Власти Барнаула не смогли разделить дорожный комитет к намеченному сроку

Депутаты рекомендовали администрации закончить реорганизацию к 4 декабря

01 ноября 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Реорганизация барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи не завершилась к 1 ноября. Как сообщает "Банкфакс", теперь Барнаульская гордума рекомендует чиновникам управиться с этой задачей хотя бы к концу года.

Напомним, что 25 августа депутаты БГД поддержали разделение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на два. У него была большая зона ответственности. Теперь их должно быть два. Первый – комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Он будет заниматься, понятное дело, дорогами и транспортом. Второй – комитет по благоустройству. Он будет курировать санитарную очистку города, озеленение и охрану окружающей среды, городские леса, вопросы по обращению с бездомными животными.

В августе замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев заявлял, что подразделения заработают уже с 1 ноября. Однако разделение пока не завершено. Как теперь следует из опубликованного на правовом портале города решения, депутаты рекомендовали администрации закончить реорганизацию к 4 декабря.