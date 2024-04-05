В Барнауле перекрыли переулок Ядринцева из-за коммунальной аварии

Чтобы не допустить провала под землю людей и машин, проезд по дороге пришлось ограничить

05 апреля 2024, 14:03, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле перекрыли проезд по переулку Ядринцева из-за аварии на водопроводной сети в районе дома № 150, сообщает городской водоканал.

Чтобы не допустить провала под землю людей и машин, проезд по дороге пришлось ограничить.

"Движение транспорта ограничено по всей ширине переулка Ядринцева от улицы Молодежной до проспекта Строителей", — отметили в пресс-службе.

Ориентировочное время завершения работ и возобновления движения по переулку Ядринцева - 18:00.

Отмечается, что вода в домах горожан есть.

Также в Барнауле перекрыли проезд по Кутузова из-за разлива Барнаулки.