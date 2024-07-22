Барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 40% работников

Чтобы набрать новых сотрудников, "Горэлектротранс" повысил зарплату на предприятии

22 июля 2024, 11:50, Антон Дегтярев

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Дефицит линейных работников на барнаульском МУП "Горэлектротранс" в среднем составляет 40%. При этом руководство принимает все необходимые меры для решения кадрового вопроса и повышает зарплату кондукторам и водителям, сообщили amic.ru в барнаульской мэрии.

За последнее время администрация Барнаула увеличила цену за 1 км работ по перевозке пассажиров и багажа наземным электротранспортом. Это позволило повысить зарплату водителям трамваев с 42 тысяч рублей до 54,5 тысячи рублей, водителям троллейбусов – с 43,8 до 57 тысяч рублей, а кондукторам – с 37,8 до 43,5 тысячи рублей.

В начале года СМИ сообщали, что "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов. Из-за этого многие трамваи ездили вообще без них и плату за проезд принимал водитель. В марте на предприятии заявили, что зарплата кондукторов вырастет на 15%.

Сейчас "Горэлектротранс" также обслуживает автобусные маршруты № 1 и 10. Главный инженер МУП Александр Возный рассказывал, что зарплата водителей этих автобусов в среднем составляет 104 тысячи рублей. В апреле при наборе сотрудников водителям обещали платить от 80 тысяч рублей в месяц, а кондукторам – от 42 до 45 тысяч.