Власти Барнаула назвали время и место выступления "Русских витязей" на День города

Для обеспечения безопасности введут ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия

18 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Русские витязи" на Су-30СМ / Фото: ru.wikipedia.org

В Барнауле на День города пройдут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" ВКС РФ, сообщает мэрия.

"Полеты пройдут 31 августа с 17:00 до 18:00 над акваторией реки Оби. Увидеть выступления барнаульцы смогут из Нагорного парка и с городской набережной", – говорится в сообщении.

Отметим, накануне празднования Дня города, а именно 30 августа, с 15:00 до 15:30 пройдет репетиционный прогон показательных полетов.

"Для обеспечения безопасности будет введено ограничение на проезд вблизи места проведения мероприятия. Схема ограничения проезда будет опубликована дополнительно", – подчеркнули власти.

Авиационная группа "Русские витязи" выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях: Су-27, Су-30СМ и Су-35С (сверхманевренных истребителях). Уникальность группы в том, что она одна из немногих команд в мире, выполняющих групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".