Власти Барнаула обсудили, что делать с многочисленными "коммунальными перекопами"

В администрации города обсудили вопросы восстановления благоустройства после устранения коммунальных аварий

05 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

После коммунальной аварии / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле восстановление благоустройства на участках, где ранее устранялись коммунальные аварии, должны быть выполнены до 31 мая, сообщает мэрия.

"В первоочередном порядке до 30 апреля потребуется восстановить благоустройство проезжих частей на красных линиях, тротуаров и подходов к социально-значимым объектам – поликлиникам, больницам, детским садам, школам и другим", - рассказали в мэрии.

Отмечается, что на большей части объектов покрытие восстановлено частично - произведена обратная засыпка щебнем. Асфальтировать начнут при установлении благоприятных погодных условий.

В Барнауле в 2023 году было открыто 1075 разрешений на проведение земляных работ, из них 708 – закрыто, 367 – находятся в работе.