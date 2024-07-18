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Власти Барнаула назвали время и место выступления "Русских витязей" на День города

Для обеспечения безопасности введут ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия

18 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Русские витязи" на Су-30СМ / Фото: ru.wikipedia.org
Русские витязи" на Су-30СМ / Фото: ru.wikipedia.org

В Барнауле на День города пройдут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" ВКС РФ, сообщает мэрия.

"Полеты пройдут 31 августа с 17:00 до 18:00 над акваторией реки Оби. Увидеть выступления барнаульцы смогут из Нагорного парка и с городской набережной", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне празднования Дня города, а именно 30 августа, с 15:00 до 15:30 пройдет репетиционный прогон показательных полетов.

"Для обеспечения безопасности будет введено ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия. Схема ограничения проезда будет опубликована дополнительно", – подчеркнули власти.

Авиационная группа "Русские витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С (сверхманевренных истребителях). Уникальность группы в том, что она одна из немногих команд в мире, выполняющих групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

Барнаул День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 23

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Гость

16:21:51 18-07-2024

зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить деньги, а сейчас??? Негде показать свое мастерство? Я категорически против. Если не согласны со мною, то мотивируйте

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Гость

17:17:46 18-07-2024

Гость (16:21:51 18-07-2024) зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить де... А вы зацените толпищу,которая придёт посмотреть это авиашоу.

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Мусик

21:37:22 18-07-2024

Гость (16:21:51 18-07-2024) зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить де... не согласен категорически.
и объяснять не буду - как вы вопрос ставите так вам уже поздно

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Антон

16:35:26 19-07-2024

Гость (16:21:51 18-07-2024) зачем? раньше было понятно: поучиться летать и сэкономить де... Что зачем? Авиа шоу для развлечения, ярких эмоций, патриотизма. У нас в городе уже было, но я к сожалению тогда не мог присутствовать.

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Гость

16:25:46 18-07-2024

Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлый раз было ощущение, что землетрясение началось... Ещё как специально очень низко над домами летели...

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Гость

11:56:07 19-07-2024

Гость (16:25:46 18-07-2024) Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлы...
Та ж фигня, на Короленко живу, они прям над головой у меня разминались, пару раз страшновато было, казалось метрах в десяти над домом пролетает

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Гость

16:51:41 19-07-2024

Гость (16:25:46 18-07-2024) Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлы... Летели красивым строем, хоть так их посмотрели. Не все же попадут на Набережную и в Нагорный парк. Я в прошлый раз никакого страха не испытывала, а вы прямо такая пугливая)))

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Элен без ребят

18:44:13 20-07-2024

Гость (16:25:46 18-07-2024) Только пусть они над жилым сектором не летят.. А то в прошлы... а над мои домом пусть летают! я буду в окно смотреть и восхищаться)

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Гость

17:10:54 18-07-2024

Им больше делать нечего? Это всё интересно в мирное время, но ситуация то напряженная.

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Гость

20:54:05 18-07-2024

Какие могут быть праздники. Когда такое напряжение. Одумайтесь чиновники!

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Гость

23:15:45 18-07-2024

Гость (20:54:05 18-07-2024) Какие могут быть праздники. Когда такое напряжение. Одумайте... В Великую отечественную концерты проводили повсеместно. А теперь подумайте, почему? Ведь такое напряжение!

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Антон

16:37:22 19-07-2024

Гость (20:54:05 18-07-2024) Какие могут быть праздники. Когда такое напряжение. Одумайте... Может как раз и надо расслабляться хоть иногда?

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Musik

22:21:57 18-07-2024

Супермегакруть.

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Элен без ребят

18:45:08 20-07-2024

Musik (22:21:57 18-07-2024) Супермегакруть. ... это был мой комментарий!

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Васян

22:58:54 18-07-2024

Обязательно приедем посмотреть. А кому не нравится - сидите дома с полторашкой барматухи от БПЗ.

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Гость

06:40:41 19-07-2024

В Барнауле уже были авиашоу.Красиво, поражает мастерство летчиков. Лишь бы погода была хорошая,не помешала выступить.

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Эдуард

12:06:07 19-07-2024

Мероприятие завораживает,где такое можно посмотреть,и для пацанов полезно посмотреть на мощность ВВС.

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Инсургент

21:52:22 19-07-2024

Закрыли лётное училище в Барнауле 25 лет назад, а теперь шоу устраивают. Лучше восстановите лётное училище!

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Гость

12:40:08 20-07-2024

Инсургент (21:52:22 19-07-2024) Закрыли лётное училище в Барнауле 25 лет назад, а теперь шоу... А им хватает шоу + корыто

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Гость

22:23:09 19-07-2024

Лучше бы на деньги потраченные на авиашоу , закупили технику на СВО, медикаменты и продукты с водой.

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Гость

10:10:54 20-07-2024

Так-то всё хорошо, но кто живёт в Нагорной части города, Конева-Сычёва-Гвардейская-Тачалова. Из-за наплыва ротозеев на машинах, домой попасть не могут.

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Гость

15:04:25 20-07-2024

Адмирал курс будем рады встретиться

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Марина

08:26:44 22-07-2024

А я буду смотреть, восхищаться, слушать рев и грохот!!!! Это мощь России!!!! И пусть все знают, что у нас такая техника и такие специалисты наивысшего класса!!!!

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