В Барнауле перекрыли переулок Ядринцева из-за коммунальной аварии
Чтобы не допустить провала под землю людей и машин, проезд по дороге пришлось ограничить
05 апреля 2024, 14:03, ИА Амител
Дорожные работы / Фото: unsplash.com
В Барнауле перекрыли проезд по переулку Ядринцева из-за аварии на водопроводной сети в районе дома № 150, сообщает городской водоканал.
Чтобы не допустить провала под землю людей и машин, проезд по дороге пришлось ограничить.
"Движение транспорта ограничено по всей ширине переулка Ядринцева от улицы Молодежной до проспекта Строителей", — отметили в пресс-службе.
Ориентировочное время завершения работ и возобновления движения по переулку Ядринцева - 18:00.
Отмечается, что вода в домах горожан есть.
Также в Барнауле перекрыли проезд по Кутузова из-за разлива Барнаулки.
Комментарии 0