Сейчас проход по тротуарной части путепровода ограничен и огражден сигнальными лентами

23 октября 2023, 11:12, ИА Амител

Ограждение на строящемся мосту возле Нового рынка восстановят ночью, рассказали в мэрии Барнаула. Ранее в паблике "Барнаул 22" сообщили, что конструкция не выдержала сильного ветра утром 23 октября.

"Металлическое ограждение зоны работ на путепроводе на проспекте Ленина повреждено. Конструкция не несет опасности для пешеходов. В связи с этим проход по тротуарной части временно ограничен и огражден сигнальными лентами", – рассказали в мэрии.

Сейчас движение пешеходов организовано по пятипролетному путепроводу. Восстанавливать ограждение будут ночью, так как для этого необходима тяжелая техника.