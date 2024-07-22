Барнаульскому "Горэлектротрансу" не хватает 40% работников
Чтобы набрать новых сотрудников, "Горэлектротранс" повысил зарплату на предприятии
22 июля 2024, 11:50, Антон Дегтярев
Дефицит линейных работников на барнаульском МУП "Горэлектротранс" в среднем составляет 40%. При этом руководство принимает все необходимые меры для решения кадрового вопроса и повышает зарплату кондукторам и водителям, сообщили amic.ru в барнаульской мэрии.
За последнее время администрация Барнаула увеличила цену за 1 км работ по перевозке пассажиров и багажа наземным электротранспортом. Это позволило повысить зарплату водителям трамваев с 42 тысяч рублей до 54,5 тысячи рублей, водителям троллейбусов – с 43,8 до 57 тысяч рублей, а кондукторам – с 37,8 до 43,5 тысячи рублей.
В начале года СМИ сообщали, что "Горэлектротрансу" не хватает 99 кондукторов. Из-за этого многие трамваи ездили вообще без них и плату за проезд принимал водитель. В марте на предприятии заявили, что зарплата кондукторов вырастет на 15%.
Сейчас "Горэлектротранс" также обслуживает автобусные маршруты № 1 и 10. Главный инженер МУП Александр Возный рассказывал, что зарплата водителей этих автобусов в среднем составляет 104 тысячи рублей. В апреле при наборе сотрудников водителям обещали платить от 80 тысяч рублей в месяц, а кондукторам – от 42 до 45 тысяч.
11:59:56 22-07-2024
"от" лукавый предлог), жадность капитализьма известна)
12:13:17 22-07-2024
Рынок (базар) ..
12:19:37 22-07-2024
Думаю повышение стоимости проезда исправит ситуацию.
12:21:46 22-07-2024
Я 8 лет назад лежал в больнице на Петра Сухова в лор отделении и у нас в палате лежал водитель трамвая! И этот водитель трамвая нам рассказал, что при стаже работы 24 года, имея ветерана корочки получает 300 долларов в месяц! Рассказал как в 1986 году его профессия ценилась, говорил квартиры давали, и зарплата была 400 рублей(современными 2000$) говорил что на жену, детей и любовницу хватало!
А сейчас предлагают 400$ в месяц! Это ужас!
Рабство 21 века..
12:35:21 22-07-2024
Гельмут (12:21:46 22-07-2024) Я 8 лет назад лежал в больнице на Петра Сухова в лор отделен... В Барнауле население не считает зарплату во вражеских бумажках.
13:19:48 22-07-2024
Гость (12:35:21 22-07-2024) В Барнауле население не считает зарплату во вражеских бумажк... походу это был не водила транвая а что ни на есть иноагент долларовый
13:54:21 22-07-2024
Гельмут (12:21:46 22-07-2024) Я 8 лет назад лежал в больнице на Петра Сухова в лор отделен... От чего-то водителю придётся отказаться. Наверно от любовницы?
16:01:57 22-07-2024
Гельмут (12:21:46 22-07-2024) Я 8 лет назад лежал в больнице на Петра Сухова в лор отделен... Это либо тролль, либо инагент. Наши люди з/п в долларах не считают. Да и перевод советских рублей в современные доллары не корректен.
12:28:15 22-07-2024
Красиво только на бумаге. На деле все цифры рекламируемых зарплат обставлены такими условиями, что получить их попросту невозможно.
12:35:48 22-07-2024
Выходит, что в 80-х годах ЗП водителя трамвая составляла примерно 40% от зарплаты руководителей края и города? И дефицита кадров не было. А сейчас водитель трамвая получает примерно 0,5% от дохода руководителя края. Это надо примерно в 80 раз ЗП водителям трамваев повышать, тогда, как и в администрации, дефицита кадров не будет...
12:24:48 23-07-2024
Гость (12:35:48 22-07-2024) Выходит, что в 80-х годах ЗП водителя трамвая составляла при... Не 0,5% а 9%. Не трепись попусту
12:40:59 22-07-2024
Ну то есть никаких 45, как висит в объявлении, у кондукторов нет. Как и следовало ожидать, врут как дышат. Скорее всего, и 43 они не получают. Ну и с учетом НДФЛ как раз чуть меньше 38 на руки и выйдет) Даже если оклад или что там у них 43 500. И ни в чем себе не отказывайте.
12:57:27 22-07-2024
зп руководителя его зама и бухгалтера МУП "Горэлектротранс" озвучьте пожалуйста АМИК и нам станет все понятно( почему нет дефицита к этих кадрах а еще родственников перечислите в данном составе приближенных )))))
13:48:26 22-07-2024
гость (12:57:27 22-07-2024) зп руководителя его зама и бухгалтера МУП "Горэлектротранс...
Амику откуда знать? Им зарплатную ведомость не носят. А вы,если знаете,озвучьте.
13:37:29 22-07-2024
сорокоградусных работников не хватает?
14:24:58 22-07-2024
А учителей в крае сколько не хватает? А врачей? А рабочих на предприятия? А юристов? А дворников? А трактористов? А грузчиков? В Алтайском крае продолжается убыль населения.
За первые четыре месяца 2024 года в Алтайском крае наблюдался миграционный отток населения: регион покинули 6847 человек .В прошлом году за аналогичный период миграционная убыль населения была вдвое меньше ( публикация амик). ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ,ГДЕ ЛУЧШЕ.
16:13:11 22-07-2024
Гость (14:24:58 22-07-2024) А учителей в крае сколько не хватает? А врачей? А рабочих на...
6847 человек???!!!
Это примерно, как один небольшой район, типа Солонешенского, исчезает каждый год из края...!!!
16:36:21 22-07-2024
Гость (16:13:11 22-07-2024) 6847 человек???!!!Это примерно, как один небольшой р... И приезжают в край, но ...меньше. Гораздо меньше.
18:37:42 22-07-2024
40% работников не хватает автобусном подразедению? Там бы не мешало бы увеличить количество водителей и кондукторов. А то 1-цу и 10-ку порой приходится жать по 15-30 минут, хотя трамваи тех же маршрутов ходят в разы чаще
18:01:08 23-07-2024
Перестала ездить на трамваях, теперь только в крайних случаях:время ожидания увеличилось вдвое,сядешь в него и слышишь в любое время дня-едем в депо,в вечернее время даже нет нормального освещения.Про салон даже не говорю.
20:44:26 23-07-2024
Зарплату увеличили но и увеличили план. А платят ставка и плюс с плана. Карты оплачивают копейки. Что бы заработать 45 т. Нужно работать 5 и 1 . За все штрафы. Заработать 45т. Можно но не всегда и смотря какой маршрут. Зимой очень холодно в вагонах. Вот эта самая большая проблема. Но просто так никто неплатит. Раньше вообще получали если 30т. То очень хорошо.