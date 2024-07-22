Власти Барнаула назвали нарушения, выявленные в автобусах

Например, в салоне общественного транспорта было грязно

22 июля 2024, 15:28, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле сотрудники администрации города и полицейские провели проверку санитарно-технического состояния автобусов на остановке "Микрорайон Урожайный", сообщает мэрия.

"Проверены автобусы на четырех маршрутах: № 50, 113, 113к и 150. Проведен не только осмотр транспортных средств на предмет соблюдения санитарно-технических требований, но и проверка на наличие документов у водителей транспортных средств", – говорится в сообщении.

На всех маршрутах выявлены различные нарушения. Например, в салоне автобусов было грязно, у водителя была табличка с номером телефона для перевода, что является недопустимым.