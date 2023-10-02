Повреждения, выявленные после запуска отопления, планируют устранить в течение 2-3 дней

02 октября 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Барнаула обсудили готовность городского хозяйства к работе в зимний период, сообщает мэрия.

"На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сформированы нормативные запасы угля. Уже запущены в работу 41 котельная: 32 муниципальных и 9 ведомственных. Всего на подготовку города Барнаула к отопительному сезону филиалом АО "Барнаульская генерация" в 2023 году планируется направить более 3 млрд рублей", – говорится в сообщении.

Из запланированных к ремонту теплосетей протяженностью 30,7 км по состоянию на 2 октября в работе остается около 300 м сетей – это пять участков магистральной теплосети, которые не влияют на процесс запуска теплоснабжения.

В работе также остаются 14 повреждений, выявленных по итогам запуска отопления, их планируют устранить в течение 2-3 дней.

По данным на 1 октября, отопление запущено во всех детсадах, школах, учреждениях дополнительного образования, в 97,9% объектах здравоохранения, в 2864 многоквартирных домах из 2947 (97,2%).

Вопрос запуска и регулировки тепла в многоквартирных домах находится на контроле, особое внимание уделяется домам, признанным аварийными.