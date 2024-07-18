Власти Барнаула назвали время и место выступления "Русских витязей" на День города
Для обеспечения безопасности введут ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия
18 июля 2024, 16:10, ИА Амител
В Барнауле на День города пройдут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" ВКС РФ, сообщает мэрия.
"Полеты пройдут 31 августа с 17:00 до 18:00 над акваторией реки Оби. Увидеть выступления барнаульцы смогут из Нагорного парка и с городской набережной", – говорится в сообщении.
Отметим, накануне празднования Дня города, а именно 30 августа, с 15:00 до 15:30 пройдет репетиционный прогон показательных полетов.
"Для обеспечения безопасности будет введено ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия. Схема ограничения проезда будет опубликована дополнительно", – подчеркнули власти.
Авиационная группа "Русские витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С (сверхманевренных истребителях). Уникальность группы в том, что она одна из немногих команд в мире, выполняющих групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".
16:21:51 18-07-2024
зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить деньги, а сейчас??? Негде показать свое мастерство? Я категорически против. Если не согласны со мною, то мотивируйте
17:17:46 18-07-2024
Гость (16:21:51 18-07-2024) зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить де... А вы зацените толпищу,которая придёт посмотреть это авиашоу.
21:37:22 18-07-2024
Гость (16:21:51 18-07-2024) зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить де... не согласен категорически.
и объяснять не буду - как вы вопрос ставите так вам уже поздно
16:35:26 19-07-2024
Гость (16:21:51 18-07-2024) зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить де... Что зачем? Авиа шоу для развлечения, ярких эмоций, патриотизма. У нас в городе уже было, но я к сожалению тогда не мог присутствовать.
16:25:46 18-07-2024
Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлый раз было ощущение, что землетрясение началось... Ещё как специально очень низко над домами летели...
11:56:07 19-07-2024
Гость (16:25:46 18-07-2024) Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлы...
Та ж фигня, на Короленко живу, они прям над головой у меня разминались, пару раз страшновато было, казалось метрах в десяти над домом пролетает
16:51:41 19-07-2024
Гость (16:25:46 18-07-2024) Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлы... Летели красивым строем, хоть так их посмотрели. Не все же попадут на Набережную и в Нагорный парк. Я в прошлый раз никакого страха не испытывала, а вы прямо такая пугливая)))
18:44:13 20-07-2024
Гость (16:25:46 18-07-2024) Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлы... а над мои домом пусть летают! я буду в окно смотреть и восхищаться)
17:10:54 18-07-2024
Им больше делать нечего? Это всё интересно в мирное время, но ситуация то напряженная.
20:54:05 18-07-2024
Какие могут быть праздники. Когда такое напряжение. Одумайтесь чиновники!
23:15:45 18-07-2024
Гость (20:54:05 18-07-2024) Какие могут быть праздники. Когда такое напряжение. Одумайте... В Великую отечественную концерты проводили повсеместно. А теперь подумайте, почему? Ведь такое напряжение!
16:37:22 19-07-2024
Гость (20:54:05 18-07-2024) Какие могут быть праздники. Когда такое напряжение. Одумайте... Может как раз и надо расслабляться хоть иногда?
22:21:57 18-07-2024
Супермегакруть.
18:45:08 20-07-2024
Musik (22:21:57 18-07-2024) Супермегакруть. ... это был мой комментарий!
22:58:54 18-07-2024
Обязательно приедем посмотреть. А кому не нравится - сидите дома с полторашкой барматухи от БПЗ.
06:40:41 19-07-2024
В Барнауле уже были авиашоу.Красиво, поражает мастерство летчиков. Лишь бы погода была хорошая,не помешала выступить.
12:06:07 19-07-2024
Мероприятие завораживает,где такое можно посмотреть,и для пацанов полезно посмотреть на мощность ВВС.
21:52:22 19-07-2024
Закрыли лётное училище в Барнауле 25 лет назад, а теперь шоу устраивают. Лучше восстановите лётное училище!
12:40:08 20-07-2024
Инсургент (21:52:22 19-07-2024) Закрыли лётное училище в Барнауле 25 лет назад, а теперь шоу... А им хватает шоу + корыто
22:23:09 19-07-2024
Лучше бы на деньги потраченные на авиашоу , закупили технику на СВО, медикаменты и продукты с водой.
10:10:54 20-07-2024
Так-то всё хорошо, но кто живёт в Нагорной части города, Конева-Сычёва-Гвардейская-Тачалова. Из-за наплыва ротозеев на машинах, домой попасть не могут.
15:04:25 20-07-2024
Адмирал курс будем рады встретиться
08:26:44 22-07-2024
А я буду смотреть, восхищаться, слушать рев и грохот!!!! Это мощь России!!!! И пусть все знают, что у нас такая техника и такие специалисты наивысшего класса!!!!