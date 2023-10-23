Власти Барнаула назвали сроки восстановления погнутого ветром ограждения на мосту
Сейчас проход по тротуарной части путепровода ограничен и огражден сигнальными лентами
23 октября 2023, 11:12, ИА Амител
Ограждение на строящемся мосту возле Нового рынка восстановят ночью, рассказали в мэрии Барнаула. Ранее в паблике "Барнаул 22" сообщили, что конструкция не выдержала сильного ветра утром 23 октября.
"Металлическое ограждение зоны работ на путепроводе на проспекте Ленина повреждено. Конструкция не несет опасности для пешеходов. В связи с этим проход по тротуарной части временно ограничен и огражден сигнальными лентами", – рассказали в мэрии.
Сейчас движение пешеходов организовано по пятипролетному путепроводу. Восстанавливать ограждение будут ночью, так как для этого необходима тяжелая техника.
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11:20:12 23-10-2023
Не успели достроить, уже всё разваливается
11:47:01 23-10-2023
Гость (11:20:12 23-10-2023) Не успели достроить, уже всё разваливается... Это временное ограждение, как забор вокруг стройки.
11:55:18 23-10-2023
Гость (11:47:01 23-10-2023) Это временное ограждение, как забор вокруг стройки.... Но свое "фи" обязательно надо высказать.
12:29:58 23-10-2023
Гость (11:47:01 23-10-2023) Это временное ограждение, как забор вокруг стройки.... Все имеет значение и то, как построены временные сооружения.
15:40:33 23-10-2023
Гость (11:47:01 23-10-2023) Это временное ограждение, как забор вокруг стройки.... нет ничего более постоянного чем временное
12:01:17 23-10-2023
Пешеходам не опасно, а водителя паравоза может убить
12:04:49 23-10-2023
Кто-то до сих пор думает, что остальное сварят более качественно? Ага, ну-ну! Куча откатов и распилов на ремонт впереди!
12:12:59 23-10-2023
Самое время класть асфальт, дождь,потом со снегом, на влажную поверхность самое то. Долго нас погода баловала, но строителям опять не хватило.
12:27:52 23-10-2023
Гость (12:12:59 23-10-2023) Самое время класть асфальт, дождь,потом со снегом, на влажну... Похоже, специально так планировали, чтобы ремонтировать через 3 месяца. За дополнительную плату, конечно, Ведь цены на всё так выросли!))) А что, губернатор им отстегнет, не поморщится!
12:33:03 23-10-2023
Гость (12:27:52 23-10-2023) Похоже, специально так планировали, чтобы ремонтировать чере... Должна быть гарантия 3 года. Но кто их знает...
12:40:21 23-10-2023
Гость (12:33:03 23-10-2023) Должна быть гарантия 3 года. Но кто их знает...... Ага, гарантия! Так-то они должны были строить на сумму, обусловленную в контракте при заключении, какую сами предложили, выиграв тендер. Но им уже раз 10 доплачивали сверх.
12:37:26 23-10-2023
Гость (12:12:59 23-10-2023) Самое время класть асфальт, дождь,потом со снегом, на влажну... Поэтому барнаульцы всё лето поднимали вопрос в СМИ. Ведь если в прекрасное тёплое солнечное лето практически без осадков на стройке находились трое рабочих, причем один что-то делал, а два сидели на бетонной плите, уткнувшись в смартфоны (сама видела, нарочно от Ленты дошла до моста!), то результат очевиден! Но власти упорно закрывали на это глаза!
14:00:26 23-10-2023
Позавчера, под первым легким ветерком, отдельные секции того забора уже качались
22:33:52 23-10-2023
благодаря обрушению забора из профлиста прошел по мосту сегодня и посмотрел то, что активно прячут за ним - там работы на полгода им еще- к концу ноября не успеют 300%! И ведь это объект краевого значения......Просто нет слов......