайон Урожайный", сообщает мэрия.

"Проверены автобусы на четырех маршрутах: № 50, 113, 113к и 150. Проведен не только осмотр транспортных средств на предмет соблюдения санитарно-технических требований, но и проверка на наличие документов у водителей транспортных средств", – говорится в сообщении.

На всех маршрутах выявлены различные нарушения. Например, в салоне автобусов было грязно, у водителя была табличка с номером телефона для перевода, что является недопустимым. 

"В адрес перевозчиков будут направлены претензии. Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены", – подчеркнули в мэрии.

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 8

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Гость

15:36:58 22-07-2024

"На всех маршрутах выявлены различные нарушения" - да не может быть! )))

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Гость

15:55:08 22-07-2024

Кто-то там из комы вышел видимо. Открытия они конечно сделали. Уверен комитет по транспорту завален жалобами граждан. Но в ответ они получаю " в ходе проверки указанных нарушений не выявлено"
Маршруты выбрали тоже конечно самые популярные.
Датский цирк просто!

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Елена

17:40:15 22-07-2024

Зайдите в автобусы 32-го маршрута, инфаркт обеспечен

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Светлана

19:30:25 22-07-2024

В маршрутках типа 50-ого номера всегда номер телефона есть для перевода.

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Гость

21:03:34 22-07-2024

Светлана (19:30:25 22-07-2024) В маршрутках типа 50-ого номера всегда номер телефона есть д... Во всех маршрутках есть номера телефонов для перевода. Даже если она не висит. Она у водителя за ламинирована и всегда под рукой.
Но учитывая строгость наказания в виде направленных претензий, всё останется по-прежнему

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Гость

14:13:13 25-07-2024

Светлана (19:30:25 22-07-2024) В маршрутках типа 50-ого номера всегда номер телефона есть д... Чем это вам мешает? Очень удобно

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Гость

22:07:08 22-07-2024

"Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены", – подчеркнули в мэрии."------------- Ну просто бугагашеньки... Помнится, лет несколько назад, на конечных остановках у автобусов снимали ГРЗ, по причине их технического "нестояния" и невозможности на них людей перевозить. Но к вечеру ГРЗ были уже на руках у перевозчиков... Хотя тогда была ГИБДД, а сейчас ГАИ. Они такого не допустят.)))

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Гость

10:56:02 24-07-2024

Ну так надо показать что и в мэрии не спят

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